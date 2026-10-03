சிஎன்ஜி நிரப்பியபோது வெடித்து சிதறிய கார்; வெளியான அதிர்ச்சி வீடியோ
கார் வெடிப்பு சம்பவம் கடந்த அக்டோபர் 1-ஆம் தேதி நடந்த நிலையில், இந்த சம்பவம் தொடர்பான வீடியோ காட்சிகள் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.
Published : October 3, 2026 at 5:21 PM IST|
Updated : October 3, 2026 at 5:26 PM IST
வதோதரா: சிஎன்ஜி நிரப்பும்போது கார் ஒன்று வெடித்து சிதறும் வீடியோ காட்சிகள் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
குஜராத் மாநிலம், வதோதராவில் உள்ள கர்ஜன் எனும் பகுதியில் கார் ஒன்று சிஎன்ஜி நிரப்பிக் கொண்டிருந்தபோது திடீரென வெடித்து சிதறியுள்ளது. இந்த சம்பவம் தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் தற்போது வெளியாகி கூடுதல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த விபத்தில் ஒருவருக்கு கடுமையான காயம் ஏற்பட்டிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. அத்துடன், சிஎன்ஜி நிரப்ப அந்த காருக்கு பின்னால் நின்றுக் கொண்டிருந்த மற்றொரு காரும் இந்த விபத்தில் சிக்கி சேதம் அடைந்துள்ளது. அதேசமயம், அதிர்ஷ்டவசமாக இந்த வெடிப்பு சம்பவத்தின்போது யாருக்கும் எந்த ஆபத்தும் ஏற்படவில்லை.
CNG Car Blast: CCTV Captures Massive Car Explosion At Gujarat CNG Pump#GujaratNews #CNGCarBlast #PumpExplosion #CCTVFootage #CarExplosion— ETV Bharat (@ETVBharatEng) October 3, 2026
Read in Detail: https://t.co/KrW8pskVr5 pic.twitter.com/sAyMBTbSdu
குறிப்பாக, சிஎன்ஜி நிரப்பிக் கொண்டிருந்த காரின் ஓட்டுநர் வாகனத்தில் இருந்து சில நிமிடங்களுக்கு முன்னரே இறங்கி வெளியே சென்ற காரணத்தினால், அவர் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினார். இதேபோல், பின்னால் இருந்த காரின் ஓட்டுநரும் விபத்து நடைபெறுவதற்கு ஒரு சில நொடிகளுக்கு முன்பு அந்த பகுதியை விட்டு வெளியேறியுள்ளார். ஆகையால், அவரும் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினார்.
|இதையும் படிங்க: ராணுவ கிடங்கில் ஆயுதங்கள் திருட்டு - கைது செய்யப்பட்ட ஹவில்தார் மல்லேஷ் பற்றி வெளியான அதிர்ச்சி தகவல்
வீடியோவில், விபத்துக்கு உள்ளான கார் சிஎன்ஜி நிரப்பிக் கொண்டிருக்கும் போது, திடீரென வெடித்து சிதறும் காட்சியும் இடம் பெற்றுள்ளது.
முக்கியமாக, கார் வெடித்து சிதறிய பிறகு அங்கிருந்த பங்க் ஊழியர்கள் மற்றும் வாகனங்களின் உரிமையாளர்கள் பதறியடித்துக் கொண்டு ஓடும் காட்சிகளும் இடம் பெற்றிருக்கின்றன. இந்த கார் வெடிப்பு சம்பவம் அக்டோபர் 1-ஆம் தேதி நடைபெற்ற நிலையில், தற்போது விபத்து தொடர்பான வீடியோ காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.