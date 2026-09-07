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மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளுக்கு அக்.6 இல் இடைத்தேர்தல்

தமிழ்நாட்டில் 7 தொகுதிகள் காலியாக உள்ள நிலையில், வழக்கு காரணமாக 5 தொகுதிகளுக்கான தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 7, 2026 at 5:51 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டில் காலியாக உள்ள மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளுக்கு அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது என்று இந்திய தேர்தல் ஆணையம் இன்று அறிவித்துள்ளது.

2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக தலைவரும் முதலமைச்சருமான விஜய் திருச்சி கிழக்கு, பெரம்பூர் ஆகிய 2 தொகுதிகளிலும் போட்டியிட்டு, இரு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றார். இதையடுத்து திருச்சி கிழக்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை அவர் ராஜினாமா செய்தார்.

அதைத் தொடர்ந்து, அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற மரகதம் குமரவேல் (மதுராந்தகம்), எஸ்.ஜெயக்குமார் (பெருந்துறை), பி.சத்யபாமா (தாராபுரம்), இசக்கி சுப்பையா (அம்பாசமுத்திரம்), சி.விஜயபாஸ்கர் (விராலிமலை), எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் (கரூர்) ஆகியோர் அடுத்தடுத்து தங்கள் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்தனர். இதனால், இந்த 7 தொகுதிகளும் காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், காலியாக உள்ள இந்த 7 தொகுதிகளில் தாராபுரம், மதுராந்தகம் தொகுதிகளை தவிர மற்ற 5 தொகுதிகளிலும் தேர்தலை நடத்த எதிர்ப்பு தெரிவித்து பல்வேறு தரப்பு சார்பாக உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்குகளை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம் இடைத்தேர்தலை நடத்த இடைக்கால தடை விதித்து உத்தரவிட்டது.

இதனிடையே, தேர்தல் வழக்கில் சிக்காத தாராபுரம், மதுராந்தகம் சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் தேதியை தேர்தல் ஆணையம் தற்போது வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி இந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது.

இடைத்தேர்தல் அறிவிப்பு

  • வேட்புமனு தாக்கல் தொடக்கம் - செப்.9
  • வேட்புமனு தாக்கல் கடைசி நாள் - செப்.16
  • வேட்புமனு பரிசீலனை - செப்.17
  • வேப்புமனு திரும்ப பெற கடைசி நாள் - செப்.19
  • தேர்தல் நாள் - அக்.6
  • வாக்கு எண்ணிக்கை - அக்.9

TAGGED:

MADURANTHAKAM
DHARAPURAM
மதுராந்தகம்
தாராபுரம்
இடைத்தேர்தல்

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