புதுக்கோட்டை விராலிமலை சட்டமன்ற தொகுதி சி. விஜயபாஸ்கர் முன்னிலை

அதிமுக வேட்பாளர் சி. விஜயபாஸ்கர், தவெக வேட்பாளர் முருகேசனை விட 10 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலை வகிக்கிறார்.

விராலிமலை சட்டமன்ற தொகுதி
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 2:04 PM IST

புதுக்கோட்டை: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று (மே 4) வெளியாகி வரும் நிலையில், விராலிமலை சட்டமன்ற தொகுதியில் சி. விஜயபாஸ்கர் முன்னிலை வகித்து வருகிறார்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தின் மற்றுமொரு முக்கியமான சட்டமன்ற தொகுதியாக விராலிமலை சட்டமன்ற தொகுதி உள்ளது. இலுப்பூர் தாலுகா, குளத்தூர் தாலுகாவின் பெரும்பகுதி மற்றும் மணப்பாறை தாலுகாவின் சில கிராமங்களை இந்த தொகுதி உள்ளடக்கியுள்ளது. அன்னவாசல், விராலிமலை, மதியாணி, மற்றும் மாத்தூர் உள்ளிட்ட பகுதிகள் இத்தொகுதியின் முக்கிய பகுதிகளாகும்.

2008 ஆம் ஆண்டு தொகுதி மறுசீரமைப்பிற்குப் பின்னரே விராலிமலை சட்டமன்ற தொகுதி உருவாக்கப்பட்டது. இது 2011 ஆம் ஆண்டு முதல் தேர்தல்களைச் சந்தித்து வருகிறது. இத்தொகுதியில் இதுவரை நடந்த மூன்று தேர்தல்களிலும் அதிமுக தொடர்ந்து வெற்றி பெற்றுள்ளது.

வாக்காளர்கள் விபரம்

இந்த தொகுதியில் மொத்தம் 2,40,017 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் ஆண் வாக்காளர்கள் 1,16,317 பேரும், பெண் வாக்காளர்கள் 1,23,673 பேரும், மூன்றாம் பாலின வாக்காளர்கள் 27 பேரும் உள்ளனர்.

2021 சட்டமன்ற தேர்தல் கள நிலவரம்

2021 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில், அதிமுக வேட்பாளர் சி. விஜயபாஸ்கர் வெற்றி பெற்றார். 1,02,179 வாக்குகளை அவர் பெற்றார். இவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் எம். பழனியப்பன் 78,581 வாக்குகளைப் பெற்று தோல்வியைத் தழுவினார்.

2026 சட்டமன்ற தேர்தல் கள நிலவரம்

இம்முறையும் அதிமுக வேட்பாளர் சி. விஜயபாஸ்கர் அதிமுக சார்பில் களமிறக்கப்பட்டார். இத்துடன், தவெக சார்பில் முருகேசன், திமுக சார்பில் கே.கே. செல்லப்பாண்டியன், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் கே. சத்தியலட்சுமி உள்ளிட்டோர் களத்தில் உள்ளனர்.

இதில் அதிமுக வேட்பாளர் சி. விஜயபாஸ்கர், தவெக வேட்பாளர் முருகேசனை விட 10 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலை வகிக்கிறார். நான்காம் சுற்று நிலவரப்படி சி. விஜயபாஸ்கர் 20 ஆயிரத்து 133 வாக்குகளைப் பெற்று முன்னிலை வகிக்கிறார்.

விராலிமலை சட்டமன்ற தொகுதி - ஒரு பார்வை
தேர்தல்வெற்றி பெற்றவர்கட்சி
2021சி. விஜயபாஸ்கர்அதிமுக
2016சி. விஜயபாஸ்கர்அதிமுக
2011சி. விஜயபாஸ்கர்அதிமுக

