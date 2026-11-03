கருணை அடிப்படையில் வேலை: கூட்டுறவு சங்கத்திற்கு நீதிமன்றம் போட்ட அதிரடி உத்தரவு
கருணை அடிப்படையிலான பணி நியமனத்துக்கான நடைமுறைகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களின்படி மணிகண்டனின் விண்ணப்பத்தை மீண்டும் பரிசீலித்து, 8 வாரங்களுக்குள் உரிய முடிவெடுக்குமாறு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
Published : November 3, 2026 at 1:44 PM IST
சென்னை: கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகப் பணியாற்றி உயிரிழந்த தந்தையின் வேலையை கருணை அடிப்படையில் அவரது மகனுக்கு வழங்குவது குறித்து மறுபரிசீலனை செய்ய சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தருமபுரி மாவட்டம், பென்னாகரம் வட்டம், சின்னம்பள்ளி தொடக்க வேளாண்மைக் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் பணியாற்றிய மணிகண்டனின் தந்தை கடந்த 2022 டிசம்பர் 6 அன்று பணியில் இருந்தபோது உயிரிழந்தார். இதையடுத்து, கருணை அடிப்படையில் தனக்கு அந்த வேலையை வழங்கக் கோரி அவரது மகன் மணிகண்டன் கடந்த 2024 ஏப்ரல் 1 அன்று விண்ணப்பித்தார்.
ஆனால், அவரது தந்தையின் பணி நியமனம் சங்கத்தின் விதிகளுக்கு முரணாகவும், அனுமதிக்கப்பட்ட பணியிடங்களின் எண்ணிக்கைக்கு அதிகமாகவும் இருந்ததால், அவரைச் சங்கத்தின் ஊழியராகக் கருத முடியாது எனக் கூறி, மணிகண்டனின் விண்ணப்பத்தை கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் துணைப் பதிவாளர் நிராகரித்தார்.
இதை எதிர்த்து மணிகண்டன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடர்ந்தார். இந்த மனு நீதிபதி நீதிபதி சி. குமரப்பன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர் மணிகண்டன் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் ஏ. இளைய பெருமாள், "மனுதாரரின் தந்தை 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகச் சங்கத்தில் பணியாற்றியதுடன், அவருக்கு காலமுறை ஊதியமும், இதர படிகளும் வழங்கப்பட்டு வந்தது" என தெரிவித்தார்.
அரசுத் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் வி.எஸ். ராஜாராம், "மனுதாரரின் தந்தை வேலைவாய்ப்பு அலுவலகம் மூலம் பரிந்துரைக்கப்படாமல், 1992 செப்டம்பர் 11 அன்று சங்கத்தின் சிறப்பு அலுவலரின் தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் மாதம் 150 ரூபாய் ஊதியத்தில் தற்காலிக தினக்கூலி அடிப்படையில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
வேலைவாய்ப்பு அலுவலகப் பரிந்துரையின்றி நியமிக்கப்பட்டது தமிழ்நாடு கூட்டுறவுச் சங்க விதிகள் 1988-இன் விதி 149-க்கு முரணானது. மேலும், அவர் அனுமதிக்கப்பட்ட பணியிடங்களுக்குள் நியமிக்கப்படாததால், அவரது பணி நியமனம் சட்டவிரோதமானது. எனவே, அவரது மகனுக்கு கருணை அடிப்படையில் வேலை வழங்க முடியாது" என தெரிவித்தார்.
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, "மனுதாரரின் தந்தை 1992-ஆம் ஆண்டு சிறப்பு அலுவலரின் தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் நியமிக்கப்பட்டதை அரசுத் தரப்பே ஒப்புக்கொண்டுள்ளது. மேலும் 2022 செப்டம்பர் 16 அன்று சங்கத்தின் செயலாளர் வழங்கிய ஊதியச் சான்றிதழைச் சுட்டிக்காட்டிய நீதிபதி, மனுதாரரின் தந்தைக்கு காலமுறை ஊதியம், அகவிலைப்படி, வீட்டு வாடகைப்படி உள்ளிட்ட இதர படிகள் மட்டுமின்றி, வருங்கால வைப்பு நிதி (PF), ஓய்வூதியத் திட்டப் பங்களிப்பு (EPS) ஆகியவையும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
இதன் மூலம் அவர் தினக்கூலி ஊழியராக நடத்தப்படவில்லை என்பதும், முறையான சங்கத்தின் ஊழியராகவே கருதப்பட்டுள்ளார் என்பதும் தெளிவாகிறது. சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகச் சங்கத்தில் பணியாற்றிய ஒருவரின் நியமனம் முறைப்படுத்தப்படவில்லை என்ற காரணத்தைக் கூறி, அவரது மகனின் கருணை அடிப்படையிலான வேலைவாய்ப்பு விண்ணப்பத்தை நிராகரித்தது தவறானது" என கருத்து தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து, மணிகண்டனின் விண்ணப்பத்தை நிராகரித்து துணைப் பதிவாளர் பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்த நீதிபதி, கருணை அடிப்படையிலான பணி நியமனத்துக்கான நடைமுறைகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களின்படி மணிகண்டனின் விண்ணப்பத்தை மீண்டும் பரிசீலித்து, 8 வாரங்களுக்குள் உரிய முடிவெடுக்குமாறு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார்.