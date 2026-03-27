கரூர் 4 தொகுதிகளில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளர்களின் விவரம்; 3 பேர் புதுமுகம்

திமுக சார்பில் இன்னும் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியிடப்படாததால், அதன் சார்பில் கரூர் மாவட்டத்தில் யார் போட்டியிடப் போகின்றனர் என்கிற எதிர்பார்ப்பு அரசியல் களத்தில் எழுந்துள்ளது.

எடப்பாடி பழனிச்சாமி -கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 27, 2026 at 11:00 PM IST

கரூர்: அதிமுக சார்பில் இரண்டாவது கட்ட வேட்பாளர்களின் பட்டியல் இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்யும் பணியில் அதிமுக தீவிரமாகக் களமிறங்கி இருக்கின்றது. இதன் அடிப்படையில் கடந்த இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு மார்ச் 25 ஆம் தேதி 23 பேர் கொண்ட முதற்கட்ட சட்டமன்ற வேட்பாளர்கள் பட்டியலை அக்கட்சி வெளியிட்டது. இந்த நிலையில், இரண்டாம் கட்டமாக, அதிமுக சார்பில் போட்டியிட உள்ள 127 வேட்பாளர்களின் பட்டியல் இன்று (மார்ச் 27) மதியம் வெளியானது.

இதன்படி, கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள நான்கு சட்டப்பேரவை தொகுதிகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் முழு விவரம்; கிருஷ்ணராயபுரம் (தனி) தொகுதியில் எஸ் திவ்யா போட்டியிட இருக்கின்றார். இவர் அதிமுக மாவட்ட மருத்துவ அணி துணைச் செயலாளராக உள்ளார். அதிமுகவில் இதுவரை எந்த தேர்தலிலும் போட்டியிடாத புது முகம் இவர் ஆவார்.

கரூர் மாவட்டத்தில் போட்டியிட இருக்கும் வேட்பாளர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கரூரின் நான்கு தொகுதிகளின் இளம் வேட்பாளர் இவரே ஆவர். இவருடைய வயது 38 ஆகும். மருத்துவரான இவர் கரூர் நகர பகுதியில் தனியார் மருத்துவமனை ஒன்றை நடத்தி வருகிறார்.

அரவக்குறிச்சியில் கே செல்வகுமார் போட்டியிட உள்ளார். அதிமுக க.பரமத்தி வடக்கு ஒன்றிய செயலாளராக இவர் இருந்து வருகின்றார்.

அவரின் வயது 42 ஆகும். அடுத்ததாக குளித்தலை தொகுதியில் பி கருணாகரன் என்பவர் போட்டியிட உள்ளார். மறைந்த முன்னாள் அதிமுக எம்எல்ஏ பாப்பா சுந்தரத்தின் மகன் இவர் ஆவார். தொகுதி மக்களுக்கு நன்கு அறிமுகமானவர். இவருக்கு வயது 65 ஆகும்.

கரூர் மாவட்டத்தில் போட்டியிட இருக்கும் வேட்பாளர்கள் எம்ஆர் விஜயபாஸ்கர் மற்றும் எஸ் திவ்யா (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதற்கு அடுத்தபடியாக, கரூர் தொகுதியில் அதிமுக கரூர் மாவட்ட செயலாளரும், முன்னாள் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சருமான எம்ஆர் விஜயபாஸ்கர் நிற்க உள்ளார். இவரை தவிர மற்ற மூவரும் புது முகங்கங்கள் என்பது கவனிக்கத்தகுந்தது. புதுமுகங்களுக்கு அதிமுகவில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிருப்பது கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது.

கடந்த முறை இந்த 4 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் திமுக உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட்டது. அதாவது திமுகவே நேரடியாக போட்டியிட்டது. இம்முறை அதிமுகவும் கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள நான்கு தொகுதிகளிலும் இரட்டை இலை சின்னத்தில் நேரடியாக போட்டியிட இருப்பது உறுதியாகி உள்ளது.

எனவே, திமுகவும் இந்த தேர்தலில் 4 தொகுதிகளிலும் உதயசூரியன் சின்னத்திலேயே போட்டியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அப்படி நடந்தால் அதிமுக-திமுக இடையே பலத்த போட்டி ஏற்படும் என தெரிகிறது. பிரதான கட்சியான திமுக சார்பில் இன்னும் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியிடப்படாததால், திமுக சார்பில் கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள நான்கு தொகுதிகளிலும் யார் போட்டியிடப் போகின்றனர் என்கிற எதிர்பார்ப்பு அரசியல் களத்தில் எழுந்துள்ளது.

