இடைத்தேர்தலில் இரண்டாம் இடம்: தனித்து களம் கண்டு தன் மீதான விமர்சனத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த திமுக!
கடந்த 2026 பொதுத்தேர்தலில் தாராபுரத்தில் மூன்றாம் இடத்தையும், மதுராந்தகத்தில் இரண்டாம் இடத்தையும் பிடித்திருந்த திமுக, இம்முறை இரண்டு தொகுதிகளிலும் இரண்டாம் இடத்தை பிடித்து அதிமுகவைப் பின்னுக்கு தள்ளியுள்ளது.
Published : October 9, 2026 at 7:03 PM IST
-BY எஸ்.சிவக்குமார்
மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தலில் தனித்துப்போட்டியிட்ட திமுக, தாராபுரத்தில் அதிமுகவை பினனுக்குத் தள்ளி இரண்டாம் இடத்தை பிடித்துள்ளது. இதன் மூலம், இத்தேர்தலில் திமுகவால் வெற்றிப் பெற முடியாவிட்டாலும், கூட்டணி இல்லாமல் திமுகவால் தேர்தலை சந்திக்க முடியாது என்ற தன் மீதான நீண்டநாளைய விமர்சனத்துக்கு அக்கட்சி முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.
அரசுக்கு ஆதரவும், தனித்துப் போட்டியும்
மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய இரண்டு தனித் தொகுதிகளில் நடைபெற்ற இடைத்தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைமையிலான 'மதச்சார்பற்ற சமூக நீதி வெற்றிக் கூட்டணி', அதிமுக- பாஜக கூட்டணி, திமுக தலைமையிலான 'மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி' நாம் தமிழர் கட்சி, தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து வரும் கம்யூனிஸ்ட்டுகள் என ஐந்து முனை போட்டி நிலவியது.
மதுராந்தகத்தில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிட் கட்சியும், தாராபுரத்தில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் போட்டியிட்டன. இடைத்தேர்தலில் வாக்காளர்களுக்கு பணம் விநியோகம் செய்வதாக கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் நேரடியாகவே குற்றச்சாட்டை முன்வைத்திருந்தனர்.
வேட்பாளர்களும், கட்சிகளும்
மதுராந்தகம் தொகுதி
தவெக - மரகதம் குமரவேல்
திமுக- பரந்தாமன்
அதிமுக- கணிதா சம்பத்
நாதக- ஜானகி ராமன்
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்- சுகந்தி
தாராபுரம் தொகுதி
தவெக- சத்தியபாமா
திமுக- சுகன்யா
அதிமுக- பானுமதி
நாதக- கார்த்திகா
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி- லட்சுமணன்
இடைத்தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள்
அக்.06- ஆம் தேதி நடந்த இடைத்தேர்தலில் மதுராந்தகம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் 85.90% வாக்குகளும், தாராபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் 80.31% வாக்குகளும் பதிவாகியிருந்தது.
மதுராந்தகம், தாராபுரத்தை கைப்பற்றிய தவெக
இன்று (அக்.09) காலை 08.00 மணிக்கு இடைத்தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணும் பணி தொடங்கியது. முதலில் எண்ணப்பட்ட தபால் வாக்குகளில் மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளிலும் தவெக முன்னிலை வகித்திருந்தது. பின்னர் நடைபெற்ற வாக்கு இயந்திரங்களில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணிக்கையிலும் தவெகவே முன்னிலை பெற்றது.
எனினும், காலை 11.30 மணிக்கு பிறகு தாராபுரம் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளர் பானுமதி முன்னிலை வகிப்பதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டதால் அதிமுகவினர் உற்சாகமடைந்தனர். இரண்டு முதல் மூன்று சுற்றுகளில் தொடர்ந்து அதிமுக வேட்பாளராக கணிசமான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலை வகித்திருந்தார். அதன்பிறகு, அதாவது நண்பகல் 12.00 மணிக்கு மேல் தாராபுரத்தில் மீண்டும் தவெக முன்னிலை வகித்திருந்தது.
அதைத் தொடர்ந்து, நடைபெற்ற சுற்றுகளில் தவெக முன்னிலையில் இருந்த நிலையில், இரண்டு தொகுதிகளிலும் தவெக வெற்றி பெற்று அசத்தியது.
தாராபுரம் தொகுதியும், டெபாசிட் இழந்த வேட்பாளர்களும்
தாராபுரத்தில் அனைத்து சுற்று முடிவுகளின் படி தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் போட்டியிட்ட வேட்பாளர் சத்தியபாமா, சுமார் 66,841 வாக்குகளைப் பெற்று 9,471 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் திமுக வேட்பாளரை வீழ்த்தினார். திமுக வேட்பாளர் சுகன்யா 57,370 வாக்குகளையும், அதிமுக வேட்பாளர் பானுமதி 45,280 வாக்குகளையும், நாம் தமிழர் கட்சியின் வேட்பாளர் கார்த்திகா 5,268 வாக்குகளையும், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் வேட்பாளர் லட்சுமணன் 1,157 வாக்குகளையும் பெற்றனர். நோட்டாவுக்கு 677 வாக்குகள் கிடைத்துள்ளது.
நாம் தமிழர் கட்சி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் 17 சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் என மொத்தம் 19 பேர் டெபாசிட் இழந்துள்ளனர்.
