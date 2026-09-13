சென்னை விமான நிலையத்தில் டாக்சி பிக்அப் பிளாசா திறப்பு - டாக்சி சேவையை வழங்கும் நிறுவனங்கள் முழு விவரம்
150 பயணிகள் அமரும் வகையில் மேற்கூரையுடன் குடிநீர் வசதி, விமானங்களின் வருகை, புறப்பாடு கொண்ட டிஜிட்டல் பெயர் பலகையும் டாக்சி பிக்அப் பிளாசாவில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 13, 2026 at 9:04 PM IST
சென்னை: சென்னை விமான நிலையத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 'டாக்சி பிக்அப் பிளாசா'வை மத்திய சிவில் விமானப் போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் ராம் மோகன் நாயுடு இன்று திறந்து வைத்தார்.
'டாக்சி பிக்அப் பிளாசா' திறப்பு
சென்னை விமான நிலையத்தில் இன்று (செப்.13) நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் காணொளி வாயிலாகக் கலந்து கொண்ட மத்திய சிவில் விமானப் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் ராம் மோகன் நாயுடு, ரூபாய் 22.88 கோடி மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்டிருந்த 'டாக்சி பிக் அப் பிளாசா'வைத் திறந்து வைத்தார்.
விழாவில் மத்திய இணையமைச்சர் முரளிதர் மொஹோல், சிவில் விமான போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சகத்தின் செயலாளர் சமீர் குமார் சின்ஹா, இந்திய விமான நிலையங்கள் ஆணையத்தின் தலைவர் விபின் குமார் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
டிஜியாத்ரா பதிவுகள் உயர்வு
விழாவில் பேசிய மத்திய சிவில் விமானப் போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் ராம் மோகன் நாயுடு, "விமான நிலையங்கள் என்பது ஒரு நகருக்கு வரும் பயணிகளுக்கும், அங்கிருந்து புறப்படும் பயணிகளுக்கும் முதல் மற்றும் கடைசி தொடர்பு இடமாக இருக்கின்றன. எனவே, விமான நிலையங்களில் வாகனப் போக்குவரத்து சீராக இருப்பதும், பயணிகளுக்கு தேவையான வசதிகள் கிடைப்பதும் மிகவும் முக்கியமானதாகும்.
சென்னை விமான நிலைய முனையம் 1- ல் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த பிக்அப் பிளாசா பயணிகளின் வசதியை மையமாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ள முக்கியமான திட்டமாகும். பயணிகளை அழைத்துச் செல்லும் வாகனங்களின் இயக்கத்தை ஒழுங்குபடுத்தவும், டெர்மினல் முன்பகுதியில் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கவும் இந்த பிளாசா உதவும்.
டெர்மினல்களுக்கும், பல அடுக்கு வாகன நிறுத்துமிடங்களுக்கும் இடையே பயணிகள் எளிதாகச் சென்று வருவதற்காக 15 பேட்டரி வாகனங்கள் தொடர்ந்து இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. சென்னை விமான நிலையத்தில் 124 டிஜியாத்ரா (DigiYatra) பணியாளர்கள், டிஜிபட்டீஸ் (DigiBuddy) என்ற பெயரில் 24 மணி நேரமும் பணியாற்றி, பயணிகளை டிஜியாத்ராவில் பதிவுச் செய்ய உதவி வருகின்றனர். இதன் காரணமாக சுமார் 15 மாதங்களுக்கு முன்பு 12% ஆகவிருந்த சென்னை விமான நிலைய டிஜியாத்ரா பதிவுகள் தற்போது சராசரியாக 35% ஆக அதிகரித்துள்ளன.
அவசர மருத்துவ உதவியை வலுப்படுத்தும் வகையில் சென்னை விமான நிலையத்தின் அனைத்து முனையங்களிலும் 13 AED கருவிகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. இதய பாதிப்பு உள்ளிட்ட அவசர நிலைகளில் பயணிகளுக்கு உடனடியாக மருத்துவ உதவி வழங்குவதற்கு ஏதுவாக இந்த கருவிகள் உதவும்" எனத் தெரிவித்தார்.
600 மீட்டரிலிருந்து 30 மீட்டராக குறைந்த தூரம்
சென்னை விமான நிலைய இயக்குநர் ராஜா கிஷோர் செய்தியாளர்களிடம் கூறியபோது, "முனையம்1- லிருந்து டாக்சியைப் பெற இதுவரை சுமார் 600 மீட்டர் தொலைவில் உள்ள வாகன நிறுத்துமிடத்துக்குச் செல்ல வேண்டியிருந்தது. தற்போது டெர்மினல் 1- லிருந்து சுமார் 30 மீட்டர் தொலைவிலேயே பிக்அப் பிளாசா டாக்சி வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் முதியோர், மாற்றுத்திறனாளிகள், கர்ப்பிணிகள் மற்றும் குழந்தைகளுடன் வரும் பயணிகளுக்கு பெரிதும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
தினமும் சுமார் 5,000 மஞ்சள் நிறப்பதிவு பலகை கொண்ட டாக்சிகளை இந்தப் பகுதியில் கையாள முடியும். இதன்மூலம் பயணிகளின் சிரமம் குறைவதுடன் விமான நிலைய வாகனப் போக்குவரத்தும் ஒழுங்குபடுத்தப்படும். மேலும் சென்னை விமான நிலையத்தை சர்வதேச அளவிலான சேவையை வழங்கி பயணிகளின் மேம்படுத்துவதே எங்களுக்கு முக்கிய நோக்கம்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
எந்தெந்த டாக்சி நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி?
'டாக்சி பிக்அப் பிளாசா'வைப் பயன்படுத்துவதற்கு உபேர், ஓலா, ஃபாஸ்ட் டிராக், பிரீபெய்டு டாக்சி, ராபிடோ, WTI கேப்ஸ், ரெட் டாக்சி ஆகிய ஏழு நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. எதிர்காலத்தில் மஞ்சள் போர்டு கொண்ட அனைத்து வாகனங்களும் இந்த வசதி விரிவுப்படுத்தப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
'டாக்சி பிக்அப் பிளாசா'வில் செய்யப்பட்டுள்ள வசதிகள்
சென்னை விமான நிலையத்தில் முனையம் 1- க்கு முன்பகுதியில் தரைத் தளத்தில் 'டாக்சி பிக்அப் பிளாசா' அமைக்கப்பட்டுள்ளது. முனையம் 1 மற்றும் பிக்அப் பிளாசா இடைப்பட்ட தூரம் 30 மீட்டர் ஆகும். இதனால் பயணிகளின் நேரம் மிச்சமாவதுடன், பிளாசாவால் வாகன நெரிசலும் குறையும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மூன்று பாதைகள் அமைப்பு
'டாக்சி பிக்அப் பிளாசா'வில் மூன்று பாதைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு பாதையும் தலா 7 மீட்டர் அகலம் கொண்டதாகும். இதில் 'ஏ' மற்றும் 'பி' பாதைகள் பயணிகளை ஏற்றிச் செல்வதற்காகவும், 'சி' பாதை வெளியே செல்வதற்காகவும், வாகனங்கள் திரும்பிச் செல்வவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
ஏ, பி ஆகிய இரு பாதைகளிலும் ஒரே நேரத்தில் சுமார் 28 வாகனங்களை நிறுத்த முடியும். சுமார் 150 பயணிகள் அமரும் வகையில் மேற்கூரை அமைக்கப்பட்டு குடிநீர் வசதி, விமானங்களின் வருகை மற்றும் புறப்பாடு கொண்ட டிஜிட்டல் பெயர் பலகையும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.