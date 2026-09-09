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மின் பகிர்மான கழகம் செயல்படுத்த தவறிய திட்டங்களால் அரசுக்கு கூடுதல் செலவு - சிஏஜி அடுக்கிய காரணங்கள்

மே 2023 மற்றும் ஏப்ரல் 2021-இல் தொடங்க திட்டமிடப்பட்டிருந்த இரண்டு புனல் மின் திட்டங்களான குந்தா மற்றும் கொல்லிமலை திட்டங்களை டான்ஜெட்கோ இதுவரை தொடங்கவில்லை.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 9, 2026 at 12:50 PM IST

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சென்னை: தனியார் நிறுவனங்களிடம் இருந்து அதிகத் தொகைக் கொடுத்து மின்சாரம் வாங்கியது மற்றும் திட்டமிட்ட காலங்களில் மின்சார உற்பத்தி நிலையங்களை துவக்கி செயல்படுத்தாமல் விட்டதால் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்திற்கு பெரும் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என இந்திய தணிக்கைக் குழு (சிஏஜி) அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானக் கழகத்தின் மின் உற்பத்தி செயல்பாடுகள் குறித்த செயலாக்கத் தணிக்கை 2023 மார்ச் 31ஆம் தேதியுடன் முடிந்த அறிக்கை சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ளவை குறித்து, இந்தியத் தணிக்கைத் துறையின் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி மண்டலத்திற்கான முதன்மைக் கணக்காயர் திருப்பதி வெங்கடசாமி செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார்.

அப்போது, தனியார் நிறுவனங்களிடமிருந்து அதிக தொகை கொடுத்து மின்சாரம் வாங்கியதால் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்திற்கு பெரும் இழப்பு ஏற்பட்டிருப்பதை சுட்டிக்காட்டினார்.

உற்பத்தி இலக்கை அடையாத மின்சார வாரியம்

2023 மார்ச் வரை தமிழ்நாட்டின் மொத்த நிறுவப்பட்ட மின் திறன், 35,036.13 மெகாவாட்டாக இருந்தது. ஆனால், தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானக் கழகத்தின் (TANGEDCO - டான்ஜெட்கோ) உற்பத்தி மின் திறன் 7,175.45 மெகாவாட் மட்டுமே இருந்தது. இதன்மூலம் டான்ஜெட்கோ மாநிலத்தின் மொத்த நிறுவப்பட்ட மின் திறனில் 20.48 சதவீதம் என்ற மிகக் குறைந்த அளவில் தான் பங்களித்திருக்கிறது.

மாநிலத்தின் ஒட்டுமொத்த மின்சாரத் தேவை அதிகரித்த போதிலும், டான்ஜெட்கோவின் மொத்த மின் உற்பத்தி திறன் குறைந்து கொண்டே வந்ததால், இந்த இடைவெளியை பூர்த்தி செய்வதற்காக, டான்ஜெட்கோ அதிக விலைக்கு மின்சாரத்தை கொள்முதல் செய்தது. இதன் விளைவாக, ஒவ்வொரு ஆண்டும் குறிப்பிடத்தக்க இழப்பு மாநில அரசுக்கு ஏற்பட்டது.

பராமரிப்பு இல்லாத மின் உற்பத்தி நிலையம்

ஏற்கனவே நிறுவப்பட்டு செயல்பாட்டிலுள்ள மின் உற்பத்தி நிலையங்கள், அவற்றின் முழு திறனையும் பயன்படுத்துவதற்கு ஏதுவாக முறையாக பராமரிக்கப்படவில்லை. மேலும், முன்மொழியப்பட்ட புதிய திட்டங்களும் உரிய காலத்தில் செயல்படுத்தப்படவில்லை. எனவே, டான்ஜெட்கோவின் செயல்பாடு மற்றும் புதிய திட்டங்களை செயல்படுத்துவதை ஆய்வு செய்யவும், மின் உற்பத்தி குறித்தும் செயலாக்கத் தணிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

