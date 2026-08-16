ஆளுநர் மாளிகை சுற்றுச்சுவர் மீது மோதிய கார் விபத்தில் பெண் உட்பட 5 பேர் காயம்
விபத்துக்குள்ளான காரை பறிமுதல் செய்த காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : August 16, 2026 at 2:16 PM IST
சென்னை: கிண்டியில் நள்ளிரவில் அதிவேகமாக சென்ற கார் கட்டுப்பாட்டை இழந்து, ஆளுநர் மாளிகையின் சுற்றுச்சுவரில் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில், காரில் பயணித்த பெண் உட்பட 5 பேர் காயமடைந்தனர்.
சென்னை சைதாப்பேட்டை பகுதியில் இருந்து கிழக்குக் கடற்கரைச் சாலையை நோக்கி நேற்று (ஆகஸ்ட் 15) நள்ளிரவு சுமார் ஒரு மணியளவில் கார் ஒன்று சென்றுள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து, அந்த கார் கிண்டி பட்டேல் சாலையில் ஆளுநர் மாளிகை அருகே உள்ள வளைவில் இடது புறமாக திரும்பியபோது, அதிவேகம் காரணமாக கார் கட்டுப்பாட்டை இழந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து சாலையில் இருந்த தடுப்பில் மோதிய கார் எதிர்ப்புறமாகச் சென்று ஆளுநர் மாளிகையின் சுற்றுச்சுவரில் பலமாக மோதி நின்றது. இதன் காரணமாக, ஆளுநர் மாளிகையின் சுற்றுச்சுவரின் சிறு பகுதி இடிந்து விழுந்தது. இதைத் தொடர்ந்து, ஆளுநர் மாளிகையில் பாதுகாப்புப் பணியிலிருந்த காவல்துறையினர் உடனடியாக விபத்து நடந்த பகுதிக்கு சென்று காரில் இருந்தவர்களை மீட்டனர்.
தொடர்ந்து, காரில் இருந்தவர்களிடம் மேற்கொண்ட விசாரணையில், காரை ஓட்டி வந்தவர் தியாகராய நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த பாலாதாஸ் (வயது 20) என்பது தெரியவந்தது. அவருடன் ஒரு பெண் உட்பட நான்கு நண்பர்கள் பயணம் செய்ததும் தெரியவந்தது.
ஆளுநர் மாளிகையின் சுற்றுச்சுவரில் கார் மோதிய விபத்தில் காரில் பயணித்த 5 பேருக்கும் சிறு காயங்கள் ஏற்பட்டன. அவர்களை அடையாறு போக்குவரத்து காவல்துறையினர் மீட்டு, அருகில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர்.
மேலும், விபத்து குறித்து விசாரணை நடத்திய காவல்துறையினரின் முதற்கட்ட விசாரணையில், காரில் பயணம் செய்தவர்கள் யாரும் மது அருந்தவில்லை என்பது தெரியவந்துள்ளதாக விளக்கம் அளித்துள்ளனர். தொடர்ந்து, அதிவேகமாக காரை இயக்கியதே விபத்திற்கு காரணமாக இருக்கலாம் என்று காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
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இதையடுத்து விபத்துக்குள்ளான காரை பறிமுதல் செய்த காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து இது தொடர்பாக தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். சென்னையில் இரவு நேரத்தில் அதிவேகமாக சென்ற கார் கட்டுப்பாட்டை இழந்து ஆளுநர் மாளிகை சுற்றுச்சுவர் மீது மோதி விபத்துக்குள்ளான சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.