15 கிலோ சாக்லேட்டுகளால் ஆன மாலையை ஓபிஎஸ்க்கு அணிவித்த தொண்டர்கள்
மத்திய அரசின் இடையூறுகளை தாண்டி, கட்சியையும், ஆட்சியையும் முன்னேற்ற பாதையில் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் எடுத்துச் செல்கிறார் என்று முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் கூறியுள்ளார்.
Published : April 20, 2026 at 11:38 PM IST
தேனி: முன்னாள் முதலமைச்சரும், போடி தொகுதி திமுக வேட்பாளருமான ஓ. பன்னீர்செல்வம் இன்று போடி தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்தார். அப்போது அவருக்கு 15 கிலோ சாக்லேட்டுகளால் ஆன மாலையை அணிவித்தும், வேல் வழங்கியும் அவரை உற்சாகமாக வரவேற்றனர்.
2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வருகின்ற 23 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. மேலும், தேர்தல் பரப்புரை நாளை (ஏப்ரல் 21) உடன் நிறைவுபெற உள்ளது.
இந்த நிலையில், தேனி மாவட்டம், போடி தொகுதி திமுக வேட்பாளர் ஓ. பன்னீர்செல்வம், போடி நகராட்சிக்கு உட்பட்ட திருவள்ளுவர் சிலை, வஉசி சிலை, காமராஜர் சிலை, தேவர் சிலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இன்று (ஏப்ரல் 20) இறுதிக்கட்ட தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், "தேர்தல் களத்தில் உங்கள் முன் நிறுத்திய முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினுக்கு எந்நாளும் நான் நன்றி கடன் பட்டுள்ளேன். கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் சிறப்பான ஆட்சியை தந்தவர் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின். மகளிர் உரிமை தொகை 1,000 ரூபாயில் இருந்து 2,000 ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்கப்படும்.
விடுபட்டவர்களுக்கும் தேர்தல் முடிந்ததும் மகளிர் உரிமைத்தொகை வழங்கப்படும். மத்திய அரசின் இடையூறுகளை தாண்டி, கட்சியையும், ஆட்சியையும் முன்னேற்ற பாதையில் எடுத்துச் செல்கிறார் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின்" என்றார்.
முன்னதாக, பல்வேறு பகுதிகளில் பிரச்சாரம் செய்த ஓபிஎஸ்-க்கு கட்சி நிர்வாகிகள் 15 கிலோ சாக்லேட்டுகளால் ஆன மாலையை அணிவித்தும், வேல் வழங்கியும் அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.