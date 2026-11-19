தமிழ்நாட்டில் போதைப்பொருள் வழக்குகள் 74 சதவீதம் அதிகரிப்பு; கொலை வழக்குகளின் நிலவரம் என்ன? வெளியான அதிர்ச்சி புள்ளி விவரங்கள்
கஞ்சாவை தொடர்ந்து போதை மாத்திரைகள் விற்பனை தொடர்பான வழக்குகளும் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளன. இதில் நடப்பாண்டில் 479 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 19, 2026 at 5:56 PM IST
- BY சுபாஷ் தயாளன்
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஆண்டை காட்டிலும் இந்தாண்டு கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப் பொருள்கள் தொடர்பான வழக்குகள் 74 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாகவும், கொலை வழக்குகள் குறைந்துள்ளதாகவும் தமிழ்நாடு காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கைப் பாதுகாக்கவும், குற்றச் சம்பவங்களில் ஈடுபடுபவர்களைக் கட்டுப்படுத்தவும் காவல்துறையினர் தொடர்ந்து பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். ரவுடிகள் கைது, தலைமறைவு குற்றவாளிகளைக் கண்டறிந்து கைது செய்தல், போதைப்பொருள் விற்பனையைத் தடுத்தல் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக காவல் துறை தெரிவித்து வருகிறது.
இந்த நிலையில் தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்போது நடப்பாண்டில் பதிவான கொலை வழக்குகள், கஞ்சா, குட்கா உள்ளிட்ட போதைப் பொருள்கள், போதை மாத்திரைகள் தொடர்பான புள்ளிவிவரங்களை தமிழக காவல்துறை வெளியிட்டுள்ளது.
இதில் சில வகையான குற்றங்கள் குறைந்துள்ள நிலையில், போதைப்பொருள்கள் தொடர்பான வழக்குகள் கணிசமாக அதிகரித்திருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதுதொடர்பாக தமிழக காவல் துறை வெளியிட்டுள்ள புள்ளி விவரங்களின்படி, 2026-ஆம் ஆண்டு கடந்த மே மாதம் முதல் நவம்பர் 15-ஆம் தேதி வரை மேற்கொள்ளப்பட்ட சட்டம் - ஒழுங்கு தடுப்பு நடவடிக்கைகளின்படி, தமிழகம் முழுவதும் 40,292 பேர் சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளிகளாக உள்ளனர்.
இவர்களில் சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளிகள் மற்றும் தொடர் பிரச்சனைகளில் ஈடுபடுபவர்கள் என 22,272 பேர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மேலும், நீதிமன்றங்களால் பிறப்பிக்கப்பட்ட பிடியாணைகளில் 40,330 பிணையில் வெளிவர முடியாத பிடியாணைகள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன. குற்ற வழக்குகளில் கைது செய்யப்பட்டவர்களின் பிணையை ரத்து செய்யக் கோரி 5,024 மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதில் 811 பேரின் பிணை ஆணை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் 1,919 பேர் மீது குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
கொலை வழக்குகள் குறைவு
கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் நவம்பர் 15-ஆம் தேதி வரை 1,484 கொலை வழக்குகள் பதிவாகியிருந்தன. 2023-ஆம் ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் 1,469 வழக்குகளும், 2024-ஆம் ஆண்டு 1,383 வழக்குகளும், 2025-ஆம் ஆண்டு 1,346 வழக்குகளும் பதிவாகியுள்ளன.
இந்த நிலையில் 2026-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1-ஆம் தேதி முதல் நவம்பர் 15-ஆம் தேதி வரை ஆதாயத்திற்காக செய்யப்பட்ட கொலைகளைத் தவிர்த்து 1,306 கொலை வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்போது 40 கொலை வழக்குகள் குறைந்துள்ளன.
கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் ஜனவரி முதல் நவம்பர் வரையிலான காலகட்டத்தில் பதிவான கொலை வழக்குகளின் சராசரி எண்ணிக்கை 1,421 ஆக இருந்த நிலையில், நடப்பாண்டில் 1,306 ஆக குறைந்துள்ளது என்று காவல் துறையின் புள்ளிவிவரத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், 2026 -ம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் வரையிலான கொலை வழக்குகளில் 3,229 பேர் குற்றம் புரிந்தவர்களாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர். இவர்களில் 3,077 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இது 95 சதவீத கைது நடவடிக்கையாகும்.
