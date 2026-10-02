இடைத்தேர்தலில் தவெகவை வெற்றி பெற செய்து புதிய அத்தியாயத்தை உருவாக்குவோம் - காதர் மொகிதீன்
இடைத்தேர்தலில் தவெக சார்பில் போட்டியிடும் மரகதம் குமரவேல், சத்தியபாமா ஆகியோருக்கு மிகப்பெரிய வெற்றியை தர வேண்டும் என வாக்காளர்களுக்கு இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் தேசிய தலைவர் காதர் மொகிதீன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
Published : October 2, 2026 at 5:24 PM IST
சென்னை: இடைத்தேர்தலில் தவெக வேட்பாளர்களை வெற்றிப் பெற செய்து தமிழகத்தின் அரசியல் பயணத்தில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை உருவாக்குவோம் என்று இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் தேசிய தலைவர் பேராசிரியர் காதர் மொகிதீன் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் மதுராந்தகம் (தனி), தாராபுரம் (தனி) ஆகிய இரண்டு சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வரும் அக்.06- ஆம் தேதியும், வாக்கு எண்ணிக்கை அக்.09- ஆம் தேதியும் நடைபெறவுள்ளது. வாக்குப்பதிவுக்கு இன்னும் மூன்று நாட்களே உள்ள அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள், வேட்பாளர்கள், அரசியல் கட்சிகளின் நிர்வாகிகள், பொதுமக்களை நேரில் சந்தித்து தீவிர வாக்குச் சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதனால் இடைத்தேர்தலுக்கான பிரச்சாரம் சூடுபிடித்துள்ளது.
அந்த வகையில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைமையிலான 'மதச்சார்பற்ற சமூகநீதி வெற்றிக் கூட்டணி'-யில் இடம் பெற்றுள்ள இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் தேசிய தலைவர் பேராசிரியர் காதர் மொகிதீன் வெளியிட்டு அறிக்கையில், "அளவற்ற அருளாளனும், நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய எல்லாம் வல்ல இறைவனின் திருநாமம் போற்றி, இந்த நிகழ்வைத் தொடங்குகிறேன். பேரன்பிற்கும், பெருமரியாதைக்கும் உரிய மதிப்பிற்குரிய பெரியோர்களே, மதுராந்தகம் தொகுதியின் அன்புச் சொந்தங்களே, தாராபுரம் தொகுதியின் ஐயுஎம்எல் நிர்வாகிகளே, தொண்டர்களே, சகோதர, சகோதரிகளே! அன்பிற்குரிய வாக்காளப் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வாழ்த்துகளையும், வணக்கங்களையும் முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
முதலமைச்சர் விஜய்க்கு புகழாரம்
தமிழகத்தில் பொங்கிப் பெருகி வரும் புதிய நம்பிக்கையோடும், புதிய வளர்ச்சியோடும், தங்கத் தமிழகத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற உயர்ந்த லட்சியத்தோடும், செயல்பட்டு வரும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், முதலமைச்சருமான விஜய் தலைமையில், அமைச்சர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் கழகத்தின் நிர்வாகிகள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து நல்லாட்சியை வழங்குவதற்கான பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
தமிழக மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளையும், தேவைகளையும் கருத்தில் கொண்டு, ஒவ்வொரு நாளும் பல்வேறு மக்கள் நலத்திட்டங்களை அறிவித்து, அவற்றை நடைமுறைப்படுத்துவதில் அரசுத் தொடர்ந்து கவனம் செலுத்தி வருகிறது. இந்தச் சூழலில், மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மதுராந்தகம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் வெற்றி வேட்பாளராக மரகதம் குமரவேல் களமிறக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அதேபோன்று, தாராபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதியிலும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் வெற்றி வேட்பாளர் சத்தியபாமா நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறார்.
இடைத்தேர்தல் என்பது வெறும் தேர்தல் அல்ல
இந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் நடைபெறவிருக்கும் இடைத்தேர்தல் என்பது வெறும் தேர்தல் அல்ல. தமிழகத்தில் நடைபெற்று வரும் நல்லாட்சிக்குத் தொடர்ந்து மக்கள் அளிக்கின்ற ஆதரவை வெளிப்படுத்தும் ஒரு முக்கியமான ஜனநாயக வாய்ப்பாக இந்தத் தேர்தல் அமைகிறது. மதுராந்தகம் தொகுதியில் வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல் , தாராபுரம் தொகுதியில் வேட்பாளர் சத்தியபாமா வேட்பாளர்களாக நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். இருவருக்கும் ஒரே சின்னம் - விசில் சின்னம்! இந்த இரு சகோதரிகளுக்கும் உங்கள் வாக்குகளை முழுமையாக அளித்து, அமோகமான வெற்றியைப் பெற்றுத் தர வேண்டும் என்ற அன்பான வேண்டுகோளை வைப்பதற்காகத்தான் முதலமைச்சரும் உங்களை நேரில் சந்தித்து வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கிறார்.
