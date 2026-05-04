ETV Bharat / state

தியாகராயநகர் தொகுதியை கைப்பற்றப் போவது யார்? வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது

தி.நகர் தொகுதியில் திமுக சார்பில் ராஜா அன்பழகன் போட்டியிடுகிறார். அதிமுக சார்பில் சத்தியநாராயணன், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் புஸ்ஸி ஆனந்த் போட்டியிடுகின்றனர். நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் அனுஷா களம் காண்கிறார்.

தி.நகர் தொகுதி
தி.நகர் தொகுதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 7:51 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், தியாகராயநகர் தொகுதியில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியுள்ளது.

சென்னையின் வணிகப் பகுதிகளில் மிக முக்கியமானதும், பழமையானதுமாக விளங்குவது தியாகராயநகர் எனப்படும் தி.நகர் தொகுதி ஆகும்.

தியாகராயநகர் தொகுதி 1957இல் உருவாக்கப்பட்டது. இங்கு இதுவரை நடைபெற்ற 15 சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் திமுக 6 முறை, அதிமுக 4 முறை, காங்கிரஸ் 4, த.மா.கா. 1 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளன.

தற்போதைய 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தி.நகர் தொகுதியில் திமுக சார்பில் ராஜா அன்பழகன் போட்டியிடுகிறார். இவர் மறைந்த முன்னாள் அமைச்சர் அன்பழகனின் மகன் ஆவார்.

அதிமுக சார்பில் சத்தியநாராயணன், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் புஸ்ஸி ஆனந்த் போட்டியிடுகின்றனர். நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் அனுஷா களம் காண்கிறார்.

இவர்கள் உட்பட மொத்தம் 28 வேட்பாளர்கள் தி.நகர் தொகுதியில் களம் காண்கின்றனர். இத்தொகுதியில் உள்ள ஆண் வாக்காளர்கள் 74,682 பேர், பெண் வாக்காளர்கள் 80,228, மூன்றாம் பாலினம் 33 பேர் என மொத்தம் 1,54,943 பேர் உள்ளனர்.

இவர்களில் 82.32 சதவீதம் பேர் வாக்களித்துள்ளனர். இந்த தேர்தலை பொறுத்தவரை திமுகவின் ராஜா அன்பழகனுக்கும், அதிமுகவின் சத்தியநாராயணின் இடையேதான் நேரடி போட்டி நிலவகிறது.

இருந்தபோதிலும், புதிதாக களம் கண்ட தவெகவால் அனைத்து தொகுதிகளிலும் அதிர்வலை ஏற்பட்டிருப்பதை போல, தி.நகர் தொகுதியிலும் ஓர் அதிர்வு இருக்கவே செய்கிறது.

தவெகவின் புஸ்ஸி ஆனந்த் கணிசமான வாக்குகளை பிரித்துள்ளதாக கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. எனவே தி.நகரை பொறுத்தவரை களம் சற்று கடினமானதாகவே உள்ளது. தி.நகர் தொகுதியை கைப்பற்றுவது யார் என்பது இன்னும் சில மணிநேரங்களில் தெரிந்துவிடும்.

TAGGED:

திநகர் தொகுதி
புஸ்ஸி ஆனந்த்
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
TNAGAR CONSTITUENCY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.