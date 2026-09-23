ராஜிநாமா செய்த எல்எல்ஏ பதவியை இசக்கி சுப்பையாவுக்கு மீண்டும் தர முடியுமா? - சட்ட நிபுணர்கள் கூறுவது என்ன?
சபாநாயகர் விவகாரத்தில் நீதிமன்றம் தலையிட முடியாது என்றாலும் குறிப்பிட்ட விவகாரங்களில் தலையிடவும், அதை ரத்து செய்யவும் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 23, 2026 at 4:41 PM IST
-BY சசிக்குமார்
எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்த இசக்கி சுப்பையா, தனது தொகுதி மக்களின் நலன் கருதி இடைத்தேர்தல் வரும் வரை எம்எல்ஏவாக தொடர அனுமதிக்கும்படி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். அவர் நினைப்பதுபோல் மீண்டும் எம்எல்ஏவாக முடியுமா? என்பது குறித்து சட்ட வல்லுநர்கள் தரும் விளக்கத்தை இந்த தொகுப்பில் விரிவாக பார்க்கலாம்.
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அம்பாசமுத்திரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட இசக்கி சுப்பையா 10,245 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.
சட்டமன்றத்தில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பின்போது, அதிமுகவின் கொறடா உத்தரவை மீறி தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தார். இதனால் கட்சித் தாவல் தடை சட்டத்தின் 10-பிரிவின் கீழ் தவெகவுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த இசக்கி சுப்பையா உள்ளிட்ட 25 பேர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி, அதிமுக கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி சார்பில் சபாநாயகரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து மதுராந்தகம், தாராபுரம், பெருந்துறை, அம்பாசமுத்திரம் ஆகிய 4 தொகுதிகளின் எம்எல்ஏக்கள் கடந்த மே 25, 26 ஆகிய தேதிகளில் எம்எல்ஏ பதவியை திடீரென ராஜிநாமா செய்தனர். அவர்களின் ராஜிநாமா ஏற்கப்பட்டதை அடுத்து, தேர்தல் வழக்கு நிலுவையில் இல்லாத மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய 2 தொகுதிகளுக்கு மட்டும் தேர்தல் இணையம், இடைத்தேர்தல் அறிவித்துள்ளது.
தேர்தல் வழக்கு நிலுவையில் இருப்பதாலும், இடைத்தேர்தல் நடத்த நீதிமன்றம் தடை விதித்திருப்பதாலும், தனது தொகுதிக்கான சட்டமன்ற உறுப்பினராக தன்னை மீண்டும் செயல்பட அனுமதிக்க வேண்டும் என ராஜிநாமா செய்த இசக்கி சுப்பையா, சபாநாயகரிடம் அண்மையில் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்.
சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜிநாமா செய்த இசக்கி சுப்பையா மீண்டும் சட்டமன்ற உறுப்பினராக செயல்பட முடியுமா? அதற்கு சட்டம் என்ன சொல்கிறது என பல்வேறு கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.
சபாநாயகரின் அதிகாரங்கள்
ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்ய விரும்பினால் சட்டப்பேரவை விதி எண் 21-இன் படி ராஜிநாமா கடிதத்தை சபாநாயகரிடம் வழங்க வேண்டும். விதிகளின்படி, அந்த கடிதம் சட்டமன்ற உறுப்பினரின் கைப்பட எழுதி இருக்க வேண்டும். கடிதம் கொடுக்கும்போது கட்டாயம் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என விதிகளில் கூறப்பட்டுள்ளது.
நேரில் ஆஜராகும் உறுப்பினரிடம் அந்த ராஜிநாமா கடிதம் சுயவிருப்பத்தில்தான் எழுதப்பட்டதா? அதில் ஏதாவது கட்டாயம், நிர்பந்தம் காரணமாக இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதா? என சபாநாயகர் விசாரணை செய்யலாம். அதற்கு எந்த காரணமும் தெரிவிக்காமல், தனது சுய காரணத்திற்காக ராஜிநாமா செய்ய முடிவு செய்ததாக சட்டமன்ற உறுப்பினர் குறிப்பிட்டாலே போதுமானது.
மேலும் சுய காரணங்கள் என்ன? என்பதை சபாநாயகருக்கு அந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் விளக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பின்னர், ராஜிநாமா ஏற்கப்பட்டதாக முடிவு செய்து பேரவை விதி எண் 22-இன் கீழ் ராஜிநாமா கடிதம் பேரவை செயலாளருக்கு அனுப்பப்பட்டு, இந்திய அரசியலமைப்பு 190(3) b-இன் படி முறைப்படி தொகுதி காலியானதாக அறிவிக்கப்படும்.
