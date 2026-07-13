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மதுரையில் பேருந்துகள் மோதிய விபத்து - உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு ரூ.3 லட்சம் நிவாரணம் அறிவிப்பு

படுகாயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வரும் 7 நபர்களுக்கும், லேசான காயமடைந்து சிகிச்சைப் பெற்று வரும் 15 நபர்களுக்கும் சிறப்பு சிகிச்சை அளிக்க முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

முதலமைச்சர் விஜய்
முதலமைச்சர் விஜய் (TN DIPR)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 13, 2026 at 4:18 PM IST

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சென்னை: மதுரை மாவட்டத்தில் தனியார் பேருந்து, அரசுப் பேருந்து மீது மோதிய விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தலா ரூ.3 லட்சம் நிவாரணம் வழங்க முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

மதுரை மாவட்டத்தில் இன்று (ஜூலை 13) அதிகாலை தனியார் பேருந்தும், அரசுப் பேருந்தும் மோதிக் கொண்ட கோர விபத்தில் 6 பயணிகள் உயிரிழந்துள்ளனர். இந்த விபத்தில் அரசுப் பேருந்து தலைக்குற கவிழ்ந்த நிலையில், தனியார் பேருந்தின் முன் பகுதி அப்பளம் போல் நொறுங்கியது. இந்த நிலையில், விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துள்ள முதலமைச்சர் விஜய், தலா ரூபாய் 3 லட்சம் நிவாரண தொகையையும் வழங்க உத்தரவிட்டுள்ளார்.

இது குறித்து தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில், "மதுரை மாவட்டம், மேலூர் வட்டம், கொட்டாம்பட்டி அருகே இன்று (ஜூலை 13) அதிகாலை சென்னையிலிருந்து மார்த்தாண்டம் நோக்கிச் சென்ற தனியார் பேருந்து, மதுரையிலிருந்து கும்பகோணம் நோக்கி வந்துக் கொண்டிருந்த அரசுப் பேருந்து மீது மோதிய விபத்தில் பேருந்தில் பயணம் செய்த திருநெல்வேலி மாவட்டம், சமாதானபுரத்தைச் சேர்ந்த சிறியபுஷ்பம் (வயது 56), இடையமலைப்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த ஆனந்தராஜ் (வயது 46), திருச்சியைச் சேர்ந்த சூர்யா (வயது 29), திருவாரூர் கூத்தாநல்லூர் பகுதியைச் சேர்ந்த முகமது யாசின் (வயது 60), திருநெல்வேலி மாவட்டம், திசையன்விளை பகுதியைச் சேர்ந்த ஆபிரகாம் (வயது 40) ஆகியோர் விபத்து நடந்த இடத்திலேயும், மதுரை, வஞ்சி நகரத்தைச் சேர்ந்த பெருமாள் (வயது 71) என்பவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சைப் பலனின்றியும் உயிரிழந்தனர் என்ற துயரமான செய்தியைக் கேட்டு மிகுந்த வருத்தமும், வேதனையுமடைந்தேன்.

இவ்விபத்தில் படுகாயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வரும் 7 நபர்களுக்கும், லேசான காயமடைந்து சிகிச்சைப் பெற்று வரும் 15 நபர்களுக்கும் சிறப்பு சிகிச்சை அளிக்க உத்தரவிட்டுள்ளேன்.

இவ்விபத்தில் உயிரிழந்த 6 பேரின் குடும்பத்தினருக்கும், அவர்களது உறவினர்களுக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும், ஆறுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்வதோடு உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தலா மூன்று லட்சம் ரூபாயும், பலத்தக் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வரும் 7 பேருக்கு தலா ஒரு லட்சம் ரூபாயும், லேசான காயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வரும் 15 பேருக்கு தலா 50,000 ரூபாயும் முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து வழங்கிடவும் உத்தரவிட்டுள்ளேன்" இவ்வாறு அரசின் அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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TAGGED:

பேருந்துகள் மோதிய விபத்து
முதலமைச்சர் விஜய்
FAMILY RELIEF FUND
MADURAI BUS ACCIDENT
TN GOVERNMENT ORDER

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