மதுராந்தகம் தொகுதியும், டெபாசிட் இழந்த வேட்பாளர்களும்
மதுராந்தகம் தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் போட்டியிட்ட மரகதம் குமரவேல், சுமார் 72,392 வாக்குகளைப் பெற்று திமுக வேட்பாளர் பரந்தாமனை 20,131 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார். திமுக வேட்பாளர் பரந்தாமன் 52,679 வாக்குகளையும், அதிமுக வேட்பாளர் கணிதா சம்பத் 46,370 வாக்குகளையும், நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் ஜானகிராமன் 2,535 வாக்குகளையும், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 1,944 வாக்குகளையும் பெற்றனர். நோட்டாவுக்கு 594 வாக்குகள் கிடைத்துள்ளது.
நாம் தமிழர் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் உள்பட 24 வேட்பாளர் டெபாசிட்டை இழந்துள்ளனர்.
சரிவைக் கண்ட அதிமுக
திமுகவை பொருத்தவரை 2019 நாடாளுமன்றத் தேர்தல் முதல் கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவுடனே தேர்தல்களை சந்தித்தது. ஆனால் நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக ஆட்சி அமைத்தது. பின்னர் திமுகவுடன் கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், விசிக, மதிமுக, ஐயுஎம்எல் ஆகிய கட்சிகள் திமுகவுடன் இருந்து விலகி சென்று மதசார்பற்ற சமூக நீதி வெற்றிக் கூட்டணி என்ற கூட்டணியை அமைத்ததாலும், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் தனித்துப் போட்டியிட்டதாலும், தாராபுரம், மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தலில் திமுக தனித்துப் போட்டியிடும் சூழல் நேர்ந்தது. கூட்டணிகளின் ஆதரவு இல்லாமல் தனித்து நிற்கும் திமுக, இடைத்தேர்தலில் டெபாசிட் இழக்கும் என்ற கடும் விமர்சனத்தை தவெகவினர் முன்வைத்திருந்தனர்.
2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதியில் வெற்றி பெற்றிருந்த அதிமுக, இந்த முறை படுத்தோல்வியைச் சந்தித்ததுடன், மூன்றாவது இடத்திற்கும் தள்ளப்பட்டுள்ளது. எனினும், இரண்டு தொகுதிகளிலும் இரண்டாமிடம் பிடித்து திமுக அசத்தியுள்ளது.
2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக, காங்கிரஸ், விடுதலைச் சிறுத்தைகள், மதிமுக, இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் கட்சி என 10- க்கும் மேற்பட்ட கட்சிகளுடன் மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியாகத் தேர்தலில் போட்டியிட்ட திமுக தாராபுரத்தில் மூன்றாம் இடத்தையும், மதுராந்தகத்தில் இரண்டாம் இடத்தையும் பிடித்திருந்தது.
தனித்து களம் கண்ட திமுக
ஆனால் இம்முறை இடைத்தேர்தலில் கூட்டணி கட்சிகள் ஏதுமின்றி தனித்து நின்று களம் கண்ட திமுக அதிமுகவையும் பின்னுக்குத் தள்ளி இரண்டாம் இடத்திற்கு முன்னேறி உள்ளது. திமுகவை பொருத்தவரை, சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் கூட்டணியின் உதவி இல்லை என்றால் திமுகவால் தேர்தல்களில் வெற்றி பெற முடியாது என்ற விமர்சனம் வெகுநாட்களாக இருந்து வருகிறது. இந்நிலையில், இந்த இடைத்தேர்தலில் இருதொகுதிகளிலும் இரண்டாம் இடத்தை பிடித்துள்ளதன் மூலம், இந்த விமர்சனங்களுக்கு திமுக தற்போது முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது என்றே கூறலாம்.
2026 தேர்தலும், கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகளும்
2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் மதுராந்தகம் தொகுதியில் அதிமுக 69,284 வாக்குகளையும், தவெக 62,090 வாக்குகளையும், திமுக 59,838 வாக்குகளையும் பெற்றிருந்தன.
தாராபுரம் தொகுதியில் அதிமுக 81,100 வாக்குகளையும், திமுக 64,373 வாக்குகளையும், தவெக 46,438 வாக்குகளையும் பெற்றிருந்தன.
தவெக போலி பின்பத்தை உருவாக்குகிறது
திமுகவின் செய்திப் பிரிவு தலைவர் டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில், "தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர்கள் மீது மக்களுக்கு கோபம் இருக்கிறது; வாக்கு கேட்க சென்ற தவெக வேட்பாளர்கள் மக்களால் விரட்டி அடிக்கப்பட்டார்கள்; இருப்பினும், கடந்த முறை நடைபெற்றத் தேர்தலில் தோல்வியடைந்த தவெக இடைத்தேர்தலில் மட்டும் எவ்வாறு வெற்றி பெற்றது?, திமுகவின் வாக்கு எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும் பகுதிகளில் வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
தவெகவிற்கு மட்டுமே அதிக அளவிலான மக்கள் ஆதரவு இருப்பதாக ஒரு கட்டமைப்பை தவெக உருவாக்குகிறது. தேர்தல் ஆணையம் மற்றும் மத்திய அரசின் தலையீட்டினால் தேர்தல் முடிவுகளில் முறைகேடுகள் செய்யப்படுகிறது" என்று குற்றம்சாட்டினார்.