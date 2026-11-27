பர்லியார் மண் சரிவை கண்காணிக்க ஒருங்கிணைந்த குழு - நீலகிரி ஆட்சியர்
டிசம்பர் முதல் வாரத்தில் மேட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து உதகைக்கு கனரக வாகனங்களை தவிர்த்து சிறிய ரக வாகனங்கள் ஒரு வழிப்பாதையாக இயக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக நீலகிரி ஆட்சியர் கூறியுள்ளார்.
Published : November 27, 2026 at 9:54 PM IST
நீலகிரி: பர்லியார் மண் சரிவை கண்காணிக்க ஒருங்கிணைந்த குழு உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக ஆட்சியர் லட்சுமி பவ்யா தண்ணீரு தெரிவித்துள்ளார்.
நீலகிரி மாவட்டம், உதகை பழங்குடியினர் பண்பாட்டு மையத்தில் 5- வது புத்தகத் திருவிழாவினை இன்று (நவ.27) மாவட்ட ஆட்சியர் லட்சுமி பவ்யா தண்ணீரு ரிப்பன் வெட்டித் துவக்கி வைத்தார். அப்போது பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு கூப்பன்களை வழங்கி செல்ஃபி பாயிண்டில் புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டார். அத்துடன், புத்தக அரங்குகளை பார்வையிட்டு முதல் விற்பனையையும் தொடங்கி வைத்தார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த மாவட்ட ஆட்சியர் லட்சுமி பவ்யா தண்ணீரு, "பர்லியார் பகுதியில் ஏற்பட்டுள்ள மண்சரிவை கண்காணிக்க ஒருங்கிணைந்தக் குழு ஒன்று உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. புவியியல் துறையில் இருந்து நிபுணர்கள் வருகை புரிந்துள்ளார்கள். இந்தக் குழுவுடன் நீலகிரி மாவட்டத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பிரத்யேக குழுவும் இணைந்து செயல்பட்டு வருகிறது.
இந்தக் குழுவில் மண் ஆராய்ச்சி நிலையம், புவியியல் துறையினர், நெடுஞ்சாலைத் துறையினர், வனத்துறையினர் உள்ளிட்ட அரசுத்துறை அதிகாரிகள் இணைந்து முதற்கட்ட ஆய்வை முடித்துள்ளனர். இவர்கள் அளிக்கும் ஆய்வறிக்கை முடிவுகள் குறித்து இரண்டு, மூன்று நாட்களில் தெரியப்படுத்தப்படும்; இந்த ஆய்வறிக்கை தற்போது தேசிய நெடுஞ்சாலைக்கு அனுப்பப்படும்; இந்த ஆய்வு அறிக்கையின் அடிப்படையில் தற்காலிகமாகப் பணிகள் நடைபெறும்.
இதனைத் தொடர்ந்து, கோயம்புத்தூரில் உள்ள குழுவுடன் கலந்தலோசித்து சிறிய ரக வாகனங்களை ஒரு வழி பாதையாக அனுமதிக்க முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு பர்லியார் பகுதியில் பெய்த கனமழையின் காரணமாக மீண்டும் அப்பகுதியில் பாதிப்பு ஏற்பட்டது. எனவே அந்த மேல் பகுதியில் எங்கிருந்து நீரூற்றுகள் உள்ளன என்பது குறித்து ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து டிசம்பர் முதல் வாரத்தில் மேட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து உதகைக்கு கனரக வாகனங்களை தவிர்த்து சிறிய ரக வாகனங்கள் ஒரு வழிப்பாதையாக இயக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
இதனிடையே சீரமைக்கப்பட்ட பர்லியார் சாலையை மத்திய சாலை மற்றும் போக்குவரத்துத்துறை தலைமை பொறியாளரும், மண்டல அலுவலருமான ஸ்ரீதர், நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார். அப்போது பேசிய அவர் " இங்கு மண் உறுதித்தன்மை இல்லாமல் உள்ளது; எனவே, மீண்டும் மண் சரிவு ஏற்பட அதிக வாய்ப்புள்ளதால் கான்கிரீட் தடுப்புச் சுவர்கள் அமைக்கும் பணியைத் துவங்க வேண்டும்; கனமழையின்போது மலைச்சரிவில் இருந்து மழைநீர் வளைந்து ஓடுவதற்கு முறையான கால்வாய்கள் அமைக்கப்பட வேண்டும்" எனத் தெரிவித்தார்.