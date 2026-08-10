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விஜயபாஸ்கருக்கு தவெகவில் மாவட்ட செயலாளர் பதவி- அமைச்சர் முகமது பர்வேஸ் விளக்கம்

நானும் சி.விஜயபாஸ்கரும் வெவ்வேறு கருத்துகளை கொண்டிருந்தாலும் இனி இணைந்து ஒரே கருத்துடன் செயல்படுவோம் என்று அமைச்சர் முகமது பர்வேஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

மருத்துவ முகாம் தொடக்க நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் முகமது பர்வேஸ், முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர்
மருத்துவ முகாம் தொடக்க நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் முகமது பர்வேஸ், முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 10, 2026 at 6:32 PM IST

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புதுக்கோட்டை: தவெகவில் அண்மையில் இணைந்த முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கருக்கு மாவட்டச் செயலாளர் பதவி வழங்கியதில் தனக்கு எந்த வருத்தமும் இல்லை என்று அமைச்சர் முகமது பர்வேஸ் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

விராலிமலை சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை அண்மையில் ராஜிநாமா செய்து விட்டு தவெகவில் இணைந்த சி.விஜயபாஸ்கருக்கு விராலிமலை தொகுதியை மட்டும் உள்ளடக்கிய புதுக்கோட்டை மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், புதுக்கோட்டை மாவட்டம், விராலிமலையில் கண் சிகிச்சை முகாம் நடைபெற்றது. இந்த முகாமினை, தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் முகமது பர்வேஸ், முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர் துவக்கி வைத்தனர். இந்த முகாமில் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு கண் பரிசோதனை செய்து கொண்டனர்.

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மருத்துவ முகாமில், முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் பேசுகையில், "சட்டமன்ற கூட்டத் தொடர் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த மண்ணிற்கு காவிரி - வைகை - குண்டாறு திட்டத்திற்காக தமிழக வெற்றிக்கழக அரசு தற்போது 150 கோடி ரூபாய் நிதியை ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது. வருங்காலத்தில் காவிரி - குண்டாறு திட்டத்திற்காக அதிக நிதியை பெற்று தருவேன் என கூறிய அமைச்சருக்கு விராலிமலை தொகுதி சார்பில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்" என்று தெரிவித்தார்.

அவரைத் தொடர்ந்து அமைச்சர் முகமது பர்வேஸ் பேசுகையில், "இந்த மருத்துவ முகாமில் கலந்து கொண்ட அருமை மாமா, முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கருக்கு நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன்.

நான் விராலிமலைக்கு தொடர்ந்து 15 ஆண்டுகளாக வந்து கொண்டிருக்கிறேன். விராலிமலை தொகுதியை பொருத்தவரை எப்போதுமே மகிழ்ச்சி இருக்கும். விராலிமலை தொகுதியில் நான் எப்போது காரில் சென்றாலும் மகிழ்ச்சியோடு தான் செல்வேன். அந்த மகிழ்ச்சியை இரட்டிப்பு ஆக்குவதற்காக முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் நம்முடன் இணைந்துள்ளார்.

முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கருக்கு என்ன செய்யலாம் என்று கட்சித் தலைமை என்னிடம் கேட்டது. நமக்காக சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜிநாமா செய்து விட்டு வந்தவர் முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர். அதனால், எந்த தயக்கமும் இல்லாமல், எந்த அச்சமும் இல்லாமல், எந்த சங்கடமும் இல்லாமல், என்னுடைய தொகுதியை அவருக்கு கொடுங்கள் என்று கூறி முதலில் கையெழுத்து போட்டது நான் தான்.

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நாங்கள் இதுவரை வெவ்வேறு கருத்துக்களை கொண்டிருந்தாலும் தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இணைந்து ஒரே கருத்தோடு பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிறோம். எதிர்வரும் இடைத்தேர்தலில் தளபதி ஒருவரை வேட்பாளராக அறிவிப்பார். அவரை பெருவாரியான வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறச் செய்ய வேண்டும். உள்ளாட்சித் தேர்தலாக இருந்தாலும், நாடாளுமன்ற தேர்தலாக இருந்தாலும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு புதிதாக வந்தவர்களை இணைத்து நாம் செயல்பட வேண்டும்" என்று கூறினார்.

TAGGED:

MINISTER MOHAMED PARVEZ
EX MINISTER C VIJAYABASKAR
முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர்
அமைச்சர் முகமது பர்வேஸ்
MOHAMED PARVEZ DISTRICT SECRETARY

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