மகளிர் விடியல் பேருந்தில் பயணித்த பெண்ணை திட்டிய ஓட்டுநர் பணியிடை நீக்கம்!
அரசு மகளிர் கட்டணமில்லா பேருத்தில் பயணிக்கும் பெண்களை பல இடங்களில் நடத்துநர்கள், ஓட்டுநர்கள் தரக்குறைவாக பேசுவதாக தொடர்ச்சியாக புகார் எழுந்து வருகிறது.
Published : October 24, 2025 at 7:58 PM IST
திருநெல்வேலி: கட்டணமில்லா பேருந்தில் பயணித்த பெண்ணை அவதூறாக பேசிய ஓட்டுநர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
திருநெல்வேலி போக்குவரத்து கழகம், கட்டபொம்மன் நகர் பணிமனையை சார்ந்த தடம் எண் 2 மகளிர் கட்டணமில்லா பேருந்து பாளையங்கோட்டை அரசு பல்நோக்கு சிறப்பு மருத்துவமனையில் இருந்து புதிய பேருந்து நிலையம் வழியாக ரயில் நிலையத்திற்கு இயக்கப்படுகிறது. நேற்று இதன் ஓட்டுநராக முத்தூரைச் சேர்ந்த முருகேசன் என்பவரும், நடத்துநராக சுரேந்திரன் என்பவரும் பணியாற்றியுள்ளனர்.
இந்தப் பேருந்தில் நேற்று இரவு ஒரு பெண்மணி வண்ணாரப்பேட்டை பேருந்து நிறுத்தத்தில் ஏறி உள்ளார். அரவிந்த் கண் மருத்துவமனை நிறுத்தத்தில் பேருந்தில் இருந்து இறங்க வேண்டும் என கூறிய நிலையில், நடத்துநர் விசில் அடித்தும் ஓட்டுநர் பேருந்தை நிறுத்தவில்லை என தெரிகிறது.
பெண்மணி இறங்க வேண்டும் என ஓட்டுநரிடம் சத்தமாக கூறிய நிலையில், இது தொடர்பாக இருவருக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. நிறுத்தத்தை தாண்டி சற்று தொலைவில் பேருந்தை நிறுத்தி பெண்ணை இறக்கி விட்டதோடு, ஆபாச வார்த்தைகளாலும் ஓட்டுநர் திட்டியதாக தெரிகிறது.
பணம் கொடுக்காமல் பேருந்தில் பயணிக்கிறீர்கள் எனவும் அவர் பேசியுள்ளார். இந்த நிலையில் அந்தப் பெண் தனது குடும்பத்தினரை தொலைபேசியில் அழைத்து ரயில் நிலையத்திற்கு வரவழைத்துள்ளார். அங்கு நின்ற பேருந்து ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநரிடம் இது தொடர்பாக அவர்கள் கேள்வி எழுப்பி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இது தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது.
இதனை அடுத்து ஓட்டுநர் முருகேசனை பணியிடை நீக்கம் செய்து திருநெல்வேலி அரசு போக்குவரத்து கழக மண்டல பொது மேலாளர் இன்று உத்தரவிட்டுள்ளார்.
ஏற்கனவே அரசு மகளிர் கட்டணமில்லா பேருத்தில் பயணிக்கும் பெண்களை பல இடங்களில் நடத்துநர்கள், ஓட்டுநர்கள் தரக்குறைவாக பேசுவதாக தொடர்ச்சியாக புகார் எழுகிறது. குறிப்பாக முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி மகளிர் விடியல் பேருந்தை சுட்டிக் காட்டி ஓசி பயணம் என்று பேசிய சம்பவமும் பெரும் சர்ச்சை ஏற்படுத்தியது. இது போன்ற சூழ்நிலையில் திருநெல்வேலி மகளிர் விடியல் பேருந்தில் பயணித்த பெண்ணை ஆபாசமாக பேசிய ஓட்டுநர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பு ஏற்படுத்தி உள்ளது.