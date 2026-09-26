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இடைத்தேர்தல் பிரச்சாரம்: வீரமணி போக்சோ வழக்கு குறித்து பேசிய முதலமைச்சர் விஜய் மீது திமுக புகார்

மதுராந்தகம் தொகுதியில் வாக்காளர்களுக்கு பணப் பட்டுவாடா செய்யப்பட்டதாக கூறப்படும் வீடியோ ஆதாரத்தை தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் அளித்துள்ளதாக திமுக தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

திமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் கான்ஸ்டன்டைன் ரவீந்திரன்
திமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் கான்ஸ்டன்டைன் ரவீந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 26, 2026 at 4:05 PM IST

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சென்னை: மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஜெம் வீரமணி மீதான போக்சோ வழக்கு குறித்து பேசிய முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா மீது தேர்தல் ஆணையத்தில் திமுக புகார் அளித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் வரும் அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி தாராபுரம் மற்றும் மதுராந்தகம் தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து அந்தந்த கட்சிகளின் முக்கிய தலைவர்கள் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மதுராந்தகம் தொகுதியில் தவெக சார்பில் போட்டியிடும் மரகதம் குமரவேலை ஆதரித்து முதலமைச்சர் விஜய் நேற்று தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார்.

முதலமைச்சர் விஜய் மீது திமுக புகார்

இந்த நிலையில், இடைத்தேர்தலுக்கான நடத்தை விதிகள் அமலில் உள்ள நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவரும், முதலமைச்சருமான ஜோசப் விஜய் மற்றும் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா ஆகியோர் தேர்தல் பிரசாரத்தில் வீரமணி போக்சோ வழக்கை திமுக மற்றும் அதன் நிர்வாகிகளுடன் தொடர்புப்படுத்தி பேசியதாக மாநிலங்களவை திமுக உறுப்பினர் கான்ஸ்டன்டைன் ரவீந்திரன் தேர்தல் ஆணையத்திடம் புகார் அளித்துள்ளார்.

இது குறித்து சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள தேர்தல் ஆணைய அதிகாரியிடம் அளிக்கப்பட்ட புகாரில், "ஜெம் வீரமணி தொடர்பான வழக்கில் உயர் நீதிமன்றம் ஏற்கனவே சில அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளது. அதற்கு பிறகும் திமுகவை இந்த வழக்கில் தொடர்புப்படுத்தி தொடர்ந்து தவெகவினர் கருத்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

மேலும், தேர்தல் நடத்தை விதிகளின்படி, பிற கட்சிகள் மற்றும் அவற்றின் தலைவர்கள் குறித்து சரிபார்க்கப்படாத அல்லது நிரூபிக்கப்படாத குற்றச்சாட்டுகளை முன் வைக்கக் கூடாது என்ற நிலையில், அதனை மீறும் வகையில் முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவின் பேச்சுகள் அமைந்துள்ளது.

எனவே, முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா மீது தேர்தல் ஆணையம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாநிலங்களவை திமுக உறுப்பினர் கான்ஸ்டன்டைன் ரவீந்தரன், “மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தலில் ஆளும் தவெக அரசின் அதிகாரத் துஷ்பிரயோகம் மற்றும் தேர்தல் விதிமீறல்கள் குறித்து தேர்தல் ஆணையத்தின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லும் வகையில் புகாரளிக்கப்பட்டுள்ளது.

வாக்காளர்களுக்கு பணப் பட்டுவாடா செய்த வீடியோ

மேலும், ஜெம் வீரமணி தொடர்பான விவகாரத்தில் திமுகவிற்கும், திமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகளுக்கும் தொடர்பு இருப்பதாக எந்த தீர்ப்பையும் நீதிமன்றம் அளிக்கவில்லை. அந்த விவகாரத்தை தேர்தல் பிரசாரத்தில் திமுகவுடன் தொடர்புப்படுத்தி பேசுவது ஏற்புடையதல்ல. இதன் மூலம், முதலமைச்சர் விஜய், நீதிமன்றம் மற்றும் தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவுறுத்தல்களை மீறியுள்ளார். இது ஜனநாயகத்திற்கு விரோதமானது.

மேலும், மதுராந்தகம் தொகுதியில் வாக்காளர்களுக்கு பணப் பட்டுவாடா செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படும் வீடியோ ஆதாரத்தையும், தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக அரசு வாகனங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் வீடியோவையும் அதிகாரிகளிடம் வழங்கியுள்ளோம்.

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ஜெம் வீரமணி விவகாரம் தொடர்பான புகார் கடந்த அக்டோபர் 2025-ல் வந்தது. போக்சோ வழக்கை எடுத்தேன் கவிழ்த்தேன் என விசாரிக்க முடியாது. மிக தெளிவாக பாதிப்பிற்குள்ளானவர்கள், பாதிப்பை ஏற்படுத்தியவர்கள் குறித்து முழுமையாக தெரிந்த பின்பு தான் வழக்குப்பதிவு செய்ய முடியும். இந்த வழக்கை தற்போதைய தவெக அரசு நான்கு முறை மூடி மறைக்க நினைத்தது. அதனை ஏற்காத நீதிமன்றம், தவெக அரசை கட்டாயப்படுத்தியதன் பேரில் வீரமணியை தற்போது கைது செய்துள்ளனர்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

CM VIJAY ABOUT VEERAMANI CASE
DMK MP CONSTANDINE RAVINDRAN
VEERAMANI POCSO CASE
முதலமைச்சர் விஜய்
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