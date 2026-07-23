ETV Bharat / state

நீட் எதிர்ப்பு போராட்ட அழைப்பு எதிரொலி - மெரினா கடற்கரையில் போலீசார் குவிப்பு

நீட் தேர்வுக்கு எதிராக, சென்னை சைதாப்பேட்டையில் இந்திய மாணவர் சங்கம் மற்றும் இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கம் சார்பில் ஆளுநர் மாளிகை நோக்கி முற்றுகை போராட்டம் நடைபெற்றது.

நீட் எதிர்ப்பு போராட்ட அழைப்பு எதிரொலி- மெரினாவில் பலத்த பாதுகாப்பு
நீட் எதிர்ப்பு போராட்ட அழைப்பு எதிரொலி- மெரினாவில் பலத்த பாதுகாப்புபு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 23, 2026 at 8:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: நீட் தேர்வுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்த அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதாக சமூக வலைத்தளங்களில் தகவல் பரவியதை அடுத்து, சென்னை மெரினா கடற்கரை முழுவதும் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.

நீட் தேர்வுக்கு எதிராக இந்தியா முழுவதும் மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் பல்வேறு இடங்களில் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், சென்னையிலும் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் மாணவர் அமைப்புகள் தொடர்ந்து போராட்ட்ம் நடத்தி வருகின்றன.

இதற்கிடையில், சென்னை மெரினா கடற்கரையில் போராட்டம் நடத்தப்படலாம் என்ற தகவல்கள் சமூக வலைதளங்களில் பரவியது. இதையடுத்து, காவல்துறை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.

நீட் எதிர்ப்பு போராட்ட அழைப்பு எதிரொலி- மெரினாவில் பலத்த பாதுகாப்பு
நீட் எதிர்ப்பு போராட்ட அழைப்பு எதிரொலி- மெரினாவில் பலத்த பாதுகாப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க.. டெல்லியில் போராடுவது மாணவர்கள் அல்ல ரவுடிகள்: நயினார் நாகேந்திரன் பகிரங்க குற்றச்சாட்டு

அதன் அடிப்படையில் சென்னை மெரினா கலங்கரை விளக்கம் முதல் உழைப்பாளர் சிலை வரை சுமார் 300-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். கடற்கரைக்கு செல்லும் அனைத்து முக்கிய நுழைவு வாயில்களிலும் தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டு, கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

மெரினாவுக்கு வரும் சுற்றுலாப் பயணிகளும் பொதுமக்களும் தீவிர சோதனைக்குப் பின்னரே அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். போராட்டத்தில் ஈடுபடுவதற்காக யாரேனும் வருகிறார்களா என்பதை கண்காணிக்கும் வகையில் காவல் துறையினர் ஒவ்வொருவரையும் கண்காணித்து வருகின்றனர்.

ஆளுநர் மாளிகை முற்றுகைப் போராட்டம்

இந்நிலையில், நீட் தேர்வுக்கு எதிராக, சென்னை சைதாப்பேட்டையில் இந்திய மாணவர் சங்கம் மற்றும் இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கம் சார்பில் ஆளுநர் மாளிகை நோக்கி முற்றுகை போராட்டம் நடைபெற்றது.

ஆளுநர் மாளிகை முற்றுகை போராட்டம்
ஆளுநர் மாளிகை முற்றுகை போராட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்தப் போராட்டத்தில் 200க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் கலந்து கொண்டு, நீட் தேர்வுக்கு எதிராகவும், மத்திய அரசுக்கு எதிராகவும், டெல்லியில் உண்ணாவிரதம் மேற்கொண்டுள்ள சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக்கிற்கு ஆதரவாகவும் பல்வேறு வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை ஏந்தி கோஷங்களை எழுப்பினர். போராட்டம் காரணமாக அப்பகுதியில் ஏராளமான போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.

புதுக் கல்லூரி மாணவர்கள் போராட்டம்

டெல்லியில் காலவரையற்ற உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக்கிற்கு ஆதரவாகவும், நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தியும் சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள புதுக் கல்லூரி மாணவர்கள், வகுப்புகளை புறக்கணித்து தீவிர போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இதுகுறித்து, புதுக்கல்லூரி மாணவர் சங்கத் தலைவர் இம்ரான் கூறுகையில், "நீட் தேர்வுக்கு எதிராக நாங்கள் வகுப்புகளைப் புறக்கணித்துப் போராட்டம் நடத்தி வருகிறோம். தமிழ்நாட்டில் நாங்கள் மாநில பாடத்திட்டத்தில் படித்தோம். எங்கள் மீது மத்திய அரசு, சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தைத் திணிக்கிறது. அனிதா போன்ற மாணவர்கள் 12ஆம் வகுப்பில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்றும், நீட் தேர்வால் மருத்துவப் படிப்பில் சேர முடியாமல் போனது.

இதையும் படிங்க.. டெல்லி மாணவர் போராட்டத்துக்கு ஆதரவாக திருப்பரங்குன்றத்தில் ரயில் மறியல்; 100-க்கும் மேற்பட்டோர் கைது

நீட் தேர்வே ஒரு மிகப்பெரிய மோசடி. தனியார் பயிற்சி மையங்களுக்கு அதிகக் கட்டணம் செலுத்த முடியாமல் ஏழை மாணவர்கள் பெரிதும் தவிக்கின்றனர். எனவே, மத்தியக் கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் மற்றும் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஆகியோர் உடனடியாகப் பதவி விலக வேண்டும். அமைதியான முறையில் போராடும் மாணவர்களைக் காவல்துறையினர் தீவிரவாதிகளைப் போல் நடத்துகின்றனர். வரும் 2029 நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் ஜென்-சி தலைமுறையினர் இதற்குத் தகுந்த பதிலடியைக் கொடுப்பார்கள்" என்று தெரிவித்தார்.

TAGGED:

ANTI NEET PROTEST
MARINA BEACH CLOSED
ANTI NEET PROTEST RAJBHAVAN
ANTI NEET PROTEST COLLEGE STUDENTS
ANTI NEET PROTEST IN CHENNAI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.