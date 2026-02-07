தண்ணீர் தொட்டிக்குள் விழுந்த குட்டி யானை: 6 மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு மீட்ட வனத்துறையினர்

தண்ணீர் தொட்டிக்குள் விழுந்த குட்டி யானை: 6 மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு மீட்ட வனத்துறையினர்
குட்டி யானை வெளியே வந்ததும், உடனே தனது தாயிடம் ஓடிச் சென்று அதை சுற்றி சுற்றி வந்தது. அதனை தாய் யானை பாசத்தோடு அரவணைத்தும், தும்பிக்கையால் வருடிக் கொடுத்தும், காட்டுக்குள் அழைத்துச் சென்றது.
Published : February 7, 2026 at 11:34 AM IST|
Updated : February 7, 2026 at 11:39 AM IST
கோவை: வால்பாறை அருகே உள்ள தண்ணீர் தொட்டிக்குள் விழுந்த குட்டி யானை பல மணிநேர போராட்டத்திற்கு பிறகு மீட்கப்பட்டது. இதனிடையே, குட்டி யானையை காப்பாற்றுவதற்காக அதன் தாய் யானை நடத்திய பாசப் போராட்டம் அனைவரையும் நெகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.
கோவை மாவட்டம் அடர் வனப்பகுதிகளுக்கு அருகே இருப்பதால் புலி, யானை, கரடி, சிறுத்தை போன்ற வன விலங்குகளின் நடமாட்டம் இங்கு பொதுவாகவே அதிகம். அதிலும், வால்பாறை பகுதிக்குள் அடிக்கடி வன விலங்குகள் வந்து செல்லும். காடுகள் சுருங்கி வருவதால் இரை தேடியும், தண்ணீருக்காகவும் அவை ஊருக்குள் நுழைகின்றன.
அப்படி நுழையும் விலங்குகள், சில சமயங்களில் மனிதர்களை தாக்குவது போன்ற சம்பவங்களும் நிகழ்வதுண்டு. இந்நிலையில், வால்பாறையை அடுத்த வில்லோனி எஸ்டேட் பகுதிக்குள் நேற்று அதிகாலை தாய் யானையும், அதன் குட்டி யானையும் வந்துள்ளன. அப்போது, அங்குமிங்குமாக ஓடிக் கொண்டிருந்த குட்டி யானை, அங்கு தொழிலாளர்களின் பயன்பாட்டுக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த தண்ணீர் தொட்டிக்குள் தவறி விழுந்துள்ளது.
இந்நிலையில், வழக்கம் போல தண்ணீர் திறப்பதற்காக அங்கு பிளம்பர் சென்ற போது, குட்டி யானை ஒன்று கிணற்றில் விழுந்து கிடப்பதை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்துள்ளார். பின்னர், அதை அங்கிருந்து மீட்க அவர் முயற்சித்த நிலையில், புதருக்குள் மறைந்திருந்த தாய் யானை அவரை தாக்க வந்துள்ளது. இதை பார்த்த அவர், அங்கிருந்து தப்பியோடி உயிர் பிழைத்தார்.
பின்னர், தண்ணீர் தொட்டிக்குள் குட்டி யானை விழுந்த தகவலை, அவர் வனத் துறையினருக்கு தெரிவித்தார். இதையடுத்து, வனத்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போது, தண்ணீர் தொட்டிக்கு அருகே அவர்களை நெருங்க விடாமல் தாய் யானை துரத்தியது. தனது குட்டியை இவர்கள் ஏதேனும் செய்து விடுவார்களோ என்ற பயத்தில் தாய் யானை இவ்வாறு செய்தது.
பின்னர், தாய் யானையை அங்கிருந்து விரட்டிய வனத் துறையினர், கனரக இயந்திரம் மூலமாக தண்ணீர் தொட்டியின் சுவரை உடைத்து சுமார் 6 மணி நேர போராட்டத்துக்கு பிறகு குட்டி யானையை மீட்டனர். குட்டி யானை வெளியே வந்ததும், தனது தாயிடம் ஓடிச் சென்றது. அதனை தாய் யானை பாசத்தோடு அரவணைத்து தும்பிக்கையால் வருடிக் கொடுத்து, காட்டுக்குள் அழைத்துச் சென்றது.
குட்டி யானை தண்ணீர் தொட்டிக்குள் விழுந்ததும், அதை காப்பாற்ற தாய் யானை நடத்திய பாசப்போராட்டமும் பார்ப்பவர்களை நெகிழச் செய்தது.