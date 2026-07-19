திண்டுக்கல் அருகே அடுத்தடுத்த வீடுகளில் கைவரிசை - ரூ.5 லட்சம் கொள்ளை
வீட்டின் உரிமையாளர்கள் வெளியூர் சென்றதை அறிந்து, மர்ம நபர்கள் இந்த கொள்ளை சம்பவத்தை நிகழ்த்தி உள்ளனர்.
Published : July 19, 2026 at 10:46 PM IST
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் அருகே அடுத்தடுத்த வீடுகளின் பூட்டை உடைத்து, 5 லட்ச ரூபாய் ரொக்கப் பணம் மற்றும் நகைகளை மர்ம நபர்கள் கொள்ளை அடித்துச் சென்ற சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. வீட்டின் உரிமையாளர்கள் வெளியூர் சென்றதை அறிந்து, மர்ம நபர்கள் இந்த கொள்ளை சம்பவத்தை நிகழ்த்தி உள்ளனர்.
திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் எதிரே உள்ள சென்னமநாயக்கன்பட்டி கிராமம், திருப்பதி பாலாஜி நகரில் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் உள்ளன. இந்த பகுதியில், அரசு ஊழியர்கள் பலர் வசித்து வருகின்றனர்.
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இந்நிலையில், நேற்று நள்ளிரவு முகமூடி அணிந்து இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த மர்ம நபர்கள், அடுத்தடுத்த வீடுகளில் புகுந்து பணம், நகைகள் ஆகியவற்றை கொள்ளை அடித்துச் சென்றுள்ளனர். மேலும், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த ஓய்வுபெற்ற அரசு ஊழியர் ராஜமாணிக்கம் என்பவரின் வீட்டிற்குள் புகுந்த மர்ம நபர்கள், பீரோவில் இருந்த நான்கரை லட்சம் ரூபாய் ரொக்கப் பணம் மற்றும் 11 பவுன் தங்க நகைகளை கொள்ளை அடித்துச் சென்றுள்ளனர்.
கொள்ளை நடந்த வீட்டில் வசிக்கும் ராஜமாணிக்கத்தின் மகன் கார்த்திக், தனது குடும்பத்துடன் திருச்செந்தூர் சென்றிருந்தார். இதேபோல், அடுத்தடுத்த வீடுகளின் உரிமையாளர்கள் வெளியூர் சென்றிருந்த நேரத்தில் கொள்ளையர்கள் இந்த சம்பவத்தை அரங்கேற்றி உள்ளனர்.
சிசிடிவி காட்சி
இதற்கிடையே, அதிகாலை 1.50 மணி அளவில் 3 பேர் இருசக்கர வாகனத்தில் அந்தப் பகுதியில் சுற்றித் திரிவது அந்த பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கண்காணிப்புக் கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது. இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற மூன்று பேரில், இருவர் இறங்கி விட்டனர். ஒருவர் இருசக்கர வாகனத்தை பின்புறமாக தள்ளிக் கொண்டே வந்து, மற்ற இரு திருடர்களுக்கு டார்ச் அடித்து சிக்னல் கொடுக்கும் காட்சி சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது.
அந்த சிசிடிவி காட்சி பதிவுகளைக் கொண்டு, கொள்ளை அடித்துச் சென்ற மர்ம நபர்களை தாடிக்கொம்பு போலீசார் வலை வீசி தேடி வருகின்றனர்.