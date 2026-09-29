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மயிலாடுதுறை அருகே அரசு பேருந்து நடத்துநர் வெட்டிக்கொலை - உறவினர்கள் சாலை மறியல்

மாவட்ட எஸ்பி. சினேகா பிரியா சம்பவ இடத்தை நேரில் பார்வையிட்டு விசாரணை நடத்தினார். போலீசார் நான்கு தனிப்படை அமைத்து குற்றவாளிகளை தேடி வருகின்றனர்.

மயிலாடுதுறை மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனை
மயிலாடுதுறை மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 29, 2026 at 10:46 PM IST

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நாகப்பட்டினம்: மயிலாடுதுறை அருகே அரசு பேருந்து நடத்துனர் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அவரைக் கொலை செய்தவர்களை கைது செய்ய வலியுறுத்தி உறவினர்கள், கிராம மக்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

மயிலாடுதுறையை அடுத்த ஆனந்த தாண்டவபுரம் வடக்கு தெருவை சேர்ந்த தமிழ்ச்செல்வன் (50) என்பவர், அரசு போக்குவரத்துக் கழகத்தில் நடத்துநராக பணியாற்றி வந்தார். திமுகவின் தொழிலாளர் முன்னேற்ற சங்கத்திலும் பொறுப்பாளராகவும் இருந்து வந்ததாக தெரிகிறது.

தமிழ்ச்செல்வன் வழக்கமாக அதிகாலை 4.30 மணியளவில் தனது இருசக்கர வாகனத்தில் பணிக்கு செல்வதும், இரவு 10 மணியளவில் வீடு திரும்புவதும் வழக்கம். திங்கள்கிழமை அதிகாலை வழக்கம்போல் பணிக்குப் புறப்பட்டுச் சென்ற தமிழ்ச்செல்வன், நாள் முழுவதும் குடும்பத்தினரிடம் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்ளவில்லை என கூறப்படுகிறது. இரவு வெகுநேரமாகியும் அவர் வீடு திரும்பாததால் உறவினர்கள் கவலையடைந்தனர்.

இதையடுத்து, உறவினர்கள் தேடியபோது, நள்ளிரவில் ஆனந்த தாண்டவபுரம் ரயில்வே கேட் அருகே ஆற்காடு சாலையில் தமிழ்ச்செல்வன் அரிவாளால் வெட்டப்பட்ட நிலையில் சடலமாக கிடந்தது தெரியவந்தது.

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இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று தமிழ்ச்செல்வனின் உடலை மீட்டு, மயிலாடுதுறை அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.

தமிழ்ச்செல்வன் கொலை செய்யப்பட்டதற்கான காரணம் என்ன? கொலையில் ஈடுபட்டவர்கள் யார்? என்பது குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மாவட்ட எஸ்பி. சினேகா பிரியா சம்பவ இடத்தை நேரில் பார்வையிட்டு விசாரணை நடத்தினார். போலீசார் நான்கு தனிப்படை அமைத்து குற்றவாளிகளை தேடி வருகின்றனர். இச்சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே சோகத்தையும், பதட்டத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், அப்பகுதியில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கொலை செய்யப்பட்ட தமிழ்ச்செல்வனுக்கு மாலதி என்ற மனைவியும் ஒரு மகனும், மகளும் உள்ளனர்.

இந்த நிலையில், கொலையாளிகளை விரைவாக கண்டுபிடித்து கைது செய்யக் கோரி, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மாவட்ட செயலாளர் மோகன்குமார் தலைமையில் உறவினர்கள், கிராம மக்கள், கட்சியினர் உள்ளிட்டோர் மயிலாதுறையில் கிட்டப்பா அங்காடி அருகே சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதையடுத்து அங்கு வந்த போலீசார், போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.

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கொலையாளிகளை விரைவில் கண்டுபிடித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று போலீசார் உறுதியளித்ததைத் தொடர்ந்து, சாலை மறியல் கைவிடப்பட்டது. இந்த சம்பவத்தால் அங்கு சிறிது நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.

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BUS CONDUCTOR
ROAD ROKO
மயிலாடுமுறை
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