காதலியின் புகைப்படம் கேட்டு மனு; இளைஞருக்கு மாநில தகவல் ஆணையம் எச்சரிக்கை
தன்னை காதலிக்க மறுத்த பெண், தற்போது யார் யாரை காதலிக்கிறார்கள்? எத்தனை பேரை காதலித்து ஏமாற்றியுள்ளார்? எத்தனை முறை காதலித்துள்ளார்? என்ற தகவலை இளைஞர் தகவல் ஆணையத்திடம் கேட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 6, 2026 at 3:33 PM IST
சென்னை: மாநில தகவல் ஆணையத்தை தவறாக பயன்படுத்த நினைத்தால் மனநல சிகிச்சை வழங்க உத்தரவிடப்படும் என காதலியின் புகைப்படம் கேட்டு மனு அளித்தவருக்கு மாநில தகவல் ஆணையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
விழுப்புரத்தை சேர்ந்த ஆ. சந்தோஷ் என்பவர், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளருக்கும், பொதுத் தகவல் அதிகாரிக்கு சில கேள்விகளை எழுப்பி இருந்தார். இந்த மனுவுக்கு பதிலளிக்காததால், மாநில தகவல் ஆணையத்தில் புகார் அளித்தார்.
இந்த புகார் மாநில தகவல் ஆணையர் வி.பி.ஆர். இளம்பரிதி முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது கடலூர் மாவட்ட காவல் துறை கண்கணிப்பாளர் ஆஜராகி, சந்தோஷ் கேட்ட கேள்விகளுக்கு ஏற்கனவே பதில் அளிக்கப்பட்டதாக அறிக்கை தாக்கல் செய்தார்.
அந்த அறிக்கையியல், 2025 நவம்பர் முதல் ஜூன் 2026 வரை 97 மனுக்களை அனுப்பி சுமார் 1,886 கேள்விகளை கேட்டுள்ளார். சட்ட அறிக்கை என்ற பெயரிலும் 43 கேள்விகளை கேட்டுள்ளார் என தெரிவிக்கப்பட்டது.
மனுதாரர் சந்தோஷ் விழுப்புரம் கலைக் கல்லூரியில் 2021 முதல் 2024 வரை படித்த போது ஒரு பெண்ணை காதலித்துள்ளார். இவரின் நடத்தை சரியில்லாததால் அந்த பெண் இவரை சந்திப்பது தவிர்த்துள்ளார். ஆனால், தொடந்து சந்தோஷ் தொல்லை அளித்ததால், அந்த பெண் விஷம் அருந்தி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டர்.
மனுதாரர் தகவல் பெறும் உரிமை சட்டத்தை பொதுநலனுடன் பயன்படுத்தாமல், தனிநபர் தகவல்களை கேட்டு மனு அளித்துள்ளார். அதில், தன்னை காதலிக்க மறுத்த பெண், யார் யாரை காதலிக்கிறார்கள்? எத்தனை பேரை காதலித்து ஏமாற்றியுள்ளார்? எத்தனை முறை காதலித்துள்ளார்? அந்த பெண்ணுக்கு திருமணம் நடந்து விட்டதா?
சம்பந்தப்பட்ட பெண்ணுடன் பேசியவரின் புகைப்படம் வேண்டும்? அவருடன் பேசிய நபர் உயிரோடு இருக்கிறாரா? தான் காதலித்த போது பேசியது என்னென்ன? என பொதுத்தகவல் அதிகாரி வழங்க வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளார்" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து புகாரை விசாரித்த ஆணையர் இளம்பரிதி, தகவல்கள் பெறும் உரிமை சட்டத்தை தவறாக பயன்படுத்துவதை அனுமதிக்க முடியாது. அரசின் நேர்மையான அதிகாரிகளை அச்சுறுத்தவும் பயமுறுத்தவும் இச்சட்டத்தை பயன்படுத்த அனுமதிக்க முடியாது. எங்கே தகவல் தரவில்லை என்றால் தங்களுக்கு தண்டனை விதிக்கப்படுமோ? என்ற மனநிலைக்கு அதிகாரிகள் தள்ளப்பட்டு விட கூடாது என உச்சநீதிமன்றம் தெளிவாக குறிப்பிட்டுள்ளது.
ஊழல் மற்றும் முறைகேடு குறித்து தனிமனிதர்களுக்கு சட்டம் தொடர்பான தீர்வு தரும் இந்த சட்டத்தை தவறாக பயன்படுத்த அனுமதிக்க முடியாது. சட்டத்தை தவறாக பயன்படுத்திய மனுதாரரின் செயல் கண்டனத்துக்கு உரியது.
பலருக்கு பல தகவல்களை தந்த இந்த ஆணையத்தில், தான் காதலித்த பெண்ணின் புகைப்படத்தை வழங்குமாறு கேட்டிருப்பது மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது. நினைப்பதை எல்லாம் சாதித்து கொள்ளலாம் என்ற தான்தோன்றி தனமாக அடிப்படையில் சட்டத்தை ஒரு மேடையாக பயன்படுத்த அனுமதிக்க முடியாது.
மனுதாரர் சந்தோஷ் இனிமேல் அரசு அதிகாரிகளுக்கு இடையூறு ஏற்படும் வகையில் தகவல் பெற மனு தாக்கல் செய்தால், 1 ஆண்டுக்கு தகவல் ஆணையத்தில் மனு செய்ய தடை விதிக்க நேரிடும், இதே போன்ற நடவடிக்கையை தொடர்ந்தால் மாவட்ட சுகாதாரத்துறை மூலமாக மனநல ஆலோசனை வழங்க உத்தரவிடப்படும் என எச்சரித்து சந்தோஷின் புகார் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.