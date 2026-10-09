இடைத்தேர்தல் முடிவு: சந்தேகம் கிளப்பும் டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன்
7 தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், ஏன் இரண்டு தொகுதிகளில் மட்டும் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது என டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
Published : October 9, 2026 at 3:42 PM IST
சென்னை: இடைத்தேர்தல் முடிவு பல்வேறு சந்தேகங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக திமுக மூத்த தலைவர் டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன் தெரிவித்துள்ளார்.
திமுக செய்தி தொடர்பு குழு தலைவர் டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன், சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுக தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர், "இடைத்தேர்தல் இறுதி முடிவில்தான் என்ன நிலை என்று தெரியும். இருந்தாலும் இடைத்தேர்தல் முடிவு பல சந்தேகங்களை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு ஆங்கில நாளிதழில் செய்தி ஒன்று வந்துள்ளது. வாக்காளர் பட்டியலில் எங்கெல்லாம் திமுக அதிக வாக்குகளை பெற்றுள்ளதோ அங்கெல்லாம் வாக்குகள் நீக்கப்பட்டுள்ளன என்ற செய்தியை நாளிதழ்கள் வெளியிட்டுள்ளன.
இதில் ஏதேனும் சதித்திட்டம் உள்ளதா? அல்லது மத்திய அரசின் கை அல்லது ஞானேஷ் குமாரின் பங்களிப்பு ஏதேனும் இருக்கிறதா? என்பதையும் பார்க்க வேண்டும். கடந்த முறை இரண்டு தொகுதிகளிலும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தோல்வி அடைந்தது இந்த முறை முன்னிலை பெற்றுள்ளது.
7 தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் இரண்டு தொகுதிகளில் மட்டும் இடைத்தேர்தலை அறிவித்துள்ளது தேர்தல் ஆணையம். இடைத்தேர்தல் முறையாக நடைபெறுகிறதா? என்ற ஐயம் எழுகிறது.
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தேர்தல் ஆணையம் ஒரு சார்பு நிலைப்பாட்டை எடுத்து தேர்தல் நடத்தினால் அதற்கு ஏற்பதான் தேர்தல் முடிவுகள் இருக்கும். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை மக்கள் வரவேற்கவில்லை. இடைத்தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர்களை மக்கள் விரட்டி அடித்து உள்ளார்கள், போராட்டம் நடந்துள்ளது. இடைத்தேர்தல் முறையாக நடக்கிறதா? அல்லது தேர்தல் ஆணையம் வேறு கணக்கில் தேர்தலை நடத்துகிறதா? என்று தெரியவில்லை. இருந்தாலும் இடைத்தேர்தல் நடைபெற்ற இடத்தில் அதிமுக மூன்றாவது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. திமுக இரண்டாவது இடத்துக்கு வந்துள்ளது.
கடந்த முறை எங்களோடு கூட்டணி கட்சிகள் இருந்தார்கள். ஆனாலும் திமுக வெற்றி பெறவில்லை. தமிழக வெற்றிக் கழகம் மட்டும் எப்படி வெற்றி பெற்றது? நாளிதழின் செய்தியை பார்க்கும் போது சதி என்றுதான் தோன்றுகிறது. தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் மீது மக்களுக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம் என்றால், ஞானேஷ்குமார் பாஜகவை ஆதரித்து செயல்படுகிறார். தேர்தல் ஆணையம் ஒரு சார்பு நிலைப்பாட்டை எடுத்து தேர்தல் நடத்தினால் அதற்கு ஏற்பதான் தேர்தல் முடிவுகள் இருக்கும்
மக்களுக்கு கோபம் இருக்கிறது. தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர்கள் வாக்கு கேட்டு சென்றபோது மக்கள் விரட்டி உள்ளார்கள். இடைத்தேர்தலிலும் வாக்குகளை எப்படி நீக்கி உள்ளார்கள் என்ற செய்தியைதான் நாளிதழ்கள் வெளியிட்டுள்ளது. இடைத்தேர்தலுக்கு முன்பாகவும் வாக்குகள் நீக்கப்பட்டுள்ளது" என்றார்.