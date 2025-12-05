ETV Bharat / state

கும்பகோணம் அருகே சிறுமியின் உடல் புதைக்கப்பட்ட இடத்தை தோண்டியது யார்? போலீசார் விசாரணை

சிறுமி உடல் புதைக்கப்பட்ட இடத்தில் மீண்டும் பள்ளத்தை தோண்டிய மர்ம கும்பல் யார் என்பது குறித்து பந்தநல்லூர் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

சிறுமியின் உடல் புதைக்கப்பட்ட இடம்
சிறுமியின் உடல் புதைக்கப்பட்ட இடம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 5, 2025 at 4:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தஞ்சாவூர்: கும்பகோணம் அருகே உடல் நலக்குறைவால் உயிரிழந்த சிறுமியின் உடல் புதைக்கப்பட்ட இடம் மீண்டும் தோண்டப்பட்டிருந்ததால் கிராம மக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.

கும்பகோணம் அருகே திருவிடைமருதூர் வட்டம் பந்தநல்லூர் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட அரசடி கிராமத்தில் லாரி ஓட்டுநராக பணியாற்றி வரும் தங்கராசு(48). இவரது மனைவி மேகலா (33). இவர்களுக்கு மூன்று பெண் குழந்தைகள் உள்ளனர். அவர்களது 2வது மகள் தர்ஷிகா (12) பந்தலூர் அரசு பள்ளியில் ஏழாம் வகுப்பு படித்து வந்துள்ளார்.

இந்நிலையில் தலைவலி மற்றும் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டு, கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு மயிலாடுதுறை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்துள்ளனர். பின்னர் சிறுமி மேல் சிகிச்சைக்காக திருவாரூர் மாவட்ட மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் உயிரிழந்தார்.

அவரது உடல் சிறுமியின் சொந்த கிராமமான அரசடி கிராமத்திற்கு நேற்று கொண்டு வரப்பட்டு, மண்ணியாறு மயானத்தில் ஆறடி ஆழத்தில் அடக்கம் செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று தர்ஷிகா அடக்கம் செய்யப்பட்ட இடத்தில் 5 அடி அளவிற்கு பள்ளம் தோண்டப்பட்டிருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்த கிராம மக்கள், சிறுமியின் உறவினர்களுக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். அடக்கம் செய்யப்பட்ட சிறுமியின் உடல் உள்ளே இருக்கிறதா? என்பது குறித்து சந்தேகம் எழுந்ததால் இது குறித்து பந்தநல்லூர் போலீசாருக்கும், திருவிடைமருதூர் வட்டாட்சியர் சாந்த மீனாவிற்கும் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.

பின்னர் கிராம மக்கள் தகவல் அளித்ததன் பேரில் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து ஆய்வு செய்து, இது தொடர்பாக வட்டாட்சியருக்கு தகவல் அளித்தனர். மேலும் இந்த சம்பவம் குறித்து அரசடி கிராமத்தை சேர்ந்த பாலகுரு என்பவர் கூறுகையில், "திருவிடைமருதூர் வட்டாட்சியர் முன்னிலையில் சிறுமி புதைக்கப்பட்ட இடம் தோண்டப்பட உள்ளது. அந்தப் பள்ளத்தில் சிறுமி உடல் இருந்தால், உடல் மீண்டும் அங்கேயே அடக்கம் செய்யப்படும். இல்லையெனில், இது தொடர்பாக காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்படும்” என தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: பிரபல ரவுடியை பிடிக்க பாறை மீது ஏறி சிக்கிக்கொண்ட போலீசார் - தீயணைப்புத்துறை உதவியுடன் மீட்பு

இந்நிலையில் வட்டாட்சியர் முன்னிலையில் சிறுமியின் உடல் புதைக்கப்பட்ட இடத்தில் மேலும் தோண்டப்பட்ட போது புதைக்கப்பட்ட இடத்தில் சிறுமியின் உடல் இருந்ததால், மீண்டும் அதே இடத்தில் அடக்கம் செய்யப்பட்டது. சிறுமி உடல் புதைக்கப்பட்ட இடத்தில் மீண்டும் பள்ளத்தை தோண்டிய மர்ம கும்பல் யார்? எதற்காக தோண்டினார்கள் என்பது குறித்து பந்தநல்லூர் போலீசார் தொடர் விசாரணையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

TAGGED:

ARASADI VILLAGE GIRL DEATH
அரசடி கிராமம்
சிறுமியின் உடல் புதைப்பு
KUMBAKONAM GIRL DEATH ISSUE
KUMBAKONAM GIRL BURIAL ISSUE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.