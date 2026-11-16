மதுரை அருகே கண்டெய்னர் லாரி மீது கார் மோதி கோர விபத்து - இருவர் பரிதாபமாக உயிரிழப்பு
மதுரை - திண்டுக்கல் தேசிய நெடுஞ்சாலையில், இரவு நேரங்களில் கனரக வாகனங்கள் போதிய எச்சரிக்கை இன்றி சாலையோரங்களில் நிறுத்தப்படுவதால், அடிக்கடி விபத்துகள் ஏற்படுவதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.
Published : November 16, 2026 at 7:38 AM IST
மதுரை: வாடிப்பட்டி அருகே சாலையோரம் நிறுத்தப்பட்டிருந்த கண்டெய்னர் லாரி மீது கார் மோதி பயங்கர விபத்து ஏற்பட்டது. இதில் இருவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். படுகாயமடைந்த 3 பேர் கவலைக்கிடமான நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
திருச்செந்தூரில் இருந்து நாமக்கல் நோக்கி ஐந்து பேர் காரில் பயணம் செய்துள்ளனர். நேற்று இரவு சுமார் 11 மணியளவில் மதுரை, திண்டுக்கல் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வாடிப்பட்டி அருகே உள்ள நகரி பகுதியில் கார் சென்றபோது, கட்டுப்பாட்டை இழந்து எதிர்பாராதவிதமாக சாலையோரம் நிறுத்தப்பட்டிருந்த கண்டெய்னர் லாரி மீது மோதியது.
லாரி மீது கார் அதிவேகத்தில் மோதியதில் அப்பளம் போல் நொறுங்கி உருக்குலைந்தது. இந்த விபத்தில் காரில் பயணம் செய்த இருவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். காருக்குள் சிக்கி படுகாயமடைந்த மற்ற மூவரையும் மீட்ட போலீசார், ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். கவலைக்கிடமான நிலையில் உள்ள அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த விபத்து குறித்து தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார், உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களைக் கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், உயிரிழந்தவர்கள் மற்றும் காயமடைந்தவர்களின் பெயர், ஊர் உள்ளிட்ட விவரங்களைக் கண்டறிய விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இதனிடையே, மதுரை - திண்டுக்கல் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் நகரி உள்ளிட்ட பகுதிகளில், இரவு நேரங்களில் கனரக வாகனங்கள் போதிய எச்சரிக்கை ஏற்பாடுகள் இன்றி சாலையோரங்களில் நிறுத்தப்படுவதாகவும், இதனால் வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் ஏற்படுவதாகவும் அப்பகுதி மக்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர். இதன் காரணமாக சாலையோரங்களில் நிறுத்தப்படும் கனரக வாகனங்களைக் கண்காணித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் எழுந்துள்ளது.
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மதுரை - திண்டுக்கல் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கார் விபத்தில் இருவர் உயிரிழந்து, மூவர் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.