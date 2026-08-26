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சாதி விவரங்களை கேட்கக் கூடாது என கல்லூரிகளுக்கு அரசாணை பிறப்பிக்க முடியுமா? உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி

"பள்ளியில் தங்கள் பிள்ளைகளை சேர்க்கும்போது, பெற்றோர் விரும்பாவிட்டாலோ அல்லது தெரிவிக்க இயலாவிட்டாலோ சாதி, மதத்தை குறிப்பிட தேவையில்லை என ஏற்கனவே அரசாணை உள்ளது" என அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை
உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 26, 2026 at 10:59 PM IST

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மதுரை: பள்ளிகளில் இருப்பதை போலவே கல்லூரிகளிலும் மாணவர் சேர்க்கையின் போது சாதி விவரங்களை கேட்கக் கூடாது என அரசாணை பிறப்பிக்க முடியுமா? என தமிழக அரசுக்கு உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு கேள்வியெழுப்பியுள்ளது.

விருதுநகர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த விக்ரமன் என்பவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் பொதுநல மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார். அதில், "தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் மாணவர்களிடம் சாதி கேட்கக்கூடாது என விதி உள்ளது.

ஆனால், இதை மீறும் வகையில் கல்வி நிறுவனங்களில் மாணவர் சேர்க்கையின்போது விண்ணப்பதாரர்களின் சாதி மற்றும் சமூக விவரங்கள் கேட்கப்படுகின்றன. இது, மாணவர் சேர்க்கை நடைமுறையில் பாகுபாடு ஏற்பட வழிவகை செய்யும்.

எனவே, தமிழ்நாட்டில் உள்ள தனியார் கல்வி நிறுவனங்களில் விண்ணப்ப படிவங்களில் சாதி அல்லது சமூக விவரங்களை சேகரிக்க தடை விதிப்பதோடு, தனியார் நிறுவனங்களிலும் சாதி பாகுபாடு இல்லாத சூழலை உறுதி செய்திட உரிய ஒழுங்குமுறைகளை வகுக்குமாறு உத்தரவிட வேண்டும்" என அந்த மனுவில் கோரப்பட்டிருந்தது.

இந்த மனுவை அண்மையில் விசாரித்த நீதிபதிகள், "விண்ணப்பத்தில் சாதிய விவரங்களை கேட்கக்கூடாது என்பது தொடர்பாக ஏதேனும் சுற்றறிக்கை, கல்வி நிறுவனங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதா?" என கேள்வியெழுப்பி இருந்தனர்.

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இந்நிலையில், இந்த மனுவானது, நீதிபதிகள் சி.வி.கார்த்திகேயன், சக்திவேல் அமர்வு முன் இன்று (ஆக.26) விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது அரசுத்தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "இடைநிலை பள்ளி சான்றிதழ் மற்றும் மாற்றல் சான்றிதழ்களில் தனக்கு சாதி இல்லை, மதம் இல்லை என குறிப்பிடுவதற்கும், அவற்றை காலியாக விடுவதற்கும் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு உரிமை அளிக்கலாம் என பள்ளிக்கல்வித்துறை ஏற்கனவே உத்தரவிட்டுள்ளது.

மேலும், பள்ளியில் தங்கள் பிள்ளைகளை சேர்க்கும் போது, பெற்றோர் விரும்பாவிட்டாலோ அல்லது தெரிவிக்க இயலாவிட்டாலோ சாதி, மதத்தை குறிப்பிட தேவையில்லை என ஏற்கனவே அரசாணை உள்ளது" எனக் கூறினார்.

இதற்கு மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "கடந்த 2000-ம் ஆண்டு வெளியான இந்த அரசாணை நடைமுறைபடுத்தப்படவில்லை. மேலும், இது பள்ளிகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். அரசு மற்றும் தனியார் கல்லூரிகளுக்கும் இதை கட்டாயமாக்க வேண்டும். தனியார் நிறுவனங்களிலும் சாதி அடையாளங்களை விண்ணப்பங்களில் சேர்க்க தடை விதிக்க வேண்டும்" என வாதிட்டார்.

இதனை கேட்ட நீதிபதிகள், "பள்ளிகளுக்கு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள அரசாணையை கல்லூரிகளுக்கும் அமல்படுத்த முடியுமா? என தமிழக அரசு பதிலளிக்க வேண்டும்" என உத்தரவிட்டு இந்த வழக்கு விசாரணையை தள்ளி வைத்தனர்.

TAGGED:

கல்லூரிகள் சாதி விவரம்
மாணவர்கள் சாதி விவங்கள்
பள்ளிகள்
உயர்நீதிமன்றம்
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