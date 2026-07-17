குதிரை பேரம் புகார்; சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்ற முடியாது - சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
சமுதாயத்தின் கடை கோடியில் உள்ள குரலற்றவர்களின் குறளாக ஒலிக்கவே பொதுநல வழக்கு கட்டமைக்கப்பட்டது என தெரிவித்துள்ள நீதிபதிகள் வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.
Published : July 17, 2026 at 9:52 PM IST
சென்னை: குதிரை பேரம் நடப்பதாக பத்திரிக்கை, சமூக வளைதளங்களில் வெளியாகும் செய்தியின் அடிப்படையில் வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்ற முடியாது என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரை தவெக எம்எல்ஏ இளையராஜாவை சென்னையில் தேர்தல் கருத்துக்கணிப்பு நிறுவனம் நடத்தி வரும் திருநாவுக்கரசு என்பவர் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு, சட்டப்பேரவையில் சபாநாயகருக்கு எதிரான தீர்மானம் மீதான வாக்கெடுப்பின்போது தாங்கள் கூறும் வகையில் செயல்பட்டால் ரூ.35 கோடி தருவதாகவும், அதற்கு மறுப்பு தெரிவித்தால் விபரீத விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் எனவும் மிரட்டல் விடுத்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்த சம்பவத்தை அடுத்து எம்எல்ஏ இளையராஜா இது குறித்து சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்தார். புகாரின் அடிப்படையில் திருவல்லிக்கேணி போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி இதுவரை 11 நபர்களை கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர்.
இந்த வழக்கில் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி மற்றம் அவரது சகோதரர் அசோக்குமாருக்கு தொடர்பு இருப்பதாக கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில், விசாரணைக்கு ஆஜராகும்படி இருவருக்கும் காவல்துறை சம்மன் அனுப்பியும் ஆஜராகாத நிலையில், இருவரும் உயர் நீதிமன்றத்தை அணுகி, நிபந்தனை முன் ஜாமீன் பெற்றுள்ளனர்.
இந்நிலையில் தவெக எம்எல்ஏவிடம் குதிரை பேரம் செய்தது குறித்து காவல்துறை பதிவு செய்துள்ள வழக்கை சி.பி.ஐ விசரணைக்கு மாற்றி உத்தரவிடக்கோரி திருப்பூரை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் ஜெ.பாலசுப்பிரமணி என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு தாக்கல் செய்திருக்கிறார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வு, அனைத்து தரப்பு வாதத்திற்கு பின் தீர்ப்பை ஒத்திவைத்திருந்தது.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் தீர்ப்பளித்த நீதிபதிகள், காவல்துறை தொடர்ந்து வழக்கை விசாரணை செய்து வருகிறது. காவல்துறை செயல்பட முடியாமல், உண்மையை கண்டுபிடிக்க முடியாமல் இருக்கும் சூழ்நிலையில் மட்டுமே வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்ற முடியும். இந்த வழக்கில் காவல்துறை சரியாக செயல்படவில்லை என்பதற்கான ஒரு காரணத்தையும் மனுதாரர் தெரிவிக்கவில்லை.
எதிர்கட்சியை சேர்ந்த 5 பேர் குதிரை பேரம் நடப்பதாக புகார் அளித்தும் காவல்துறை வழக்குப் பதிவு செய்யவில்லை என்ற மனுதாரரின் ஒரே ஒரு காரணத்தை மட்டுமே வைத்து சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்ற முடியாது. பத்திரிக்கைகளில் வெளியான செய்திகளின் அடிப்படையில் சிபிஐ விசாரணை வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது.
செய்தித்தாள் மற்றும் சமூக ஊடகங்கள் வெளியிடும் செய்தியின் அடிப்படையில் வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்ற முடியாது. தலைப்புகள் மற்றும் சமூக வளைதளங்களில் வைரலாகும் வீடியோக்களின் மட்டும் வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்ற போதுமானது இல்லை.
பொதுநல வழக்குகள் என்பது நீதித்துறை கட்டமைப்பில் முக்கிய கருவியாக உள்ளது. சமுதாயத்தின் கடை கோடியில் உள்ள குரலற்றவர்களின் குறளாக ஒலிக்கவே பொதுநல வழக்கு கட்டமைக்கப்பட்டது என தெரிவித்துள்ள நீதிபதிகள் வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.