சாலையோரம் நின்றிருந்த லாரி மீது கார் மோதி விபத்து: 8 மாத கர்ப்பிணி உட்பட 3 பேர் பலி
காரில் இருந்த 3 வயது பெண் குழந்தை துவிதா மற்றும் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த பாண்டித்துரை ஆகிய இருவர் காயங்களுடன் மீட்கப்பட்டு, அரவக்குறிச்சியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
Published : June 9, 2026 at 4:17 PM IST
கரூர்: சாலையோரம் நின்று கொண்டிருந்த லாரி மீது கார் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் 8 மாத கர்ப்பிணி உட்பட மூன்று பேர் சம்பவ இடத்திலேயே பலியாகினர்.
மதுரை மாவட்டம், உசிலம்பட்டியை சேர்ந்தவர் அரவிந்த். இவர், பெங்களூருவில் முறுக்கு தயாரித்து விற்பனை செய்யும் தொழிற்சாலை ஒன்றை நடத்தி வருகிறார். இந்த நிலையில், சொந்த ஊரான உசிலம்பட்டி நோக்கி அரவிந்த், அவரது கர்ப்பிணி மனைவி மற்றும் மகளுடன் காரில் வந்துள்ளார்.
அப்போது, கரூர் மாவட்டம், ஈசநத்தம் அருகே உள்ள திண்டுக்கல் நெடுஞ்சாலையில், சுமார் காலை 6.30 மணி அளவில் பதிவு எண் இல்லாத இரண்டு சக்கர வாகனம் ஒன்று திடீரென சாலையைக் கடந்துள்ளது. இந்த இரு சக்கர வாகனத்தின் மீது மோதாமல் இருக்க, காரை ஓட்டி வந்த ஓட்டுநர் இடதுபுறமாக திருப்பியுள்ளார்.
அப்போது, எதிர்பாராதவிதமாக கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார், சாலையோரம் நின்று கொண்டிருந்த லாரியின் பின்புறத்தில் அதிவேகமாக மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இந்த கோர விபத்தில் காரின் முன் பகுதி லாரியின் அடியில் சிக்கி உரு தெரியாமல் சிதைந்தது.
இதில், காரில் பயணித்த அரவிந்த் (30), அவரது 8 மாத கர்ப்பிணி மனைவி ஜனனி (27) மற்றும் கார் ஓட்டுநர் ஆகிய 3 பேரும் சம்பவ இடத்திலேயே உடல் நசுங்கி உயிரிழந்தனர். காரில் இருந்த 3 வயது பெண் குழந்தை துவிதா மற்றும் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த பாண்டித்துரை ஆகிய இருவர் காயங்களுடன் மீட்கப்பட்டு, அரவக்குறிச்சியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த விபத்து குறித்துத் தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த அரவக்குறிச்சி போலீஸார், உயிரிழந்த 3 பேரின் உடல்களையும் மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரவக்குறிச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், விபத்து தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்து அரவக்குறிச்சி போலீஸார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
அலட்சியமாக வந்த இரண்டு சக்கர வாகனத்தால் ஏற்பட்ட விபத்தில் நிறைமாத கர்ப்பிணி உட்பட மூன்று பேர் பலியான சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கரூர் - திண்டுக்கல் நெடுஞ்சாலையில் சாலையோரமாக நிறுத்துவதற்கு என வாகனங்களுக்கு சர்வீஸ் பாதைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், அவற்றைத் தவிர்த்து நெடுஞ்சாலையின் ஓரத்தில் லாரிகளை இது போன்ற நிறுத்துவதனால் விபத்துக்கள் நடப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. ஆகையால், நெடுஞ்சாலை ரோந்து பணியில் ஈடுபடும் போலீஸார், அனுமதிக்கப்பட்ட இடங்களில் நிறுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.