முதலிடத்தில் குடும்பப் பிரச்சனை
கொலை வழக்குகளுக்கான காரணங்கள் குறித்துப் பார்க்கும்போது குடும்பப் பிரச்சினைகள் முதலிடத்தில் உள்ளன. 2025-ம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் வரை குடும்பத் தகராறு காரணமாக 327 கொலைகள் நடந்துள்ளன. இதுவே 2026-ஆம் ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் 360 கொலைகள் நடைபெற்றுள்ளன. இது 26.5 சதவீதத்திலிருந்து 28.4 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது.
அதேபோல் சிறு வாக்குவாதங்கள் மற்றும் வாய்த்தகராறு காரணமாக 2025-ஆம் ஆண்டு 267 கொலைகள் நடைபெற்றிருந்த நிலையில், நடப்பாண்டில் 290 ஆக அதிகரித்துள்ளது.
முறையற்ற உறவு மற்றும் திருமணத்தை மீறிய உறவு தொடர்பான பிரச்சினைகளால் நடைபெற்ற கொலைகள் 139 இல் இருந்து 162 ஆகவும், மதுபோதையில் ஏற்பட்ட தகராறுகளால் நடைபெற்ற கொலைகள் 133 இல் இருந்து 167 ஆகவும் அதிகரித்துள்ளன.
முன்விரோதம் காரணமாக நடைபெற்ற கொலைகள் 95 இருந்து 89 ஆகவும், நிலம் மற்றும் சொத்துப் பிரச்சனை காரணமாக நடைபெற்ற கொலைகள் 71 இருந்து 56 ஆகவும் குறைந்துள்ளன.
காதல் விவகாரம் மற்றும் பாலியல் காரணங்களால் நடைபெற்ற கொலைகள் 64 இருந்து 55 ஆகவும், பணப் பரிவர்த்தனை தொடர்பான கொலைகள் 57 இருந்து 54 ஆகவும் குறைந்துள்ளன. ரவுடிகளுக்கு இடையிலான மோதல் காரணமாக நடைபெற்ற கொலைகள் 14 இருந்து 11 ஆகக் குறைந்துள்ளன.
அதே நேரத்தில் அரசியல் காரணங்களுக்காக நடைபெற்ற கொலைகள் ஒன்றிலிருந்து இரண்டாக அதிகரித்துள்ளன. சாதி தொடர்பான முன்விரோதக் கொலை வழக்கு ஒன்று புதிதாகப் பதிவாகியுள்ளது.
கஞ்சா, போதைப்பொருள் வழக்குகள் 74 சதவீதம் அதிகரிப்பு
கடந்த ஆண்டு மே 1-ஆம் தேதி முதல் நவம்பர் 15-ஆம் தேதி வரையிலான இந்தக் காலகட்டத்தில் கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப்பொருட்கள் தொடர்பாக 6,057 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தன. நடப்பாண்டில் இது 10,559 ஆக அதிகரித்துள்ளது. 74.32 சதவீதம் வழக்குகள் அதிகரித்துள்ளன.
கடந்த ஆண்டு 14,518 கிலோ போதைப்பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், நடப்பாண்டில் 18,190 கிலோ பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. இது 25.30 சதவீதம் அதிகமாகும்.
போதைப்பொருள் வழக்குகளில் கடந்த ஆண்டு 8,903 பேர் கைது செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், நடப்பாண்டில் 15,478 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். கைது எண்ணிக்கை 73.85 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.
போதைப்பொருள் விற்பனை மற்றும் கடத்தல் மூலம் சட்டவிரோதமாகச் சம்பாதித்த பணத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் வகையில் வங்கிக் கணக்குகளும் முடக்கப்பட்டுள்ளன. கடந்த ஆண்டு 898 வங்கிக் கணக்குகள் முடக்கப்பட்ட நிலையில், நடப்பாண்டில் 1,477 வங்கிக் கணக்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ளன. முடக்கப்பட்ட பணத்தின் மதிப்பு ரூ. 30.13 லட்சத்தில் இருந்து ரூ.100.75 லட்சமாக அதிகரித்துள்ளது. இது 234.38 சதவீத உயர்வாகும்.
