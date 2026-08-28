ETV Bharat / state

மாநகராட்சியிலும் ஒலித்த கார் விவகாரம்: தவெக அரசை எதிர்த்து கருப்பு உடையில் வந்த கவுன்சிலர்கள்

பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் மாதாந்திர மாமன்ற கூட்டம் இன்று மேயர் பிரியா தலைமையில் நடைபெற்றது.

சென்னை மாநகராட்சி மாமன்ற கூட்டம்
சென்னை மாநகராட்சி மாமன்ற கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 28, 2026 at 4:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: மாநகராட்சி துணை மேயர் மற்றும் நிலை குழு தலைவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் கார் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை மாநகராட்சியில் மாதாந்திர மாமன்ற கூட்டம் இன்று (ஆகஸ்ட் 28) மேயர் பிரியா தலைமையில் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு அரசு மாநகராட்சி வளர்ச்சி பணிகளுக்கான நிதி விடுவிக்காததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தி.மு.க., வி.சி.க., பா.ஜ.க., கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளை சேர்ந்த கவுன்சிலர்கள் கருப்பு உடையில் வந்து அரசிற்கு தங்களது எதிர்ப்பை தெரிவித்துள்ளனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற மாதாந்திர மாமன்ற கூட்டத்தில் பேசிய தி.மு.க. மண்டல குழு தலைவர் கிருஷ்ணமூர்த்தி, “தமிழ்நாட்டில் தற்போது ஆட்சியில் உள்ள த.வெ.க. அரசு மாநகராட்சி வளர்ச்சி பணிகளுக்கான நிதியை ஒதுக்கீடு செய்யவில்லை என்றால் கவுன்சிலர்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம்” என்று தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், சென்னை மாநகராட்சியில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய பல்வேறு வளர்ச்சிப் பணிகள் மற்றும் கோரிக்கைகள் குறித்து தெரிவித்தார். அப்போது குறுக்கிட்டுப் பேசிய துணை மேயர் மு. மகேஷ்குமார், “சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்கள் பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு வசதிக்காக கார் வசதியும், செலவினங்களுக்காக மாதம் ரூ. 1 லட்சமும் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஆனால் மாநகராட்சி கவுன்சிலர்களுக்கு வெறும் ரூ.10,000 மட்டுமே வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதனை உயர்த்தி, செலவினங்களுக்காக குறைந்தபட்சம் ரூ.50,000 வழங்க வேண்டும். துணை மேயர் மற்றும் நிலை குழுத் தலைவர்கள் தங்களது களப்பணிகளைச் சிறப்பாக செய்ய தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் அவர்களுக்கு கார் வழங்க வேண்டும்.

இதையும் படிங்க: தி.மு.க-வின் மாவட்டங்களின் எண்ணிக்கை 110 ஆக அதிகரிப்பு - முழு பட்டியல் வெளியீடு

மேலும், வாகனப் பயன்பாடு மற்றும் தினசரி இதர செலவுகளுக்குத் தேவையான கூடுதல் நிதியையும் தமிழ்நாடு அரசிடமிருந்து பெற்றுத் தருவதற்கு மாநகராட்சி ஆணையர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, துணை மேயர் மகேஷ்குமாரின் இந்தக் கோரிக்கையை ஆதரித்து, மாமன்றத்தில் இருந்த கவுன்சிலர்கள் அனைவரும் மேசையைத் தட்டி பலத்த வரவேற்பு தெரிவித்தனர்.

TAGGED:

CAR FOR COUNCILORS
MADRAS CORPORATION MEETING
TVK GOVERNMENT
சென்னை மாநகராட்சி
CAR FOR COUNCILORS MEETING

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.