திட்டமிடல் இல்லாத நிலை

திறன் கூட்டல் திட்டத்தைப் படிப்படியாக அடைவதற்கு, 'தொலைநோக்கு திட்டம் 2023' என்ற ஆவணத்தைத் தவிர வேறு எந்த சிறப்புத் திட்டமோ அல்லது செயல் திட்டமோ டான்ஜெட்கோவிடம் இல்லை. மேலும், போதுமான திட்டமிடல் இல்லாத காரணத்தால், அனல் மின் திட்டங்களின் (6,220 MW) வணிக செயல்பாட்டை 2024 மார்ச் வரையும் கூட எட்ட முடியவில்லை. அந்த பணிகள் நிறைவடையும் நிலையில் தான் இருந்தன.

குறிப்பாக, குறைந்த செலவில் சாத்தியமான மின்சாரத்தைப் பெற, அரசு மற்றும் டான்ஜெட்கோவிற்கென்று தனியாக ஒரு அனல், புனல் மற்றும் காற்றாலை மின் கொள்கைகள் என எதுவுமில்லை.

செலவுகளை தவிர்த்திருக்கலாம்

2023ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாத இறுதியில், டான்ஜெட்கோவின் மொத்த திரண்ட இழப்புகள் ரூ.1,62,507.04 கோடியாக இருந்தது. இதில், டான்ஜெட்கோவின் மின் உற்பத்தி நடவடிக்கைகள் தொடர்பானவற்றின் பங்களிப்பு 17 சதவீதம் முதல் 45 சதவீதம் வரை மட்டுமே இருந்தது. புதிய மின் திட்டங்களை உரிய நேரத்தில் இயக்கத்திற்கு கொண்டுவர தவறியது மற்றும் தவிர்த்திருக்கக்கூடிய கூடுதல் வட்டிச் செலவுகள் ஏற்பட்டதே இந்த இழப்பிற்கு முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்பட்டது.

அதிகரித்த மூலதன செலவு

புதிய மின் திட்டங்களுக்காக, மத்திய மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தால் (CERC) நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவுகோல் அடக்கவிலையை மூலதனச் செலவுடன் ஒப்பிடும்போது, ரூ. 12,685 கோடிக்கு மேல் அதிகப்படியான மூலதனச் செலவு ஏற்பட்டது. டான்ஜெட்கோவால் ரூ. 14,324.80 கோடிக்கு மேல் நிலையான மற்றும் மாறுதலுக்குரிய செலவுகளுக்கு உரிமைகோரப்பட்டது.

ஆனால், மூலதன மற்றும் வருவாய் கணக்குகள் கலவை செய்யப்பட்டதாலும், டான்ஜெட்கோவினால் விரும்பிய சுமை காரணியை அடையமுடியாமல் போனதாலும், தமிழ்நாடு மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தால் அது நிராகரிக்கப்பட்டது.

மின் கொள்முதலால் ரூ. 9,576 கோடி கூடுதல் செலவு

மூலதன பராமரிப்பு செய்யப்படாமை மற்றும் முறையான தடுப்பு பராமரிப்பின்மை காரணமாக டான்ஜெட்கோவின் அனல் மின் நிலையங்களில் மின் தடைகள் ஏற்பட்டன. இதன் விளைவாக, தனியார் மின் உற்பத்தியாளர்களிடமிருந்து அதிக விலைக்கு மின்சாரம் கொள்முதல் செய்யப்பட்டது. இதனால் 9,576.06 கோடி கூடுதல் செலவு ஏற்பட்டது.

வடசென்னை அனல் மின்நிலையம் 2இல் மின் நிலையத்தின் குறைவான செயல்திறன் மற்றும் சாம்பல் கையாளும் அமைப்பு சரியாக செயல்படாமை / தோல்வியின் காரணமாக, டான்ஜெட்கோவிற்கு உற்பத்தி இழப்பு மற்றும் கூடுதல் செலவு ரூ. 131.58 கோடி ஏற்பட்டது.

