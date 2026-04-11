விவசாயிகளுக்கு துரோகம் செய்யும் கர்நாடக அமைச்சருடன் பிரச்சாரமா?- முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு இபிஎஸ் கண்டனம்

"மேகதாதுவில் அணை கட்டிவிட்டால் டெல்டா பகுதி பாலைவனமாகிவிடும். நமக்கு துரோகம் செய்பவருடன் பிரசாரம் செய்யும் முதல்வருக்கு சந்தர்ப்பம் கொடுக்காதீர்கள்" என்று எடப்பாடி பழனிசாமி கேட்டுக் கொண்டார்.

Published : April 11, 2026 at 11:29 PM IST

தஞ்சாவூர்: விவசாயிகளுக்குத் துரோகம் செய்யும் கர்நாடக அமைச்சருடன் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டதற்கு அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளின் சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள திருச்சி விமான நிலையத்தில் இருந்து, அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, தஞ்சை நோக்கி வருகை தந்தார். தஞ்சை அருகே திருமலை சமுத்திரம் பகுதியில் வயலில் நாற்று நட்டுக்கொண்டிருந்த விவசாயிகளை சந்தித்து அவர்களின் குறைகளை கேட்டு அறிந்த அவர், தேர்தல் அறிக்கையை அவர்களிடம் எடுத்துக் கூறினார்.

அதைத் தொடர்ந்து தஞ்சை சந்திப்பு ரயில் நிலையம் அருகில் அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரனுடன் இணைந்து மக்களை சந்தித்தார். அப்போது, முதலில் பேசிய டிடிவி தினகரன், "எங்களுக்குள் இருந்தது அண்ணன், தம்பி சண்டைதான். சென்னையில் இருந்து கன்னியாகுமரி வரை நம் தொண்டர்களும், நிர்வாகிகளும், ஒன்றாக இணைந்துவிட்டனர். கருத்து வேறுபாடுகளை மறந்து திமுக என்கிற தீயசக்தியை ஆட்சியில் இருந்து அகற்றி, அம்மாவின் ஆட்சியை இபிஎஸ் தலைமையில் உருவாக்குவதற்கு இணைந்திருக்கிறோம். இபிஎஸ் முதல்வராக இருந்தபோது டெல்டாவை பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக மாற்றினார். அதனால்தான் சோழ மணடலத்தில் விவசாயிகள் பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள். திமுக ஆட்சியின் திட்டங்களை நீங்கள் மக்களிடம் எடுத்துச்சொல்லி வெற்றி பெறச்செய்யுங்கள்’’ என்றார்.

அதைத் தொடர்ந்து எடப்பாடி பழனிசாமி பேசுகையி்ல, "தஞ்சாவூர் என்றால் பொன் விளையும் பூமி. இந்த பூமியை ஸ்டாலின் துணை முதல்வராக இருந்தபோது ஹைட்ரோ கார்பன், மீத்தேன் எடுக்க புரிந்துண்ர்வு ஒப்பந்தம் போட்டார். உங்கள் நிலத்தை அபகரித்தவரின் ஆட்சி தொடர வேண்டுமா?
அதிமுக அரசு எம்ஜிஆர் முதல்வராக இருந்தபோது காவிரி பிரச்னைக்கு நீதிமன்றம் சென்றது. அவருக்குப் பின், முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா நியாயத்தின் அடிப்படையில் உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடர்ந்து, அவர் இருக்கின்றபோதே நாம் தீர்ப்பை பெற்றோம். ஆனால் மத்திய அரசில் அங்கம் வகித்தபோதும் இதில் திமுக கவனம் செலுத்தவில்லை. ஜெயலலிதா தொடர்ந்த வழக்கை நாம் தொடர்ந்து நடத்தி, விவசாயிகள் வயிற்றில் பால் வார்க்கும் வகையில் தீர்ப்பு பெற்றோம். நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய நீரை கர்நாடக அரசு திறந்துவிட வேண்டும் என்ற தீர்ப்பைப் பெற்றோம்.

அப்போது அதிமுக, பாஜக கூட்டணி இருந்தும், அந்த தீர்ப்பை அமல்படுத்த காலதாமதம் ஆனது. எனவே விவசாயிகள் கோரிக்கையின் பேரில் அதிமுக 37 எம்.பி.க்கள் உச்சநீதிமன்றத் தீர்ப்பை நிறைவேற்றக் கோரி நாடாளுமன்றத்தை 22 நாட்கள் ஒத்திவைத்தோம். திமுக அப்படி செய்ததா? ஆனால், பாஜக அரசு துரோகம் செய்கிறது என்கிறார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

பாஜகவுடன் 1999, 2001-இல் நடந்த தேர்தல்களில் கூட்டணி வைத்து, மத்திய அரசிலும் திமுக அங்கம் வகித்தது. அவர்கள் கூட்டணி வைத்தால் நல்ல கட்சி, நாம் கூட்டணி வைத்தால் மதவாதக் கட்சியா? எப்போது பார்த்தாலும் பாஜகவை விமர்சித்தால் எப்படி நிதி கிடைக்கும்? பாஜக, திமுக வெவ்வேறு கொள்கை கொண்ட கட்சிகள். தேர்தல் நடக்கும் வரை வேறுபாடு இருக்கலாம், தேர்தல் முடிந்த பின்னர் மக்களுக்கு நன்மை செய்வது கட்சிகளின் கடமை.

மத்திய அரசுடன் இணக்கமாக இருந்தால்தான் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற முடியும்.
மேகதாதுவில் அணை கட்டுவதாக கர்நாடக துணை முதல்வர் சிவகுமார் சொல்கிறார். அவரை அழைத்துவந்து தமிழ்நாட்டில் பிரச்சாரம் செய்கிறார் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின். எவ்வளவு பெரிய துரோகம் இது? இவர்களுக்கு அதிகாரம் தான் முக்கியம். மக்கள் முக்கியமல்லை. மேகதாதுவில் அணை கட்டிவிட்டால் டெல்டா பாலைவனமாகிவிடும். நமக்கு துரோகம் செய்பவருடன் பிரசாரம் செய்யும் முதல்வருக்கு சந்தர்ப்பம் கொடுக்காதீர்கள்" என்று எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார்.