அதைத் தொடர்ந்து, தமிழக அரசியலின் பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள் இந்தத் தேர்தல் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள மதச்சார்பற்ற சமூகநீதிக் கூட்டணியின் சார்பில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நிர்வாகிகளோடு இணைந்து, காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர், மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைவர் வைகோ, விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் ஆகியோருடன் இணைந்து செயல்படும் தோழர்களும் களத்தில் பணியாற்றி வருகின்றனர்.
தேர்தல் பணிகளில் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்
அதேபோன்று, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் சார்பிலும், இரண்டு தொகுதிகளில் மாநில பொதுச்செயலாளர் முஹம்மது அபூபக்கர் சென்று பல்வேறு களப்பணி ஆற்றி கட்சயின் நிர்வாகிகளுக்கு பல்வேறு ஆலோசனை வழங்கி வந்துள்ளார். அதேபோல அமைச்சர் ஷாஜஹான், தமிழ்நாடு வஃக்பு வாரிய தலைவரும், ராமநாதபுரம் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான நவாஸ்கனி தலைமையில் இந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் தொடர்ந்து தேர்தல் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றனர்.
இந்தப் பணி வெறும் ஒரு தேர்தலுக்கான பணி அல்ல. தமிழகத்தில் நாம் உருவாக்க விரும்பும் அரசியல் மாற்றம், சமூகநீதி, மதச்சார்பற்ற ஜனநாயகப் பாதை ஆகியவற்றை தொடர்ந்து முன்னெடுத்துச் செல்லக்கூடிய வெற்றியாக இந்தத் தேர்தல் முடிவு அமைய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து பணியாற்றுகிறோம்.
தவெக வேட்பாளர்களுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றியை தாருங்கள்
எனவே, மதுராந்தகம் தொகுதி வாக்காளப் பெருமக்களே! மரகதம் குமரவேலுக்கு, விசில் சின்னத்தில் வாக்களியுங்கள்! தாராபுரம் தொகுதி வாக்காளப் பெருமக்களே! சகோதரி சத்தியபாமாவுக்கு , விசில் சின்னத்தில் வாக்களியுங்கள்! இரண்டு தொகுதிகளிலும் உங்கள் வாக்குகளை இந்த இரு சகோதரிகளுக்கும் முழுமையாக அளித்து, மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றுத் தருமாறு இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் சார்பில் உங்களிடம் அன்போடு வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன். இந்தத் தேர்தலில் நீங்கள் அளிக்கக்கூடிய தீர்ப்பு, இந்த இரண்டு தொகுதிகளின் எதிர்காலத்திற்கும் மட்டுமல்ல; தமிழகத்தின் அரசியல் பயணத்திற்கும் முக்கியமான செய்தியைச் சொல்லக்கூடியதாக அமையும்.
மாற்றத்தை உருவாக்கும் சக்தி மக்களிடம்தான் இருக்கிறது. அந்த மாற்றத்தை உருவாக்கியதும், தமிழக மக்கள்தான். அந்த மாற்றத்தைத் தொடர்ந்து வலுப்படுத்த வேண்டிய பொறுப்பும், தமிழக மக்களிடம்தான் இருக்கிறது. இருவருக்கும் உங்கள் பொன்னான வாக்குகளை அளித்து, அமோக வெற்றியைப் பெற்றுத் தருமாறு இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் சார்பில் அன்போடும், உரிமையோடும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த வெற்றி நமது கூட்டணியின் வெற்றியாக மட்டுமல்ல; தமிழகத்தின் எதிர்காலத்திற்கான நல்ல மாற்றத்தின் வெற்றியாக அமையட்டும்! இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அரசியல் மாறுதலாகும், இந்த மாற்றத்தை உருவாக்கியது தமிழக மக்கள்தான்.
