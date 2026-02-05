"சமூக நல்லிணக்கத்தை சீர்குலைக்கும் வகையில் திரைப்படம் எடுத்தால் சென்சார் சான்றிதழ் வழங்க முடியாது"
பொது அமைதியை சீர்குலைத்து, சமூக நல்லிணக்கத்தைக் கெடுக்கும் தன்மை கொண்ட, சமூக அமைதியின்மையைத் தூண்டக்கூடிய படைப்புகளை கருத்துச் சுதந்திரம் என அனுமதிக்க முடியாது என சென்சார் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : February 5, 2026 at 8:28 PM IST
சென்னை: சமூக நல்லிணக்கத்தை சீர்குலைக்கும் வகையில் எடுக்கப்படும் திரைப்படங்களுக்கு தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்க முடியாது என்று சென்சார் போர்டு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
யுரேகா திரைப்பட பள்ளி என்ற தயாரிப்பு நிறுவனம், 'லட்சுமி - லாரன்ஸ் காதல்' என்ற திரைப்படத்தை தயாரித்துள்ளது. இந்த திரைப்படத்திற்கு தணிக்கை சான்று மறுக்கப்பட்டதை எதிர்த்து பட தயாரிப்பு நிறுவனம் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தது.
இந்த நிலையில் இந்த வழக்கில், சென்சார் போர்டு என அழைக்கப்படும் திரைப்பட தணிக்கை வாரியம் இன்று பதில் மனு தாக்கல் செய்தது. அதில், "சமூக நல்லிணக்கத்தை சீர்குலைக்கும் வகையில் எடுக்கப்படும் திரைப்படங்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்க முடியாது" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், இந்த திரைப்படங்களுக்கு சான்றிதழ் மறுக்கப்படுவது ஒரு தனிப்பட்ட காட்சி அல்லது உரையாடலை அடிப்படையாகக் கொண்டது அல்ல எனவும், திரைப்படம் ஒட்டுமொத்தமாக, சமூகத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினரைத் தொடர்ந்து இழிவுபடுத்தும் வகையில் சித்தரிக்கிறது என விளக்கமளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனையடுத்து, இந்த வழக்கு, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பிப்ரவரி 11-ம் தேதி விசாரணைக்கு வர உள்ளது.