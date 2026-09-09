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தமிழ்நாடு ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தில் மக்களின் வரிப்பணம் வீண் - தணிக்கை துறை குற்றச்சாட்டு

மத்திய அரசு நிதி கொடுத்தும் ஸ்மார்ட் சிட்டி அனுமதி கொடுக்கப்பட்ட 2015 ஆண்டு முதல் 2023 ஆம் ஆண்டு வரை திமுக. அதிமுக ஆட்சிகளில் இதற்குரிய நிதி முழுமையாக செலவிடப்படவில்லை எனவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.

பிரதிநிதித்துவப்படம்
பிரதிநிதித்துவப்படம் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 9, 2026 at 2:27 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டம் செயல்படுத்துவதில் காலதாமதம் மற்றும் பணம் விரயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக இந்திய தணிக்கை துறை குற்றம் சாட்டியுள்ளது. மேலும், ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தில் விளம்பரம் உள்ளிட்ட தேவையற்ற செலவுகள் செய்யப்பட்டு மக்களின் வரிப்பணம் வீணாக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளது.

2023 மார்ச் 31 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான இந்திய தணிக்கை துறையின் அறிக்கை தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் செவ்வாய்க்கிழமை (செப்.8) தாக்கல் செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மாநிலங்களுக்கான முதன்மை கணக்காயர் திருப்பதி வெங்கடசாமி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, தணிக்கை அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ளவற்றை சுட்டிக்காட்டினார்.

தமிழ்நாட்டில் 12 நகரங்களை ‘சீர்மிகு நகரங்களாக’ (Smart Cities) மேம்படுத்துவதற்கு பரிசீலிக்கப்பட்ட நிலையில், 11 நகரங்கள் மட்டுமே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டன. ‘சீர்மிகு நகரத் திட்ட’ வழிகாட்டுதல்களில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட வடிவமைப்பில் முன்மொழிவை சமர்ப்பிக்காத காரணத்தால் திண்டுக்கல் இத்திட்டத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை.

ஆனால், 11 மாநிலங்களில் வைப்புத்தொகை, குத்தகை மற்றும் வாகன நிறுத்தம், பயனர் கட்டணங்கள் வாயிலாக ஈட்டப்பட்ட ரூ. 57.72 கோடி வருவாய், நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளால் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டதே தவிர, சிறப்பு நோக்க திட்டங்களுக்கு (Special Purpose Vehicles) மாற்றப்படவில்லை.

பொது - தனியார் பங்களிப்பு (PPP) முறையின் கீழ் மொத்தம் ரூ.1,630.03 கோடி மதிப்பிலான பணிகள் திட்டமிடப்பட்டிருந்த போதிலும், வெறும் நான்கு பணிகள் மட்டுமே ரூ. 16.57 கோடி மதிப்பில் சென்னை மற்றும் கோயம்புத்தூர் நகரங்களில் செயல்படுத்தப்பட்டன. அதே சமயம் சந்தைக் கடன்கள், நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பங்களிப்பு போன்ற பிற ஆதாரங்கள் வாயிலாக எவ்வித நிதியும் திரட்டப்படவில்லை.

தேர்வு செய்யப்பட்ட ஏழு நகரங்களில், ரூ.1,602.20 கோடி மதிப்பிலான 52 திட்டங்கள் முன்மொழிவுகளில் சேர்க்கப்பட்டிருந்த போதிலும் அவையும் செயல்படுத்தப்படவில்லை. இதனால், ‘பகுதி சார்ந்த மேம்பாட்டு’ (ABD) திட்டங்கள் மூலம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வளர்ச்சி மற்றும் அதற்கான பலன்கள் கிடைக்கப்பெறவில்லை.

அந்த 11 நகரங்களில் வசிக்கும் மக்களிடம் கலந்தாலோசிக்கப்பட்டு, அதன் அடிப்படையில் திட்ட முன்மொழிவில் பணிகள் இடம்பெற்றிருந்தன. ஆனால் முன்மொழில் இல்லாத ரூ. 623.86 கோடி மதிப்பிலான 44 பணிகள், இயக்கத்தின் வழிகாட்டுதல்களை மீறி செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

அதிலும், இந்த 44 பணிகளுள், ஐந்து பணிகள் சம்பந்தப்பட்ட மாநகராட்சி நிர்வாகத்தால் வழக்கமாக மேற்கொள்ளப்படுபவை என்பதால் அவை மாநகராட்சியாலேயே செயல்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும். மேலும் 21 பணிகள் ABD பகுதிக்கு வெளியே செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மாநகராட்சி தனது சொந்த நிதியிலிருந்து செயல்படுத்த வேண்டிய பணிகளுக்கு, இத்திட்டத்தின் நிதியை பயன்படுத்தி இருப்பதை இது காட்டுகிறது.