என்னுடைய அருமை நண்பர் விராலிமலை தொகுதியைச் சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர், விராலிமலை தொகுதியில் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், தமிழக முதலமைச்சருமான விஜய் தலைமையிலான ஆட்சிக்கு ஆதரவாக நிற்கவேண்டும் என்றும், இந்த ஆட்சிக்கு எல்லா வகையிலும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்திருந்தார். அவருடைய ராஜினாமா மற்றும் அதனைத் தொடர்ந்து ஏற்பட்ட அரசியல் மாற்றம் குறித்து நாம் பத்திரிகைகளிலும் பார்த்திருக்கிறோம்; பல்வேறு செய்திகளின் மூலமாகவும் நேரிடையாகவும் கேட்டு அறிந்திருக்கிறோம். நான் இதை ஏன் குறிப்பிட்டுச் சொல்கிறேன் என்றால், விராலிமலை தொகுதியில் நடந்த அதே அரசியல் நிகழ்வுதான் இன்று மதுராந்தகத்திலும், தாராபுரத்திலும் நடைபெறுகிறது.
தனிப்பட்ட அரசியல் முடிவு மட்டுமல்ல
மதுராந்தகம் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற மரகதம் குமரவேலும், தாராபுரம் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற சத்தியபாமாவும் தங்களது சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவிகளை ராஜினாமா செய்துவிட்டு, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில், விசில் சின்னத்தில், மீண்டும் உங்களுடைய ஆதரவைக் கேட்டு உங்கள் முன்னால் நிற்கிறார்கள். இந்த இருவரும் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் வெற்றி பெற்று பின்னர் பதவியை ராஜினாமா செய்து தவெகவில் இணைந்ததாக செய்தி நிறுவனங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இது ஒரு சாதாரண அரசியல் நடவடிக்கை என்று நான் பார்க்கவில்லை. இது மக்களுக்கும், மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கும் இடையிலான ஒரு அரசியல் உறுதிமொழி என்று பார்க்கிறேன். நாங்கள் எடுத்த இந்த முடிவு எங்கள் தனிப்பட்ட அரசியல் முடிவு மட்டுமல்ல; எங்களைத் தேர்ந்தெடுத்த மக்களின் எதிர்பார்ப்பையும் கருத்தில் கொண்ட முடிவு என்ற அடிப்படையில்தான் இந்த இரு சகோதரிகளும் மீண்டும் உங்களிடம் வந்திருக்கிறார்கள். எனவே, மதுராந்தகம் தொகுதி மக்களே! நீங்கள் மரகதம் குமரவேலுவுக்கு அளிக்கப்போகும் வாக்கு, விசில் சின்னத்திற்கான வாக்கு.
தாராபுரம் தொகுதி மக்களே! நீங்கள் சத்தியபாமாவுக்கு அளிக்கப் போகும் வாக்கும், விசில் சின்னத்திற்கான வாக்கு. இந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் போட்டியிடும் இரு சகோதரிகளையும் மிகப்பெரிய வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறச் செய்வதன் மூலம், உங்கள் கருத்தையும், உங்கள் அரசியல் விருப்பத்தையும் ஜனநாயக முறையில் வெளிப்படுத்துங்கள். இந்தத் தேர்தலில் நீங்கள் வழங்கும் தீர்ப்பு, இந்த இரண்டு தொகுதிகளின் அரசியல் எதிர் காலத்திற்கான ஒரு முக்கிய மான செய்தியாக அமையும்.
புதிய அத்தியாயத்தை உருவாக்குவோம்
இன்று தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைமையில் காங்கிரஸ், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி, மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் உள்ளிட்ட கூட்டணிக் கட்சிகள் இணைந்து மதச்சார்பற்ற சமூகநீதி வெற்றிக் கூட்டணியாக இந்தத் தேர்தல் களத்தில் பணியாற்றுகின்றன. இந்தக் கூட்டணியின் நோக்கம் வெறும் ஒரு தேர்தல் வெற்றியோடு முடிந்துவிடக் கூடாது. மக்களின் நம்பிக்கையைப் பெற்று, அந்த நம்பிக்கையை ஆட்சியின் செயல்பாடுகளாக மாற்ற வேண்டும்.
அந்தப் பயணம் தொடர்ந்து வெற்றிப் பயணமாக அமைய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நாம் அனைவரும் களத்தில் நிற்கிறோம். எனவே, இருவருக்கும் உங்கள் பொன்னான வாக்குகளை அளித்து வெற்றி பெறச் செய்யுங்கள். இந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் நீங்கள் வழங்கும் தீர்ப்பு, தமிழகத்தின் அரசியல் பயணத்தில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை உருவாக்கட்டும். மக்களின் விருப்பம் வெல்லட்டும்! ஜனநாயகம் வெல்லட்டும்! சமூகநீதி வெல்லட்டும்! இந்த அன்பான வேண்டுகோளை இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் சார்பில் உங்கள் முன் வைத்து, அனைவருக்கும் எனது நன்றியையும், வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.