பறவைக் காய்ச்சல் மனிதர்களுக்கு பரவுமா? அறிகுறிகள் என்னென்ன? மருத்துவர் விளக்கம்
பதப்படுத்தப்படாத பால், நன்றாக வேகாத இறைச்சி வகைகளை சாப்பிடக்கூடாது என மருத்துவர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
Published : October 23, 2026 at 8:55 PM IST
சென்னை: சென்னை வண்டலூர் பூங்காவில் பறவைக் காய்ச்சல் உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில், தமிழ்நாட்டில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த சூழலில் பறவை காய்ச்சல் மனிதர்களுக்குப் பரவுமா? அதற்கான அறிகுறிகள் என்னென்ன? தடுப்பு நடவடிக்கை என்ன? பால், இறைச்சி ஆகியவற்றைச் சாப்பிடலாமா? என்பன உள்ளிட்ட கேள்விகளுக்கு மருத்துவர் அளித்த விளக்கத்தை இங்கு அறிந்து கொள்ளலாம்.
சென்னை வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவில் கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு நீர்வாழ் பறவைகளுக்குப் பறவைக் காய்ச்சல் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. இதனையடுத்து, பூங்கா தற்காலிகமாக மூடப்பட்டது. தொடர்ந்து, தமிழ்நாட்டில் பறவைச் காய்ச்சல் பரவலைத் தடுக்க சுகாதாரத்துறை பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
பறவைக் காய்ச்சல் என்றால் என்ன?
இந்நிலையில், பறவைக் காய்ச்சல் குறித்து பொது மருத்துவம் மற்றும் நீரிழிவு நோய் நிபுணர் டாக்டர் கே.வி. சத்யநாராயணன் ஈடிவி பாரத்துக்கு அளித்த பேட்டியில் கூறுகையில், “பறவைக் காய்ச்சல் என்பது ஒருவகையான வைரஸ் கிருமியால் பரவுவது. H5N1 என்ற இந்த வைரஸ் Avian Influenza என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது அதிகப்படியாகப் பறவைகளில் இருக்கும். மேலும், பறவைகளுக்குள் பரவும். புறா, கோழி, காக்கா உட்பட சில பறவைகளுக்கும் இந்த வைரஸ் பரவ வாய்ப்புள்ளது.
மனிதர்களுக்குப் பறவைக் காய்ச்சல் பரவுமா?
பறவைக் காய்ச்சல் மனிதர்களுக்குப் பரவ குறைவான அளவிலேயே வாய்ப்பு உள்ளது. பொதுவாகப் பறவைகளிடமிருந்து இந்த வைரஸ் மனிதர்களுக்குப் பரவாது. இருப்பினும், மிக அரிதாக சில மனிதர்களுக்குப் பரவ வாய்ப்பு இருக்கிறது. அந்த சிலர் என்பவர்கள், பறவைகளுடன் நெருங்கிய இடத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கலாம்.
உதாரணத்திற்குக் கோழிப்பண்ணை, பூங்கா ஆகிய இடங்களில் ஒருவேளை பாதிக்கப்பட்ட பறவையுடன் நெருங்கிய இடத்தில் இருந்தால், அவர்களுக்கு இந்த வைரஸ் பரவ வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஆனால், அதற்கான சாத்தியக்கூறு என்பது மிக மிகக் குறைவு.
பாதுகாப்பு கவசம் அவசியம்
கோழிப்பண்ணை, பூங்கா உள்ளிட்ட இடங்களில் பணி செய்பவர்கள் பறவை காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட இறந்த பறவையைப் பாதுகாப்பாக அகற்றுவது அவசியமாகும். இறந்த பறவைகளை வெறும் கைகளில் தொடக்கூடாது. முழு உடல் கவசத்துடன் அணுகினால், வைரஸ் பரவுவதற்கான வாய்ப்பு மிக மிகக் குறைவு.
அறிகுறிகள் என்னென்ன?
ஒருவேளை பறவை காய்ச்சல் பாதிப்பு ஏற்பட்டால், மனிதர்களுக்கு சில அறிகுறிகள் தென்படும். குறிப்பாக கண்கள் சிகப்பாவது, அதிக காய்ச்சல், உடல் வலி, வயிற்றுப்போக்கு, வாந்தி உள்ளிட்ட அறிகுறிகள் இருக்கும். இந்த அறிகுறிகள் இருந்தால், உடனடியாக மருத்துவமனைக்குச் சென்று, பரிசோதித்துப் பார்ப்பது சிறந்தது.
அதுவும் பறவைக் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட இறந்த பறவையை அப்புறப்படுத்திய பின்னர், இதுபோன்ற அறிகுறிகள் தென்பட்டால், கட்டாயம் அதுகுறித்து மருத்துவர்களிடம் தெரிவிக்க வேண்டும். அதனடிப்படையில் அவருக்கு என்ன மாதிரியான சிகிச்சை அளிக்கலாம் என்பதை மருத்துவர்கள் முடிவு செய்வார்கள்” என விளக்கம் அளித்தார்.
பால், இறைச்சி சாப்பிடலாமா?
கோழி இறைச்சி உள்ளிட்ட இறைச்சிகளைச் சாப்பிடலாமா என்ற கேள்விக்கு, “அவற்றைக் கட்டாயம் நன்றாகச் சமைத்துச் சாப்பிட வேண்டும். அதே போன்று, பதப்படுத்தப்படாத பால் குடிப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும். கடையில் பாக்கெட்டில் வரும் பால் ஏற்கெனவே பதப்படுத்தப்பட்டு இருக்கும். அவையின்றி, பால் பண்ணையில் வாங்கும் பாலை கட்டாயம் நன்றாகக் காய்ச்சி குடிக்க வேண்டும்.
உணவை நன்றாக வேகவைத்தாலோ அல்லது கொதிக்கவைத்தாலோ அதில் இருக்கும் கிருமிகள் இறந்துவிடும். அதன் பின்னரே அதனை சாப்பிட வேண்டும்.
வைரஸ் பாதிப்பைத் தடுக்க தடுப்பூசி
பறவைக் காய்ச்சல் வராமல் தடுக்க Flu Shots என அழைக்கப்படும் சில தடுப்பூசிகள் உண்டு. வருடத்திற்கு ஒரு முறை அதனை எல்லாரும் போட்டுக்கொள்ளலாம். குறிப்பாக சர்க்கரை நோய், ரத்த அழுத்தம், ஆஸ்துமா, நுரையீரல் பிரச்சனை, இதய பிரச்சனை, புற்றுநோய் உள்ளிட்ட உடல் பிரச்சனை இருப்பவர்களுக்கு நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி குறைவாக இருக்கும். அவர்கள் இதற்கான தடுப்பூசியைக் கண்டிப்பாகப் போட்டுக்கொள்ள வேண்டும். இதுகுறித்து மருத்துவரிடம் கேட்டீர்கள் என்றால், எப்போது போட்டுக்கொள்ளலாம் என அறிவுறுத்துவார்” என்றார்.