ETV Bharat / state

காட்பாடி அருகே எருது விடும் விழா: சீறி பாய்ந்த காளைகள்

திருவிழாவை முன்னிட்டு வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர், கிருஷ்ணகிரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலிருந்தும் அண்டை மாநிலமான ஆந்திராவிலிருந்தும் 200க்கும் மேற்பட்ட காளைகள் கொண்டுவரப்பட்டன.

காட்பாடி அருகே எருது விடும் திருவிழா
காட்பாடி அருகே எருது விடும் திருவிழா (ETV Bharat Tamilnadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 7, 2026 at 1:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

வேலூர்: காட்பாடி அருகே கல்புதூரில் எருது விடும் விழா கோலாகலமாக நடைபெற்றது.

வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி அருகே உள்ள கல்புதூர் பகுதியில் ஸ்ரீ சுந்தரி அம்மன் திருவிழாவை முன்னிட்டு எருது விடும் விழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது. இந்த விழாவை காண சுட்டெரிக்கும் வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் திரண்டனர். எருது விடும் விழாவை முன்னிட்டு வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர், கிருஷ்ணகிரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலிருந்தும் அண்டை மாநிலமான ஆந்திராவிலிருந்தும் 200க்கும் மேற்பட்ட காளைகள் கொண்டுவரப்பட்டன.

வாடிவாசல் வழியாக சீறிப்பாய்ந்து ஓடிய இந்த காளைகள் போட்டியில் பங்கேற்று பார்வையாளர்களை உற்சாகப்படுத்தின. போட்டியில் குறைந்த நேரத்தில் இலக்கை எட்டிய காளைகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. அதன்படி, முதல் பரிசாக ரூ.1,00,000, இரண்டாவது பரிசாக ரூ.75,000, மூன்றாவது பரிசாக ரூ.60,000 மற்றும் நான்காவது பரிசாக ரூ.50,000 வழங்கப்பட்டது. மொத்தம் வெற்றி பெற்ற 51 காளைகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.

இதையும் படிங்க: சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் ரூ.1.25 கோடி மதிப்பிலான பொருட்கள் பறிமுதல்

விழா தொடங்குவதற்கு முன்பு அரசு அதிகாரிகள் முன்னிலையில் விழா குழுவினர் உறுதிமொழி எடுத்தனர். மேலும், போட்டியில் பங்கேற்ற அனைத்து காளைகளும் மருத்துவ பரிசோதனை செய்யப்பட்ட பின்னரே களத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டன.

சீறி வரும் காளை
சீறி வரும் காளை (ETV Bharat Tamilnadu)

காளைகளை பார்த்த சுட்டெரிக்கும் வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் சாலையின் இருபுறங்களிலும் பொதுமக்கள் திரண்டு நின்றனர். மேலும் வீடுகளில் உள்ள மொட்டை மாடிகளில் நின்று ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் காளைகள் ஓடும் காட்சியை ஆர்வத்துடன் கண்டு ரசித்தனர்.

இளைஞர்கள் உற்சாகக் கூச்சலிட்டு காளைகள் வேகமாக ஓட ஊக்கமளித்தனர். இந்நிகழ்வின்போது காளைகள் முட்டியதில் 10 பேர் காயமடைந்தனர். அவர்களுக்கு அங்கு அமைக்கப்பட்டிருந்த முதலுதவி சிகிச்சை மையத்தில் உடனடி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. எருது விடும் திருவிழாவை முன்னிட்டு காட்பாடி காவல் ஆய்வாளர் தயாளன் தலைமையில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். விழா முழுவதும் போலீசார் கண்காணிப்பு மேற்கொண்டதால் எந்தவித அசம்பாவிதங்களும் இல்லாமல் திருவிழா சிறப்பாக நிறைவடைந்தது.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு எருது விடும் நிகழ்ச்சியில் மூன்று பேர் உயிரிழந்த நிலையில், தற்போது சிறப்பான முறையில் போட்டி நிறைவந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

KATPADI BULLFIGHTING FESTIVAL
எருது விடும் திருவிழா
காட்பாடி எருது விடும் திருவிழா
BULLFIGHTING FESTIVAL
KATPADI BULLFIGHTING FESTIVAL

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.