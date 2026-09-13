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2 தொகுதி இடைத்தேர்தல்: 5 முனை போட்டியால் சூடுபிடித்துள்ள தேர்தல் களம்

இது வழக்கமான தேர்தலாக இல்லாமல், ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சியின் செல்வாக்கை உறுதி செய்யும் தேர்தலாக அமைந்துள்ளது.

தவெக வேட்பாளர்கள் -கோப்புப்படம்
தவெக வேட்பாளர்கள் -கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 13, 2026 at 7:00 PM IST

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-BY பெ.மகேந்திரன்

மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு நடைபெறவுள்ள இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை அரசியல் கட்சிகள் அடுத்தடுத்து அறிவித்துள்ளதையடுத்து தேர்தல் களம் சூடு பிடித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு திருச்சி கிழக்கு, பெரம்பூர் ஆகிய 2 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட முதலமைச்சர் விஜய், திருச்சி கிழக்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜிநாமா செய்தார். அதைத் தொடர்ந்து மதுராந்தகம், தாராபுரம், பெருந்துறை, அம்பாசமுத்திரம், கரூர், விராலிமலை ஆகிய 6 தொகுதிகளில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவர்கள் அடுத்தடுத்து தங்கள் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்தனர். இதையடுத்து, 7 தொகுதிகளும் காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டன.

இவற்றில் தேர்தல் வழக்கில் சிக்காத மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய 2 தொகுதிகளிலும் அக்டோபர் மாதம் 6ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

திமுக தலைவர் ஸ்டாலினிடம் வாழ்த்து பெறும் வேட்பாளர்கள் - கோப்புப்படம்
திமுக தலைவர் ஸ்டாலினிடம் வாழ்த்து பெறும் வேட்பாளர்கள் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

வேட்பாளரை அறிவித்த திமுக

இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டவுடன் முதல் ஆளாக மதுராந்தகம் (தனி) தொகுதியில் வழக்கறிஞரும், திமுக சட்டத்துறை இணைச் செயலாளருமான ஐ. பரந்தாமனும், தாராபுரம் (தனி) தொகுதியில் வழக்கறிஞர் எஸ். சுகன்யாவும் போட்டியிடுகிறார்கள் என்று திமுக அறிவித்தது.

தவெக வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு

அதைத் தொடர்ந்து, ஆளும் தவெகவும் வேட்பாளர்களை அறிவித்தது. அதன்படி மதுராந்தகத்தில் தவெக துணைப் பொதுச் செயலாளர் மரகதம் குமரவேலும், தாராபுரம் தொகுதியில் தவெகவின் திருப்பூர் தென்கிழக்கு மாவட்டக் செயலாளரான பி.சத்தியபாமாவும் போட்டியிடுகின்றனர்.

இவர்கள் இருவரும் அண்மையில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவர்கள். பதவியை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்த இருவரையும் அவரவர் தொகுதியில் வேட்பாளர்களாக தவெக தலைமை அறிவித்துள்ளது.

இபிஎஸ் இடம் வாழ்த்துப் பெறும் அதிமுக வேட்பாளர்கள்
இபிஎஸ் இடம் வாழ்த்துப் பெறும் அதிமுக வேட்பாளர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

களமிறங்கும் அதிமுக வேட்பாளர்கள்

திமுக, தவெகவை தொடர்ந்து அதிமுகவும் வேட்பாளர்களை அறிவித்தது. அதன்படி மதுராந்தகம் தொகுதியில் கணிதா சம்பத்தும், தாராபுரம் தொகுதியில் பானுமதியும் போட்டியிடுகிறார்கள். இரண்டு தொகுதிகளிலும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக வெற்றி பெற்ற நிலையில், இந்த முறையும் தமக்கே வெற்றி கிடைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் அதிமுக உள்ளது.

வேட்பாளர்களை அறிவித்த இடதுசாரிகள்

திடீர் திருப்பமாக, தவெக அரசுக்கு வெளியில் இருந்து ஆதரவு அளித்துவரும் இடதுசாரிகள், எதிர்வரும் இடைத்தேர்தலில் தனித்து களம் காண போவதாக அறிவித்துள்ளன. இதன்படி, தாராபுரத்தில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும், மதுராந்தகத்தில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் போட்டியிடுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நாம் தமிழர் கட்சியின் வேட்பாளர்

வழக்கம்போல் இந்த தேர்தலிலும் நாம் தமிழர் கட்சி தனித்துப் போட்டியிடுகிறது. இதில், தாராபுரம் தொகுதியில் கார்த்திகாவும், மதுராந்தகம் தொகுதியில் ஜானகி ராமனும் வேட்பாளர்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இது வழக்கமான தேர்தல் இல்லை ஏன்?

வழக்கமாக, 2 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட ஒரு வேட்பாளர், ஒரு தொகுதியை ராஜிநாமா செய்தால் அல்லது நீதிமன்ற தீர்ப்பால் பதவி இழந்தால் அல்லது உறுப்பினர் மரணம் அடைந்தால் இடைத்தேர்தல் நடத்தப்படும். ஆனால், இந்த முறை பொதுத் தேர்தல் முடிந்த அடுத்த ஒரு மாதத்திற்குள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சிலர், தங்களது பதவியை ராஜிநாமா செய்ததால் இடைத்தேர்தல் நடத்தப்படுகிறது.

