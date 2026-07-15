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லாரி மீது கார் மோதி விபத்து- சிகிச்சைப் பெற்று வீடு திரும்பிய பெண் உயிரிழப்பு

விபத்தில் காரின் முன்பகுதி அப்பளம் போல் நொறுங்கியிருந்த நிலையில், அந்த கார் கிரேன் உதவியுடன் அப்புறப்படுத்தப்பட்டது.

லாரி மீது கார் மோதி விபத்து
லாரி மீது கார் மோதி விபத்து (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 15, 2026 at 9:02 PM IST

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திருப்பத்தூர்: லாரி மீது கார் மோதிய விபத்தில், சிகிச்சைப் பெற்று வீடு திரும்பிய பெண் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம், வாணியம்பாடி அடுத்த பெருமாள்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் விஜயகுமாரி. இவருக்கு உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு வேலூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வந்தார். இந்த நிலையில், சிகிச்சை முடிந்து இன்று (ஜூலை 15) கார் மூலம் வீடு திரும்பினார். காரை விஜயகுமாரியின் மகன் ஸ்ரீதர், ஓட்டிச் சென்றார்.

ஆம்பூர் அடுத்த வெங்கிலி பகுதியில் சென்னை- பெங்களூரூ தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வந்துக் கொண்டிருந்தபோது திடீரென கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார், சாலையில் முன்னால் சென்றுக் கொண்டிருந்த லாரியின் மீது அதிவேகமாக மோதி விபத்துக்குள்ளானது. விபத்தில் காரில் பயணம் செய்த விஜயகுமாரி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். விபத்தில் காரில் பயணம் செய்த 2 குழந்தைகள் உட்பட 4 பேர் காயமடைந்த நிலையில், சாலையில் இருந்தவர்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் உடனடியாக அவர்களை காரில் இருந்து மீட்டு சிகிச்சைக்காக ஆம்பூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்,

இதனிடையே தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த ஆம்பூர் கிராமிய காவல்துறையினர், உயிரிழந்த விஜயகுமாரின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக ஆம்பூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இவ்விபத்து குறித்து வழக்குப்பதிவுச் செய்த காவல்துறையினர், விபத்து நடந்த இடத்தில் இருந்த சிசிடிவி கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளைச் சேகரித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். விபத்தில் காரின் முன்பக்கம் அப்பளம் போல் நொறுங்கியுள்ளது. அந்த காரை கிரேன் உதவியுடன் காவல்துறையினர் அப்புறப்படுத்தினர்.

மருத்துவமனையில் சிகிச்சை முடித்துக் கொண்டு வீடு திரும்பிய பெண், சாலை விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்திருப்பது மக்களிடையே பெரும் பரபரப்பையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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லாரி மீது கார் மோதி விபத்து
CAR LORRY COLLISION
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