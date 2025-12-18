'வந்து பாரு..தொட்டுப் பாரு’ - களமிறங்க தயாராகி வரும் ஜல்லிக்கட்டு காளைகள்
ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளுக்கு இன்னும் ஒரு மாதம் மட்டுமே உள்ள நிலையில், போட்டியில் பங்கேற்கும் காளைகளுக்கு மாட்டின் உரிமையாளர்கள் தீவிர பயிற்சி அளித்து தயார்படுத்தி வருகின்றனர்.
Published : December 18, 2025 at 3:58 PM IST
- BY இரா.சிவக்குமார்
தமிழ் மாதங்களில் கார்த்திகைக்கு அடுத்து வரும் தை தமிழர்களின் பாரம்பரியத்தை வெளிப்படுத்தும் தனித்துவமிக்க மாதமாகும். இந்த மாதத்தின் முதல் நாளில் கொண்டாடப்படும் தைப் பொங்கல் திருநாள் தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாமல், உலகெங்கும் உள்ள தமிழர்களால் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், மதுரை மக்களின் கொண்டாட்டம் வெறித்தனமாக இருக்கும். அதற்கு காரணம் ஆண்டுதோறும் நடத்தப்படும் ஜல்லிக்கட்டு.
தமிழர்களின் வீர விளையாட்டான ஜல்லிக்கட்டு மதுரை மாவட்டமே அதிரும் வகையில், அலங்காநல்லூர், பாலமேடு மற்றும் அவனியாபுரம் ஆகிய 3 ஊர்களில் உலகமே உற்றுப் பார்குகம் வகையில் கோலாகலமாக நடைபெறும். இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த ஜல்லிக்கட்டு நடைபெற ஓரிரு வாரங்களே உள்ள நிலையில், 'வந்து பாரு..தொட்டுப் பாரு’ என மாடுபிடி வீரர்களுக்கு சவால் கொடுத்து, திமிலோடு திமிராக நிற்க களத்திற்கு காளைகள் தயாராகி வருகின்றன.
களத்திற்கு தயாராகும் காளைகள்
ஜல்லிக்கட்டு காளைகளை தயார்படுத்தும் பணிகளில் காளை உரிமையாளர்கள் தொடங்கியுள்ளனர். காளைகளுக்கு நடைபயிற்சி, நீச்சல், மூச்சுப் பயிற்சி என காளைகளை உரிமையாளர்கள் தயார்படுத்தி வருகின்றனர். மதுரை அலங்காநல்லூர் வாடிவாசல் அருகே வசித்து வருபவர் லோகு. இவர் வளர்த்து வரும் காளைகளுக்கு மருது, வீரமணி, சக்கரம், புல்லட் என பெயர் வைத்து அதற்கு பயிற்சி அளித்து வருகிறார்.
காளைக்கு வழங்கப்படும் உணவுகள்
இது குறித்து பயிற்சியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ள ‘சக்கரம்’ காளை பற்றி லோகு கூறுகையில், “ஜல்லிக்கட்டுக்காக வாங்கப்படும் காளையின் தேர்வு மிக மிக முக்கியம். போட்டியில் பங்கேற்கும் காளைகளுக்கு முறையான உணவு மற்றும் பயிற்சி அளிக்க வேண்டும். அதில், சுமார் ஒரு மணி நேரம் நீச்சல் பயிற்சி, மண்ணைக் குத்துதல், உழுது போடப்பட்ட குழியில் நடைபயிற்சி, வயக்காட்டுக்குள் தற்காலிக வாடி அமைத்து பயிற்சி வழங்கப்படும்.
இந்த பயிற்சியின் போது வழக்கமான உணவை விட, மக்காச்சோளம், இருங்குச்சோளம், கம்பு, திணை, உளுந்து, துவரம், பருத்தி விதை, பேரிச்சம் பழம், வீரர்களை முட்டி தூக்க கழுத்து பலமடைய ஊற வைத்த கொண்டக்கடலை ஆகியவை காளைகளுக்கு வழங்கப்படும். மேலும், சாலையில் ஓட விடுவதன் மூலம் காளையின் கால்கள் இறுக்கம் அடைந்து வலுப்பெறும். காளைகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் இந்த நேரத்திலே மாடுபிடி வீரர்களுக்கும் சேர்ந்து பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக வீரர்கள் கபடி பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். காளையுடன் சேர்ந்து நீச்சல் பயிற்சியில் ஈடுபடுகின்றனர்” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர் “களத்தில் நிற்கப் போகும் காளைகளுக்கு அவ்வப்போது மருத்துவப் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படும். இதில், மருத்துவரின் ஆலோசனையோடு மருந்துகள் வழங்கப்படும். மாடுகளுக்கு நோய் தொற்று ஏற்படாமல் கால்களில் அவ்வப்போது வெதுவெதுப்பான தண்ணீர் ஊற்றி கழுவி விடுவதும் அவசியம். நாட்டு வாழைப் பழத்தை நல்லெண்ணெய்யில் பிசைந்து அவ்வப்போது ஊட்டி வருகிறோம். அலங்காநால்லூர் ஜல்லிகட்டுக்கு முன்பு ஒவ்வொரு ஆண்டும் புது காளை ஒன்று வாங்குவோம்” என்றார்.
பின்னர் மாடுபிடி வீரர் லோகேஷ் கூறுகையில், 'ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையிலேயே கொட்டகைக்கு வந்து, காளைகளுக்கு தேவையான தவுடு உள்ளிட்ட தீவனங்களை வழங்குவோம். குறைந்தபட்சம் நாளொன்றுக்கு ஐந்திலிருந்து ஆறு கிலோ மீட்டர் வரை நடைபயிற்சிக்கு அழைத்துச் செல்வோம். மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை காளையின் வயிற்றில் உள்ள குடற்புழுக்களை நீக்க தேவையான மாத்திரைகளை வழங்குவோம். மாட்டின் சாணத்தைப் பார்த்து அதற்குள்ள நோயை கண்டறிந்து தேவையான மருந்துகளை வாழைப்பழத்துடன் சேர்த்து வழங்குவோம். காளைகளுக்கு பயிற்சிகளை வழங்கும் போது, நாங்களும் எங்களுக்கு தேவையான பயிற்சிகளை எடுத்துக் கொள்வோம்” என்றார்.
இந்த இளைஞர்களின் வார்த்தைகளுக்கு மதிப்பளித்து நாய்க்குட்டி போன்று அவர்களுக்கு பின்னாலே காளைகள் செல்கின்றன. இவர்களும் தங்களது காளைக்கு ஏதேனும் ஒன்றென்றால் துடித்துப் போகிறார்கள். ஜல்லிக்கட்டு வாடி வாசலிலும், வடமாடு மஞ்சுவிரட்டிலும் தங்களது காளைகள் வெற்றி வாகை சூட வேண்டும் என்பதே இந்த இளைஞர்களின் நோக்கமாக உள்ளது. இந்த நிலையில், 2026 ஜல்லிக்கட்டு போட்டிக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது.