திருவான்மியூர் சாலையில் 'திடீர்' பள்ளத்தில் விழுந்த கார்
கான்கிரீட் கொண்டு பள்ளத்தை மூடும் பணி நடைபெற்று முடிந்துள்ளதாக சென்னை மெட்ரோ நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 8, 2026 at 5:33 PM IST
சென்னை: சென்னை ஓஎம்ஆர் சாலை திருவான்மியூர் பகுதியில் சாலையில் திடீரென ஏற்பட்ட பள்ளத்தில் கார் விழுந்து விபத்துக்குள்ளான சம்பவம், அந்த பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
சென்னை ஓஎம்ஆர் சாலை திருவான்மியூர் பகுதியில் தற்போது திருவான்மியூர் - தரமணி மெட்ரோ பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த பகுதியை சுற்றி பல்வேறு தனியார் ஐடி நிறுவனங்கள் உள்ளதால், வழக்கமாக அதிக வாகனங்கள் இச்சாலை வழியாக சென்று வருகின்றன.
இந்த சூழலில், இன்று காலை 10.30 மணியளவில் சாலையில் திடீரென பெரிய பள்ளம் ஒன்று ஏற்பட்டது. அப்போது, அந்த வழியாக சென்ற கார் ஒன்று, எதிர்பாராத விதமாக பள்ளத்தில் சிக்கி நிலைத் தடுமாறியது. முதலில் காரின் முன்பக்கம் மட்டும் கீழ் நோக்கி சென்ற நிலையில், திடீரென கார் தலைக்கீழாக கவிழ்ந்து பள்ளத்தில் விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது. இதில் காரில் இருந்த இருவரும் சிக்கி கொண்டனர்.
இதனைப் பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்த சக வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் உடனடியாக இது குறித்து போலீசார் மற்றும் தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் அளித்தனர். அதன் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த போலீசார், பொதுமக்களின் உதவியுடன் பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளான காரில் சிக்கிய இருவரையும் பாதுகாப்பாக மீட்டனர்.
தொடர்ந்து, கனரக இயந்திரத்தின் உதவியுடன் பள்ளத்தில் விழுந்த காரும் மீட்கப்பட்டு, பள்ளத்தை மூடும் பணி துரிதமாக நடைபெற்றது. இந்த சம்பவத்தினால் ஓஎம்ஆர் சாலையில் சுமார் அரை மணி நேரத்திற்கு மேலாக போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.
திருவான்மியூர் சாலையில் ஏற்பட்ட திடீர் பள்ளத்தில் கார் விழுந்து விபத்து #caraccident | #ditch | #thiruvanmiyur | #metrowork #chennai #ETVBharatTamilnadu https://t.co/MMzdAtTOEz— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 8, 2026
மெட்ரோ நிர்வாகம் விளக்கம்
இது தொடர்பாக சென்னை மெட்ரோ நிர்வாகம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில், திருவான்மியூர் - தரமணி இரண்டாம் கட்ட மெட்ரோ பணியின் ஒரு பகுதியாக 3-வது வழித்தடத்திற்காகச் சுரங்கம் அமைக்கும் பணியை மேற்கொண்டு வரும் 'பவானி' சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரத்தின் அருகில் உள்ள எல்நெட் கட்டிடம் எதிரே ஓஎம்ஆர் சாலையில் பள்ளம் ஏற்பட்டது.
காலை 10.45 மணிக்கு, திருவான்மியூர் ஷாஃப்ட் பகுதியில் இருந்து 30 மீட்டருக்கு தொலைவில் இந்த சம்பவம் நடைபெற்றது. பள்ளத்தில் விழுந்த கார் மீட்கப்பட்டு, ஓட்டுநர் பாதுகாப்பாக உள்ளார்.
தொடர்ந்து, கான்கிரீட் கொண்டு பள்ளத்தை மூடும் பணி தற்போது நடைபெற்றது. அந்த பகுதியில் தேவையான பாதுகாப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. மேலும், இதுதொடர்பாக விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது” என விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
பல ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் செல்லக் கூடிய ஓஎம்ஆர் சாலையில் திடீரென மிகப் பெரிய பள்ளம் ஏற்பட்டதில் கார் கவிழ்ந்து விழுந்த சம்பவம் வாகன ஓட்டிகள் மத்தியில் பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.