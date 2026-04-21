ETV Bharat / state

பிரதமர் மோடியை தீவிரவாதி என்று கூறுவதா? மல்லிகார்ஜுன கார்கேவிற்கு பாஜக கண்டனம்

மல்லிகார்ஜுன கார்கேவின் கருத்தை ராகுல் காந்தியும், முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினும் ஏற்கிறார்களா? என்பதை தெளிவுபடுத்த வேண்டும். கார்கே தனது கருத்திற்கு வருத்தம் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று பியூஷ் கோயல் தெரிவித்தார்.

பாஜக மேலிட பொறுப்பாளர் பியூஷ் கோயல் - கோப்புப்படம்
பாஜக மேலிட பொறுப்பாளர் பியூஷ் கோயல் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamilnadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 21, 2026 at 9:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: பிரதமர் மோடியை தீவிரவாதி என்று கூறிய காங்கிரஸ் தேசியத் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவுக்கு பாஜக கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

சென்னையில் உள்ள பாஜக தலைமை அலுவலகத்தில், மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல், பாஜக தேசிய பொதுக்குழு உறுப்பினர் அண்ணாமலை ஆகியோர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தனர்.

அப்போது அண்ணாமலை கூறுகையில், "போதைப்பொருள் கடத்தல், பாலியல் வன்கொடுமை உள்ளிட்ட குற்றங்களில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு திமுக அடைக்கலம் கொடுத்து, அவர்களை காவல் துறையினர் தொட முடியாத நிலையில் வைத்துள்ளது.

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தனது வீட்டில் ரெய்டு நடப்பதாக பொய்யாக கூறினார். அதனை நம்பி முதல்வரும் பதிவு போடுகிறார். முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பெயரை சொல்வதற்கே ராகுல் காந்தி கூச்சப்படுகிறார். கோவை தெற்கு தொகுதியில் பணப் பட்டுவாடா செய்த கரூர் கும்பலை பொதுமக்கள் பிடித்துக் கொடுத்தபோது, காவல் நிலையத்தை திமுகவினர் சுற்றிவளைக்கின்றனர்.

பிரதமர் மோடியை தீவிரவாதி என்று சொல்கிறார் காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே. தீவிரவாதிகளின் ஊடுருவலை தடுக்கக்கூடிய மோடியை, நமது மண்ணில் வந்து தீவிரவாதி என்று சொல்கிறார்" என்று அண்ணாமலை தெரிவித்தார்.

அவரைத் தொடர்ந்து மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் பேசிய்போது, "தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் தேசியத் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினுடன் சேர்ந்து பிரச்சாரம் செய்தார். அதன் பிறகு செய்தியாளரை சந்தித்த கார்கே, பிரதமர் மோடியை தீவிரவாதி என்று சொல்கிறார்.

இந்தியாவில் உள்ள 140 கோடி மக்களின் பிரதிநிதியாகவும், தமிழ்நாட்டில் உள்ள 8 கோடி மக்களின் பிரதிநிதியாகவும் இருக்கும் பிரதமர் மோடியை தீவிரவாதி என கார்கே கூறியுள்ளார்.

கார்கேவின் கருத்திற்கு பாஜக சார்பில் கண்டனம் தெரிவிக்கிறோம். கார்கே சொல்வதை ராகுல் காந்தியும், முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினும் ஏற்கிறார்களா? என்பதை தெளிவுபடுத்த வேண்டும். மல்லிகார்ஜுன கார்கே தனது கருத்திற்கு வருத்தம் தெரிவிக்க வேண்டும்" என்று பியூஷ் கோயல் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

MALLIKARJUN KHARGE
மல்லிகார்ஜுன கார்கே
பாஜக பிரதமர் மோடி
PRIME MINISTER MODI
BJP CONDEMNS MALLIKARJUN KHARGE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.