மேலும் போதைப்பொருள் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கடந்த ஆண்டு 585 பேர் தடுப்புக் காவலில் வைக்கப்பட்ட நிலையில், நடப்பாண்டில் 1,177 பேர் தடுப்புக் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல் இரு மடங்கு அதிகரிப்பு
கஞ்சாவை தொடர்ந்து போதை மாத்திரைகள் விற்பனை தொடர்பான வழக்குகளும் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளன. கடந்த ஆண்டு மே 1 முதல் நவம்பர் 15 வரை போதை மாத்திரைகள் தொடர்பாக 204 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தன. நடப்பாண்டில் 479 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இது 134.80 சதவீத அதிகரிப்பாகும்.
கடந்த ஆண்டு 1,45,315 போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், நடப்பாண்டில் 4,85,725 மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. பறிமுதல் செய்யப்பட்ட மாத்திரைகளின் எண்ணிக்கை 234.25 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.
இந்த வழக்குகளில் கடந்த ஆண்டு 476 பேர் கைது செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், நடப்பாண்டில் 927 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இது 94.74 சதவீத அதிகரிப்பாகும்.
மேலும், போதை மாத்திரை விற்பனை தொடர்பான 83 வங்கிக் கணக்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ளன. கடந்த ஆண்டு 66 வங்கிக் கணக்குகள் முடக்கப்பட்டிருந்தன. முடக்கப்பட்ட தொகை ரூ. 82.94 லட்சத்தில் இருந்து ரூ. 1.95 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.
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குட்கா உள்ளிட்ட தடை செய்யப்பட்ட பொருட்கள் பறிமுதல் அதிகரிப்பு
கடந்த ஆண்டு மே 1 முதல் நவம்பர் 15 வரை இத்தகைய புகையிலைப் பொருட்கள் தொடர்பாக 12,397 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தன. நடப்பாண்டில் 12,841 வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இது 3.50 சதவீத அதிகரிப்பாகும்.
கடந்த ஆண்டு 1,39,245 கிலோ தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட நிலையில், நடப்பாண்டில் 1,99,616 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. இது 43.35 சதவீத அதிகரிப்பாகும்.
இந்த வழக்குகளில் கடந்த ஆண்டு 12,416 பேர் கைது செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், நடப்பாண்டில் 13,763 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இது 10.84 சதவீத அதிகரிப்பாகும்.
மேலும், இந்தக் குற்றங்களில் தொடர்புடையவர்களின் 1,029 வங்கிக் கணக்குகள் நடப்பாண்டில் முடக்கப்பட்டுள்ளன. கடந்த ஆண்டு 1,045 வங்கிக் கணக்குகள் முடக்கப்பட்டிருந்தன. அதே நேரத்தில், முடக்கப்பட்ட பணத்தின் மதிப்பு கடந்த ஆண்டைவிட நடப்பாண்டில் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது.
மேலும், பொது இடங்களில் ஆபாசமாகப் பேசுதல் மற்றும் பிறருக்கு இடையூறு ஏற்படுத்துதல் தொடர்பான BNS சட்டப்பிரிவு 296ன் கீழ் 3,069 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
குற்ற தடுப்பு நடவடிக்கை தீவிரம்
கொலை வழக்குகள் குறைந்துள்ள நிலையில், கஞ்சா மற்றும் போதைப்பொருள் வழக்குகள், போதை மாத்திரைகள் விற்பனை, தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்கள் தொடர்பான வழக்குகள் அதிகரித்துள்ளன. இதனால் போதைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் விற்பனையில் ஈடுபடுபவர்களைக் கைது செய்வதுடன், அவர்களின் வங்கிக் கணக்குகளை முடக்குவது, சட்டவிரோதமாகச் சம்பாதித்த சொத்துகளைக் கண்டறிவது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தி உள்ளதாக தமிழக காவல் துறை தெரிவித்துள்ளது.