கடந்த பொதுத் தேர்தலின்போது, திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகித்த காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக், மதிமுக ஆகிய கட்சிகள், இந்த முறை தவெக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற சமூக நீதி வெற்றிக் கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கின்றன. புதிய கூட்டணியை அமைத்துள்ள தவெகவுக்கு இந்த இடைத்தேர்தல் ஓர் அக்னிப் பரீட்சையாக பார்க்கப்படுகிறது.

தற்போது திமுக கூட்டணியில், தேமுதிக, மக்கள் நீதி மய்யம், கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி ஆகிய கட்சிகள் அங்கம் வகிக்கின்றன. அதிமுக-பாஜக கூட்டணி இணைந்து இடைத்தேர்தலை சந்திக்கின்றன. பாரம்பரிய கட்சிகளான திமுகவும், அதிமுகவும் தங்கள் அரசியல் இருப்பை வலுவாகக் காட்ட வேண்டிய கட்டாயம் எழுந்துள்ளது.

நாம் தமிழர் கட்சி வழக்கம்போல் தனித்தே தேர்தலை சந்திக்கிறது. யாரும் எதிர்பாராத வகையில், தனித்துப் போட்டியிடுவதாக இடதுசாரிகள் கூட்டாக அறிவித்துள்ளன.

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இடதுசாரிகளின் முடிவு

இரண்டு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் இடதுசாரிகள் எடுத்துள்ள முடிவு, அரசியல் வட்டாரத்தில் முக்கியமாக பார்க்கப்படுகிறது. சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலின்போது, திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகித்த இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும், தேர்தலுக்குப் பிறகு தவெக ஆட்சியமைப்பதற்கு வெளியில் இருந்து ஆதரவு அளித்து வருகின்றன.

ஆளுநர் மூலமாக தமிழ்நாட்டை பாஜக ஆட்சி செய்வதை தடுக்கவே தவெகவுக்கு ஆதரவு அளித்ததாக இடதுசாரிகள் விளக்கம் அளித்தனர். ஆனால், தவெக அமைச்சரவையில் பங்கேற்கவில்லை; தவெக கூட்டணியிலும் அங்கம் வகிக்கவில்லை.

எனவே, 2 தொகுதிகளில் நடைபெறும் இடைத்தேர்தலில் இடதுசாரிகள் யாருக்கு ஆதரவு அளிப்பார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவி வந்தது. இந்நிலையில், இரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் ஆலோசித்து, தேர்தலில் போட்டியிடுவது என்று முடிவு செய்து தேர்தல் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளனர்.

சிபிஐ மாநிலச் செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு
சிபிஐ மாநிலச் செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

தேர்தல் அறிவிப்பை வெளியிட்டு பேசிய இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன், "தமிழ்நாட்டில் தவெகவை ஆதரித்து மக்கள் அளித்த ஜனநாயக தீர்ப்புக்கு மதிப்பு கொடுத்து, ஆளுநர் ஆட்சி வரக்கூடாது என்பதற்காக வெளியிலிருந்து ஆதரவு தெரிவித்தோம்.

இந்த இடைத்தேர்தல் இயல்பான இடைத்தேர்தலாக இல்லாமல் திணிக்கப்பட்ட இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. எனவே, இடதுசாரிகள் இணைந்து இடைத் தேர்தலை தேர்தலை சந்திப்பதாக முடிவு எடுத்துள்ளோம்" என்றார்.

இதேபோல், சிபிஎம் மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையி்ல், "இடதுசாரிகள் எந்த அணியிலும் இல்லை. நடைபெற உள்ள இடைத்தேர்தல், ஒரு பொதுத்தேர்தலோ அல்லது ஆட்சி மாற்றத்திற்கான தேர்தலோ அல்ல. ஆகவே இந்த இடைத்தேர்தலில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஒரு தொகுதியிலும், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஒரு தொகுதியிலும் போட்டியிடுவது என தீர்மானம் நிறைவேற்றியுள்ளோம்.

நாங்கள் ஏற்கெனவே கூறியபடி தவெக அரசுக்கு வெளியில் இருந்து ஆதரவு அளிப்பது தொடரும். நாங்கள் இப்படி ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்துள்ளதால் தவெக ஆட்சிக்கு எவ்வித பாதிப்பும் கிடையாது. நாங்கள் மூன்று அணிக்கும் எதிராகத்தான் வேட்பாளரை நிறுத்துகிறோம். இது திணிக்கப்பட்ட ஒரு இடைத்தேர்தல்" என்று தெரிவித்தார்.

எனவே இது வழக்கமான தேர்தலாக இல்லாமல், ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சியின் செல்வாக்கை உறுதி செய்யும் தேர்தலாக அமைந்துள்ளது.

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தாராபுரம் மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல்
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