அதிக விலைக்கு நிலக்கரி கொள்முதல்

நிலக்கரி வழங்கியதில் பற்றாக்குறை மற்றும் அதை சரிசெய்வதற்கு அதிக விலைக்கு நிலக்கரியை கொள்முதல் செய்தது ஆகியவற்றால், டான்ஜெட்கோவிற்கு ரூ. 3,940.89 கோடி கூடுதல் செலவு ஏற்பட்டது. டான்ஜெட்கோ கடந்த 23 ஆண்டுகளாக (2001-24) நிலக்கரி பற்றாக்குறையைக் கணக்கிடவுமில்லை, இழப்பீடு எதுவும் கோரவுமில்லை.

டான்ஜெட்கோ, நிலையான விலை (firm price) முறையிலிருந்து தொழில்துறை நடைமுறையான மாறும் விலை முறைக்கு (variable price) மாறத் தவறியதால், ரூ. 1,244.10 கோடி கூடுதல் செலவு ஏற்பட்டது. மேலும் குறைந்த தர நிலக்கரியை ஏற்றுக்கொண்டதால், மின்உற்பத்தியைச் சரிகட்ட கூடுதல் நிலக்கரி பயன்படுத்தப்பட்டது. இதனால் ரூ. 1,563.60 கோடி தவிர்த்திருக்கக்கூடிய செலவு ஏற்பட்டது.

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தகுந்த விதிகள் இருந்தபோதிலும், அனல் மின் நிலையங்கள் சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவுநீரை ஆலை எல்லைக்கு வெளியே வெளியேற்றின. மேலும், அவ்வாறு வெளியேற்றப்பட்ட நீர் ஆறு மற்றும் கடல் நீரை மாசுபடுத்தியது.

எரிவாயு சுழலி மின் நிலையங்கள்

வழங்கப்பட்ட எரிவாயுவின் குறைந்த கலோரி மதிப்பினால், எரிவாயு சுழலி மின் நிலையங்கள் வழக்கத்தை விட அதிகமாக எரிவாயுவை உட்கொண்டதன் விளைவாக, கூடுதல் செலவு ரூ. 296.49 கோடி ஏற்பட்டது.

மரபு சாரா எரிசக்தி ஆதாரங்கள்

டான்ஜெட்கோ, இரண்டு புனல் மின் நிலையங்களில் புதுப்பித்தல், நவீனமயமாக்கல் மற்றும் மேம்படுத்துதல் பணிகளை மேற்கொண்டது. ஆனால், அவை பல்வேறு கட்டங்களில் தாமதமாகி உள்ளன. மேலும், வனத் துறையிடமிருந்து அனுமதி பெறாததால், டான்ஜெட்கோவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இரண்டு தூர்வாரும் பணிகளையும் துவங்க இயலவில்லை.

மே 2023 மற்றும் ஏப்ரல் 2021-இல் தொடங்க திட்டமிடப்பட்டிருந்த இரண்டு புனல் மின் திட்டங்களான குந்தா மற்றும் கொல்லிமலை திட்டங்கள் இதுவரை தொடங்கப்படவில்லை. மேலும், இத்திட்டங்களில் அடையப்பட்ட முன்னேற்றம் 46 விழுக்காடு மற்றும் 66 விழுக்காடு மட்டுமேயாகும்.

டான்ஜெட்கோ, மத்திய அரசின் அமைச்சகம் வழங்கிய நிதி உதவியைப் பயன்படுத்தி சூரிய மின் சக்தி பூங்காவை செயல்படுத்த தவறிவிட்டது. காற்றாலை மின்சார ஜெனரேட்டர்களை புதுப்பிக்கும் பணிகளும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை என குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

TANGEDCO
INDIAN AUDIT REPORT
TAMILNADU POWER PLANTS
டான்ஜெட்கோ
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