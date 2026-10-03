'இடைத்தேர்தலில் அதிகார துஷ்பிரயோகம்' தவெக மீது என்.ஆர்.இளங்கோ சரமாரி குற்றச்சாட்டு
அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மீது அவதூறான அனைவரும் முகம் சுழிக்கும் வகையில் பேசியிருக்கிறார்; அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என என்.ஆர்.இளங்கோ வலியுறுத்தியுள்ளார்.
Published : October 3, 2026 at 6:03 PM IST
சென்னை: இடைத்தேர்தலில் அதிகார துஷ்பிரயோகம் செய்வதாக தவெக மீது திமுகவின் சட்டத்துறைச் செயலாளர் என்.ஆர்.இளங்கோ குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
சென்னையில் உள்ள தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக்கை நேரில் சந்தித்த திமுகவின் சட்டத்துறைச் செயலாளர் என்.ஆர்.இளங்கோ தவெக மீது புகார் மனு அளித்துள்ளார்.
"இடைத்தேர்தலில் அதிகார துஷ்பிரயோகம்"
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த என்.ஆர்.இளங்கோ, "தாராபுரம், மதுராந்தகம் தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் சம்மந்தமாக திமுக சார்பில் புகார் மனு அளித்துள்ளோம். இடைத்தேர்தல் தோல்வி பயத்தால் தவெக அரசு அரசாங்கத்தையும், அரசாங்க ஊழியர்களையும், நிர்வாகத்தையும் துஷ்பிரயோகம் செய்து இடைத்தேர்தலில் எப்படியாவது வென்றுவிடலாம் என்று நினைக்கிறார்கள். இது குறித்து புகாரளித்திருக்கிறோம்.
"முதலமைச்சர் விஜய்யின் ரோடு ஷோவுக்கு ரூ.20 லட்சம் செலவு"
மதுராந்தகத்தில் தவெக வேட்பாளர் தன்னுடைய தேர்தல் பிரச்சாரத்தின்போது வாக்காளர்கள் முன்னே அரசு ஊழியர்களிடம் இதை செய்து தாருங்கள் என்று கூறியுள்ளார். தன்னுடைய வெற்றிக்காக தவெக அரசு, அரசு ஊழியரைப் பயன்படுத்தி இருக்கிறது என நாங்கள் எடுத்த வீடியோ பதிவு மூலம் தற்போது புகார் அளித்திருக்கிறோம். நேற்றைய தினம் முதலமைச்சர் விஜய்யின் ரோடு ஷோவிற்கு கிட்டத்தட்ட 20 லட்சத்திற்கு மேல் செலவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
நட்சத்திர பேச்சாளரின் வருகைக்கான செலவும், நிகழ்ச்சி மேடைக்கான செலவும் மட்டுமே கட்சி வழங்கும். ஆனால் தவெகவின் கொடி, பேனர்கள், தடுப்புகள் என ரூபாய் 20 லட்சத்திற்கும் மேல் தவெக செலவு செய்துள்ளது. இந்த செலவை மதுராந்தகம் தொகுதி வேட்பாளர் பெயரில் சேர்க்க வேண்டும். ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் டிபன் கேரியர் கொடுத்திருக்கிறார்கள்; இது வெறும் டிபன் கேரியர் அல்ல; அதில் ஒவ்வொருவருக்கும் ரூபாய் 10,000 வைத்துக் கொடுக்க உள்ளதாக அங்கிருக்கும் திமுக உறுப்பினர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
"தோல்வி ஜுரத்தால் தவெக"
எனவே, அங்கு கண்காணிப்பைத் தீவிரப்படுத்த வேண்டும்; அதேபோல் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மீது பொய்யான, அவதூறான அனைவரும் முகம் சுழிக்கும் வகையில் பேசியிருக்கிறார்; எனவே, அதன் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் கூறி இருக்கிறோம். அனைவராலும் மிகுந்த கண்ணியமாக பேசக் கூடியவர் என்று பாராட்டு பெற்றவர் தான் மு.க.ஸ்டாலின். சட்டமன்றத்தில் முதலமைச்சர் உருவக்கேலி செய்யும்போது தவெகவினர் எங்கே சென்றார்கள்? என தெரியவில்லை; எனவே இவர்களுக்கெல்லாம் பேச தகுதியே கிடையாது.
முதலமைச்சர் விஜய், நான் என்ன அதுவா? என்று கேட்கிறார்; அதற்கு யாரும் விளக்கம் கேட்கவில்லையே. நாங்கள் எப்போதும் பணத்தை நம்பி தேர்தலை சந்திப்பதில்லை; மக்களை நம்பித்தான் தேர்தலை சந்திக்கின்றோம். தவெக தோல்வி பயத்தால், தோல்வி ஜுரத்தால் இருக்கின்றனர். கம்யூனிஸ்ட் தோழர்கள் எங்கள் மீது குறைக்கூறுவதாக இருந்தால் ஆதாரத்துடன் கூறட்டும்; நாங்கள் வீடியோ ஆதாரத்துடன் தான் கூறுகிறோம்" என்றார்.
இந்தியா கூட்டணியில் தவெக உள்ளதாக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா கூறியுள்ளது குறித்த செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, "தினந்தோறும் அவர்களே சொல்லி சொல்லி உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய இடத்தில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள்" எனப் பதிலளித்தார்.