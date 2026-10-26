நகராட்சி துறை அதிகாரிகள் நியமன முறைகேடு: கே.என். நேரு மீது வழக்குப்பதிவு செய்யலாம் - உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு
முன்னாள் அமைச்சர் கே.என். நேரு தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மறு ஆய்வு மனுவை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
Published : October 26, 2026 at 11:36 AM IST
சென்னை: நகராட்சி துறை அதிகாரிகள் நியமனத்தில் முறைகேடு செய்தது குறித்து தி.மு.க முன்னாள் அமைச்சர் கே.என். நேரு மீது வழக்குப்பதிவு செய்யலாம் என்ற உத்தரவை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உறுதி செய்துள்ளது.
கடந்த தி.மு.க ஆட்சி காலத்தில் நகராட்சி நிர்வாக துறையில், 2,538 உதவி பொறியாளர்கள் மற்றும் இளநிலை பொறியாளர்கள் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் நியமனத்திற்கு, 634 கோடி ரூபாய் லஞ்சம் பெறப்பட்டுள்ளதாகவும், இது சம்பந்தமாக வழக்குப்பதிவு செய்யும்படியும், தமிழ்நாடு டிஜிபிக்கு, அமலாக்கத்துறை கடிதம் அனுப்பியிருந்தது.
அந்த கடிதத்தின் அடிப்படையில், வழக்குப்பதிவு செய்ய லஞ்ச ஒழிப்புத் துறைக்கு உத்தரவிடக் கோரி, அதிமுக எம்.பி. இன்பதுரை சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், அமலாக்கத்துறை கடிதத்தின் அடிப்படையில், உடனடியாக வழக்குப்பதிவு செய்ய லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு கடந்த பிப்ரவரி மாதம் உத்தரவிட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து, கடந்த தி.மு.க ஆட்சியில் நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சராக இருந்த கே.என். நேரு, தனது தரப்பு வாதங்களை கேட்காமல் பிறப்பிக்கப்பட்ட இந்த உத்தரவை மறு ஆய்வு செய்யக்கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த மனுவை உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் அமர்வு விசாரித்து வந்தது.
அப்போது முன்னாள் அமைச்சர் கே.என். நேரு தரப்பில், தனது தரப்பு வாதங்களை கேட்காமல், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்குப்பதிவு செய்ய உத்தரவிடப்பட்டதால், தனது உரிமை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், வழக்குப்பதிவுச் செய்யக்கோரி பிறப்பித்த உத்தரவை மறு ஆய்வு செய்யக்கோரி கடந்த திமுக ஆட்சியில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை, தற்போதைய அரசு வாபஸ் பெற முடியாது எனவும், அரசுக்கு அந்த அதிகாரம் இல்லை எனவும் வாதிடப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில், நகராட்சி நிர்வாக அதிகாரிகள் நியமன முறைகேடு தொடர்பாக ஆதாரங்களுடன், அமலாக்கத்துறை கடிதம் எழுதியும், கடந்த திமுக அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காமல், முன்னாள் அமைச்சர் கே.என். நேருவை பாதுகாத்தது. தொடர்ந்து, வழக்குப்பதிவு செய்யக்கோரிய வழக்கில், கே.என். நேருவிற்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டும், அந்த அவகாசத்தை பயன்படுத்தாமல், பதிலளிக்க அவகாசம் வழங்கவில்லை என இந்த மறு ஆய்வு மனுவை கே.என். நேரு தாக்கல் செய்துள்ளார் என்று வாதிடப்பட்டது.
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கடந்த முறை நடந்த இந்த விசாரணையில் இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், வழக்கின் தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்தனர். இந்நிலையில், முன்னாள் அமைச்சர் கே.என். நேரு தாக்கல் செய்த மறு ஆய்வு மனு மீது, உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி, ஜி. அருள்முருகன் அமர்வு இன்று (அக்டோபர் 26) தீர்ப்பளித்தது.
அதன்படி, முன்னாள் அமைச்சர் கே.என். நேரு தொடர்ந்த மறு ஆய்வு மனுவை தள்ளுபடி செய்த நீதிபதிகள், நகராட்சி துறை அதிகாரிகள் நியமனத்தில் முறைகேடு செய்தது குறித்து முன்னாள் அமைச்சர் கே.என் நேரு மீது வழக்குப்பதிவு செய்யலாம் என்ற உத்தரவை உறுதி செய்து தீர்ப்பளித்தனர்.