மேலும் ரூ. 655.43 கோடி செலவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட 70 பணிகள், பெரும்பாலும் சீர்மிகு நகரங்களின் ‘பகுதி சார்ந்த மேம்பாட்டுப் பகுதிகளுக்கு’ (Area-based development areas) வெளியே செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

‘பான்-சிட்டி’ முன்முயற்சியின் கீழ் ரூ.780.77 கோடி மதிப்பில் செயல்படுத்தப்பட்ட 69 பணிகளுள், ரூ.209.24 கோடி மதிப்பிலான 22 பணிகள் மட்டுமே ‘சீர்மிகு நகர திட்டம்’ வழிகாட்டுதல்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ‘பான்-சிட்டி’ வரையறையின்படி தகுதியுடையவைகளாகும்.

தேர்வு செய்யப்பட்ட நான்கு நகரங்களில், ரூ. 48.59 கோடி செலவில் 70 நுண்ணுயிர் உர மையங்கள் (MCCகள்) கட்டப்பட்டன. இவற்றில் 23 மையங்கள் செயல்படாத நிலையில் இருந்ததால், எதிர்பார்க்கப்பட்ட நோக்கங்கள் முழுமையாக எட்டப்படவில்லை.

மின்கலனால் இயங்கும் வாகனங்களுக்கு (BOVகள்) உரிய நேரத்தில் பராமரிப்பு மேற்கொள்ளப்படாததன் விளைவாக, சேலம் ஸ்மார்ட் சிட்டி லிமிடெட்டிற்கு (SCL) சொந்தமான 129 வாகனங்களும், மதுரை SCLக்கு சொந்தமான 82 வாகனங்களும் மூன்று முதல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகப் பழுதுபார்க்க இயலாத நிலையில் உள்ளன. இதனால் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நோக்கத்திற்கு அவற்றைப் பயன்படுத்த முடியவில்லை.

தானியங்கி வசதிகள், மின்தூக்கிகள், நீர் மற்றும் கழிவுநீர் குழாய் போன்ற கூடுதல் பணிகள் நிறைவடையாத காரணத்தினால், தேர்வு செய்யப்பட்ட நான்கு நகரங்களில், ரூ.115.92 கோடி மதிப்பில் வணிக வளாகத்துடன் சேர்த்துத் திட்டமிடப்பட்ட பன்னடுக்கு வாகன நிறுத்துமிடத்தை (MLCP) பயன்படுத்த இயலவில்லை.

திருநெல்வேலி SCLல், பொது-தனியார் பங்களிப்பு (PPP) முறையில், மின்-ரிக்‌ஷாக்கள், மின்-பேருந்துகள் போன்ற மின்-வாகன பணிகளைச் செயல்படுத்துவதற்கான ரூ. 8.25 கோடி மதிப்பில் முதல் முன்மொழிவு செய்யப்பட்டது.

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ஆனால் அதற்கு மாறாக, திடக்கழிவு மேலாண்மைக்காக, ரூ.16.50 கோடி மதிப்பிலான தெருச் சுத்தம் செய்யும் இயந்திரம், ஜெட் ராடிங் இயந்திரம், ஹைட்ராலிக் பொருத்தப்பட்ட இயந்திரம் மற்றும் BOVக்கள் ஆகியவற்றை கொள்முதல் செய்ய SCL அந்த நிதியைப் செலவு செய்தது. சீர்மிகு நகர்ப்புறப் போக்குவரத்திற்கான ‘மின்-வாகனம்’ என்ற வரையறைக்குள் உட்படாத இந்த செலவினம், மாநகராட்சி நிதிகளிலிருந்தே மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம், நகர் ஊரமைப்பு இயக்ககம் மற்றும் பொதுப்பணித் துறை ஆகியவற்றின் விதிமுறைகளின்படி அனுமதி அல்லது ஒப்புதல்கள் தேவைப்படும் 93 பணிகள், அனுமதிகளை பெறாமலேயே தொடங்கப்பட்டன.

தேர்வு செய்யப்பட்ட நகரங்கள் அனைத்திலும் நகர அளவிலான ஆலோசனைக் குழு அமைக்கப்பட்டிருந்த போதிலும், அவை இரண்டு ஆண்டுகள் தாமதத்திற்குப் பின்னரே கூட்டப்பட்டன. மேலும், பல்வேறு பங்குதாரர்களுடன் இணைந்து செயல்படுவதற்கான கூட்டங்கள் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் நடத்தப்படவில்லை என தணிக்கை அறிக்கை தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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இந்திய தணிக்கை துறை
தமிழ்நாடு ஸ்மார்ட் சிட்டி
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