அரசியலமைப்பு பிரிவு 33-வது சட்ட திருத்தத்தின்படி, ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினரின் ராஜிநாமா குறித்து விசாரணை செய்ய சபாநாயகருக்கு அதிகாரம் உள்ளது. ராஜிநாமா தன்னிச்சையாகவோ அல்லது உண்மைத்தன்மை இல்லாத நிலையில் இருந்தாலோ அதை நிராகரிக்கும் அதிகாரமும் சபாநாயகருக்கு உள்ளது. அதுவும் ராஜிநாமாவை ஏற்கும் வரைதான் அவருக்கு அந்த அதிகாரம் உள்ளது.
ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினரின் ராஜிநாமாவில் திருப்தி இல்லை என சபாநாயகர் கருதினால், உரிய விசாரணை நடத்த பேரவை விதி அனுமதி வழங்குகிறது. அதுவரை அந்த தொகுதி காலியானதாக அறிவிக்க முடியாது.
மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் 60 நாட்கள் தொடர்ச்சியாக சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் கலந்து கொள்ளாமல் இருந்தால், அந்த தொகுதி காலியானதாக அறிவிக்கவும் சபாநாயகருக்கு தனிப்பட்ட அதிகாரம் உள்ளது.
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சபாநாயகரிடம் ராஜிநாமா கடிதம் வழங்கியபின் அதை திரும்பப் பெற முடியுமா? என்பது குறித்து மூத்த வழக்கறிஞர் ஒருவரிடம் கேட்டபோது, "இந்திய அரசியலமைப்பின்படி, மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர் சுயநினைவுடன் ராஜிநாமா கடிதம் கொடுத்துவிட்டாலே, அது உடனடியாக நடைமுறைக்கு வரும்.
ராஜிநாமா கடிதம் தவறுதலாக கொடுக்கப்பட்டது; அந்த கடிதத்தில் தவறு உள்ளது; அதை மீண்டும் சரி செய்ய வேண்டும் என ராஜிநாமா செய்த உறுப்பினர்கள் கோரினாலும் அதை திரும்பப் பெற முடியாது. அரசியலமைப்புச் சட்டம் 33-இன் சட்ட திருத்தத்தின்படி ராஜிநாமா செய்துவிட்டால், அதை சபாநாயகரால் ஏற்றுக்கொண்ட உடன், சபாநாயகரால் கூட அந்த முடிவை மாற்ற முடியாது.
கர்நாடக சபாநாயகருக்கு எதிரான பாலாசாகேப் பாட்டீல் வழக்கில் சபாநாயகருக்கான அதிகாரங்கள் என்ன என்பது தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி சபாநாயகர் விசாரணை செய்து ஏற்கப்பட்ட ராஜிநாமாவை திரும்ப பெற முடியாது" என தெரிவித்தார்.
இதுகுறித்து சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் கேசவன் கூறுகையில், "சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராஜிநாமா செய்தால், கட்டாயமாக உரிய விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும். அவ்வாறு நடத்தப்படவில்லை என்றால், ராஜிநாமாவை ஏற்ற சபநாயகரின் முடிவை எதிர்த்து, நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர சட்டம் அனுமதி வழங்குகிறது.
ஆனால், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ராஜிநாமா செய்ததும் உடனடியாக அதை ஏற்று சபாநாயகர், கெசட்டில் வெளியிட்டுள்ளார். பின்னர் ராஜிநாமா செய்தவர்களிடம் விசாரணை செய்யப்படும் என நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளார். ஏற்கெனவே தீர விசாரணை செய்து ராஜிநாமா ஏற்கப்பட்டிருந்தால், ஏன் மீண்டும் விசாரணை செய்ய வேண்டும் என்ற கேள்வி எழுகிறது.
ராஜிநாமாவை திரும்பப் பெற சட்டத்தில் இடமில்லை என்றாலும், கட்சித் தாவல் மனு நிலுவையில் இருக்கும்போது ராஜிநாமாவை ஏற்ற சபாநாயகரின் முடிவை எதிர்த்து, அதிமுக கொறடா தொடர்ந்த வழக்கில், சபாநாயகரின் முடிவை ஒருவேளை உயர்நீதிமன்றம் ரத்து செய்தால், ராஜிநாமா செய்ததே செல்லாது என முடிவுக்கு வரலாம்.
இந்த ஒரு வாய்ப்பின் மூலமே இசக்கி சுப்பையாவுக்கு மீண்டும் சட்டமன்ற உறுப்பினராக வர வாய்ப்புகள் உள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.
சபாநாயகர் விவகாரத்தில் நீதிமன்றம் தலையிட முடியாது என்றாலும் குறிப்பிட்ட விவகாரங்களில் தலையிடவும், அதை ரத்து செய்யவும் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.