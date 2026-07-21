பள்ளி மாணவர்களுடன் சென்ற ஆட்டோ மீது கார் மோதி விபத்து - பதற வைக்கும் சிசிடிவி காட்சி
வேகத்தடை மீது மெதுவாக சென்ற ஆட்டோ மீது அதிவேகமாக வந்த கார் மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இது குறித்து வேப்பங்குப்பம் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : July 21, 2026 at 12:46 PM IST
வேலூர்: ஒடுக்கத்தூர் அருகே பள்ளி மாணவர்களுடன் சென்ற ஆட்டோ மீது கார் மோதி விபத்துக்குள்ளான பதற வைக்கும் சிசிடிவி காட்சி வெளியாகியுள்ளது.
வேலூர் மாவட்டம், அணைக்கட்டு சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்டது ஓடுக்கத்தூர் கிராமம். இங்கிருந்து குருவராஜபாளையம் நோக்கி பள்ளி மாணவர்கள் உட்பட பயணிகளுடன் சென்ற ஆட்டோ, சாலையில் அமைக்கப்பட்டிருந்த வேகத் தடையை மெதுவாக கடந்து கொண்டிருந்தது.
அப்போது, பின்னால் அதி வேகமாக வந்த கார் ஒன்று கட்டுப்பாட்டை இழந்து ஆட்டோ மீது திடீரென மோதியது. இந்த மோதலின் வேகத்தில் ஆட்டோ சாலையின் எதிர் பக்கமாக வந்து கொண்டிருந்த வேப்பங்குப்பம் காவல் ஆய்வாளரின் கார் மீது மோதி நிலை தடுமாறி கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. மேலும், காவல் ஆய்வாளரின் பின்னால் வந்த இரு சக்கர வாகனத்தின் மீதும் ஆட்டோ மோதியது.
இந்த விபத்து குறித்து தகவல் கிடைத்ததும் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த காவல் ஆய்வாளர் சுப்பிரமணி உட்பட காவல் துறையினர் மற்றும் அந்த பகுதியில் இருந்த பொதுமக்கள் ஆட்டோவில் சிக்கியிருந்த பயணிகளை உடனடியாக மீட்டு சிகிச்சைக்காக அருகிலுள்ள மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
இந்த விபத்தில் ஆட்டோ ஓட்டுநர் மற்றும் பள்ளி மாணவி ஒருவருக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், காவல் ஆய்வாளரின் காரும் விபத்தில் சேதமடைந்தது. இதனால் அந்த பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
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விபத்தை ஏற்படுத்திய காரில் இருந்த ஆறு பேரிடம் காவல் துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டதில், அவர்கள் பெங்களூரை சேர்ந்தவர்கள் என்பதும், ஒடுக்கத்தூரை அடுத்த பூஞ்சோலை என்ற கிராமத்தில் உள்ள உறவினர் வீட்டு நிகழ்ச்சிக்காக வந்திருந்ததும் தெரிய வந்தது.
நிகழ்ச்சிக்கு செல்லும் வழியில் ஒடுக்கத்தூரில் உள்ள மதுக் கடை ஒன்றில் மது பாட்டில்களை வாங்கி விட்டு திரும்பிச் சென்ற போது இந்த விபத்து ஏற்பட்டதாக முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. இதற்கிடையே, விபத்து நிகழ்ந்த தருணத்தின் பதற வைக்கும் சிசிடிவி காட்சி வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதையடுத்து, வேப்பங்குப்பம் காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து, விபத்தை ஏற்படுத்திய காரை பறிமுதல் செய்து தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.