சி. சீனிவாசன் போட்டியிடும் திண்டுக்கல் தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026 : திண்டுக்கல் தொகுதியில் திமுக சார்பில் செந்தில் குமார், அதிமுக தரப்பில் சி.சீனிவாசன், நாதக சார்பில் முத்தரசி, தவெக சார்பில் நஸீர் ராஜா ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 3:34 AM IST
திண்டுக்கல் (திண்டுக்கல்): முக்கியமான அரசியல் மற்றும் வர்த்தக மையமாக அறியப்படுகிற திண்டுக்கல் சட்டமன்ற தொகுதியின் தற்போதைய தேர்தல் கள நிலவரம் என்ன? பார்க்கலாம்.
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வெளியாகவிருக்கிறது. 23ஆம் தேதி நடந்து முடிந்துள்ள வாக்குப்பதிவில் மொத்தம் 85.15% வாக்குகள் பதிவாகி இருக்கின்றன. இந்த முறை 4 முனை போட்டி நிலவிய நிலையில் திமுக, அதிமுகவிற்கு இணையாக புதிதாக களம்கண்ட தவெகவிற்கும் மக்கள் மத்தியில் வரவேற்பு இருப்பதாக ஒருசில பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் கூறியுள்ளன.
இதனால், இந்த முறை தொகுதிகளில் வெற்றி நிலவரம் மாறுபடலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. திண்டுக்கல் சட்டமன்ற தொகுதியானது தமிழ்நாட்டின் முக்கிய வர்த்தக மையங்களில் ஒன்றாக திகழ்கிறது. இந்த தொகுதியின் அடையாளமாக பார்க்கப்படுகிறார் அதிமுகவின் திண்டுக்கல் சி. சீனிவாசன்.
பூட்டு தயாரிப்புக்கு பெயர்போன இந்த தொகுதியில் அடுத்த ஐந்தாண்டுக்கான சாவியை மக்கள் யார் கையில் கொடுக்கப்போகிறார்கள் என்பது இன்னும் சற்று நேரத்தில் தெரிந்துவிடும்.
திண்டுக்கல் தொகுதியானது 1952இல் உருவாக்கப்பட்டது. இதுவரை 16 சட்டமன்ற தேர்தல்கள் இங்கு நடந்திருக்கின்றன. அதில் 6 முறை மார்க்சிஸ்ட்டும், தலா 4 முறை அதிமுகவும், காங்கிரஸும், தலா ஒரு முறை திமுகவும் சுயேச்சையும் வெற்றிபெற்றுள்ளன.
இந்த தொகுதியில் மொத்தம் 2,37,679 வாக்காளர்கள் உள்ள நிலையில், 86.33% வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன. இந்த தேர்தலில் திமுக சார்பில் செந்தில்குமாரும், அதிமுக சார்பில் சீனிவாசனும், தவெக சார்பில் நஸீர் ராஜா என்பவரும், நதாக சார்பில் முத்தரசி என்பவரும் உட்பட மொத்தம் 20 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டுள்ளனர்.
கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் அதிமுக வேட்பாளர் சி. சீனிவாசன் 90,595 வாக்குகள் பெற்று, தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட்ட சிபிஐ(எம்) வேட்பாளர் என். பாண்டியை தோற்கடித்தார். 2016ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் 20,719 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் திமுக பஷீர் அகமதை தோற்கடித்து திண்டுக்கல் தொகுதியை பிடித்தார் சீனிவாசன். 2011ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் சிபிஎம் கட்சி சார்பில் போட்டியிட்ட பாலபாரதி வெற்றி பெற்றிருந்தார்.
திண்டுக்கல் தொகுதியில் இந்த முறை வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு என்பது கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது.
|திண்டுக்கல் சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2021
|சி. சீனிவாசன்
|அதிமுக
|2016
|சி. சீனிவாசன்
|அதிமுக
|2011
|பாலபாரதி
|சிபிஎம்