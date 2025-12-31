முதல்வர் தலைமையில் அமைச்சரவை கூட்டம்: முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாக வாய்ப்பு?
சென்னை: தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் வரும் ஜனவரி 6 ஆம் தேதி அமைச்சரவை கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது.
ஒவ்வொரு வருடமும் ஜனவரி மாதம் தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டம் ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்கி நடைபெறும். அந்த வகையில் வரும் 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான சட்டமன்ற கூட்டத் தொடர் ஜனவரி 20 ஆம் தேதி ஆளுநர் உரையுடன் துவங்க உள்ளது. இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் ஜனவரி மாதம் துவங்கி சட்டமன்ற முதல் கூட்டத் தொடரில் தேசிய கீதம் வாசிக்கவில்லை என கூறி ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, ஆளுநர் உரையை வாசிக்காமல் வெளியேறியிருந்தார்.
இந்நிலையில் வருகிற 2026 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஆளுநர் உரையுடன் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் துவங்க உள்ளது. இதில் தேசிய கீதம் பாடப்படுமா? ஆளுநர் உரையை முழுமையாக வாசிப்பாரா? என்பதை பொருத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும். இந்த சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் தமிழக அரசு இடைக்கால பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையில் அமைச்சரவை கூட்டம்
இதனிடையே, வரும் ஜனவரி 6 ஆம் தேதி மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் தமிழக அமைச்சரவை கூட்டம் நடைபெறவுள்ளதாக அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இந்த அமைச்சரவை கூட்டத்தில் 2026 ஆம் ஆண்டு நடைபெற உள்ள முதல் சட்டமன்றக் கூட்டத் தொடர் தொடர்பாகவும், ஆளுநர் வாசிக்கும் உரையில் இடம் பெற வேண்டிய குறிப்புகள் தொடர்பாகவும் ஆலோசிக்கப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழகம் முழுவதும் ஆசிரியர்கள், தூய்மைப் பணியாளர்கள், செவிலியர்கள் என பல தரப்பினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், தேர்தலில் இவை எதிரொலிக்காத வண்ணம் போராட்டகாரர்களின் கோரிக்கைகள் குறித்தும் அமைச்சரவை கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட உள்ளதாக தெரிகிறது.
பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் அரசு ஊழியர்கள் போராட்டம் அறிவித்துள்ள நிலையில், பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் குறித்து முக்கிய அறிவிப்புகள் தொடர்பாக இந்த அமைச்சரவை கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
விரைவில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், இந்த அமைச்சரவை கூட்டம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. இந்த கூட்டத்தில் தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை கருத்தில் கொண்டு முக்கிய அறவிப்புக்கள் பற்றி விவாதிக்கப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும், பொங்கலை முன்னிட்டு குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு தமிழக அரசு பெரிய தொகையை பரிசாக அறிவிக்க வாய்ப்புள்ளதாக கருதப்படும் நிலையில், அது தொடர்பாகவும் இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசனைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என தெரிகிறது.