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தொழிலதிபர் சேகர் ரெட்டி வீட்டில் பணம், தங்கம் திருட்டு- மேலும் 3 பேர் கைது

கைது செய்யப்பட்ட மூவரிடம் இருந்து 3.2 கிலோ தங்கக்கட்டிகள், 288 கிராம் தங்க நகைகள், ரூபாய் 42.5 லட்சம் ரொக்கம் போன்றவைப் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக விருதம்பட்டு காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த 3 பேரை அழைத்துச் சென்ற காவல்துறை
நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த 3 பேரை அழைத்துச் சென்ற காவல்துறை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 23, 2026 at 9:04 PM IST

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வேலூர்: தொழிலதிபர் சேகர் ரெட்டி வீட்டில் பணம், தங்கக்கட்டிகள், தங்க நகைகள் திருடுப்போன வழக்கில் மேலும் 3 பேரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ள காவல்துறை, அவர்களிடம் இருந்து பணம், தங்கக்கட்டிகள், வாகனங்களையும் பறிமுதல் செய்துள்ளது.

வேலூர் மாவட்டம், காந்திநகர் பகுதியில் திருப்பதி தேவஸ்தானத்தின் முன்னாள் அறங்காவலரும், தொழிலதிபருமான சேகர் ரெட்டி தனது குடும்பத்துடன் வசித்து வருகிறார். இந்த நிலையில், தொழிலதிபர் சேகர் ரெட்டி வீட்டில் மேலாளராகப் பணிபுரிந்து வரும் சந்திரசேகர், விருதம்பட்டு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்திருந்தார்.

அதைத் தொடர்ந்து, விருதம்பட்டு காவல்துறையினர், Cr.No.140/2026, பிரிவு 306 BNS-ன் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். முதற்கட்ட விசாரணையின் அடிப்படையில், தொழிலதிபர் சேகர் ரெட்டியின் வீட்டில் பணியாற்றி வந்த ராணி (வயது 52) மற்றும் அவரது மகள் மகாலட்சுமி (வயது 37) ஆகிய இருவரையும் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.

அவர்களிடம் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தினர். அதில், அவர்கள் கடந்த ஆறு மாதக் காலத்தில் புதிய வாங்கிய மூன்று நிலங்களின் பத்திரங்கள், புதிதாகக் கட்டப்பட்டு வரும் வீட்டின் பத்திரம் உள்ளிட்ட ஆவணங்களைப் பறிமுதல் செய்தனர்.

கைது செய்யப்பட்ட ராணி, மகாலட்சுமி
கைது செய்யப்பட்ட ராணி, மகாலட்சுமி (ETV Bharat Tamil Nadu)

பின்னர், அவர்களை நேற்று (செப்.22) வேலூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திய காவல்துறையினர், நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி இருவரையும் வேலூர் சிறையில் அடைத்தனர். அதன் தொடர்ச்சியாக, மகாலட்சுமியுடன் தொடர்புடையதாகக் கூறப்படும் முரளி (வயது 35), கார்த்தி (வயது 34), சந்தோஷ்குமார் (வயது 36) ஆகிய மூவரையும் காவல்துறையினர் இன்று (செப்.23) கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

அவர்கள் மூவரிடம் இருந்து 3.2 கிலோ தங்கக்கட்டிகள், 288 கிராம் தங்கநகைகள், ரூபாய் 42.5 லட்சம் ரொக்கம், இரண்டு கார்கள், ஒரு டிராக்டர், ஒரு பொலிரோ பிக்அப் வாகனம், இரண்டு நிலங்களின் பத்திரங்கள், திருட்டுப் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் ஒரு ஜாமர் கருவி போன்றவற்றை காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர்.

விருதம்பட்டு காவல் நிலையம்
விருதம்பட்டு காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கைது செய்யப்பட்ட மூன்று பேரும் இன்று (செப்.23) மாலை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர். இவ்வழக்கில் இதுவரை மொத்தம் ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், வழக்கில் தொடர்புடைய மற்றொரு நபரான பிரபாகரன், இந்திய ராணுவத்தில் பணிபுரிந்து வருவதாகவும், அவர் இதுவரை கைது செய்யப்படவில்லை என்றும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

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TAGGED:

சேகர் ரெட்டி வீட்டில் திருட்டு
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