ETV Bharat / state

தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கர்நாடகாவை இணைக்கும் வகையில் புல்லட் ரயில் திட்டம்: சந்திரபாபு நாயுடு கோரிக்கை

குப்பம் வழியாக புல்லட் ரயில் இயக்கப்பட்டு அமராவதி, பெங்களூரு, சென்னை நகரங்களை இணைக்கும் ஒருங்கிணைந்த அதிவேக போக்குவரத்து அமைப்பு உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்றும் சந்திரபாபு நாயுடு கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

ஆந்திரா, கேரளம், கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்களின் முதல்வர்களுடன் தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்
ஆந்திரா, கேரளம், கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்களின் முதல்வர்களுடன் தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் (CMOTN)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 20, 2026 at 5:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கர்நாடகாவை இணைக்கும் வகையில் புல்லட் ரயில் திட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும் என 31-வது தென் மண்டல முதலமைச்சர்கள் கூட்டத்தில் ஆந்திரா முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

சென்னை மாமல்லபுரத்தை அடுத்த கோவளத்தில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் 31 வது தென்மண்டல கவுன்சில் கூட்டம் இன்று (ஆக்ஸ்ட் 20) தொடங்கியது. மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தலைமையில் நடைபெற்ற இந்தக் கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கர்நாடகா, கேரளம், தெலங்கானா மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்கள், துணை முதலமைச்சர்கள், அமைச்சர்கள் மற்றும் உயர் அதிகாரிகள் பங்கேற்றுள்ளனர்.

தென்மாநிலங்களுக்கு இடையேயான நல்லுறவை வலுப்படுத்துதல் மாநிலங்களுக்கு இடையே நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள பிரச்சனைகளுக்கு சுமுகமான தீர்வு காணுதல், மத்திய, மாநில அரசுகளின் திட்டங்களை ஒருங்கிணைந்து செயல்படுத்துதல் உள்ளிட்ட முக்கிய அம்சங்கள் குறித்து இந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இந்த நிலையில், மாநாட்டில் பங்கேற்ற ஆந்திரா முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு, தென் மாநிலங்களின் ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி மற்றும் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்தும் வகையில் பல்வேறு திட்டங்களை முன்வைத்தார்.

இது குறித்து அவர் ஆற்றிய உரையில் கூறியதாவது, "ஆந்திரா, கர்நாடகா, தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்களை இணைக்கும் வகையில் புதிய புல்லட் ரயில் வழித்தடம் அமைக்கப்பட வேண்டும். குப்பம் வழியாக புல்லட் ரயில் இயக்கப்பட்டு அமராவதி-பெங்களூரு-சென்னை நகரங்களை இணைக்கும் ஒருங்கிணைந்த அதிவேக போக்குவரத்து அமைப்பு உருவாக்கப்பட வேண்டும்.

தென் மாநிலங்கள் முழுவதையும் இணைக்கும் கூட்டு லாஜிஸ்டிக்ஸ் நெட்வொர்க் மற்றும் ட்ரை போர்ட்கள் அமைப்பதுடன் தென் மாநிலங்களின் மின்சார கிரிட்டை தேசிய மின்சார கிரிட்டுடன் ஒருங்கிணைக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

பல்வேறு மாநிலங்களில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு நிறுவனங்களை ஒருங்கிணைத்து கூட்டமைப்பு உருவாக்குவதன் மூலம் கல்வி மற்றும் திறன் மேம்பாட்டில் தென் மாநிலங்கள் இணைந்து செயல்பட வேண்டும்.

பேரிடர் காலங்களில் ஒரு மாநிலத்துக்கு மற்றொரு மாநிலம் உடனடியாக உதவும் வகையில் பரஸ்பர உதவிப்படை உருவாக்கப்பட வேண்டும்.

திருப்பதியில் இருந்து காசி, அயோத்தி மற்றும் சார்தாம் பகுதிகள் வரை இணைக்கும் வகையில் கூட்டு ஆன்மிக சுற்றுலாத் திட்டத்தையும் உருவாக்க வேண்டும்.

31 வது தென் மண்டல முதல்வர்கள் கூட்டம்
31 வது தென் மண்டல முதல்வர்கள் கூட்டம் (CMOTN)

இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் தென் மாநிலங்களின் பங்கு சுமார் 31 சதவீதமாக உள்ளது. 2047 ஆம் ஆண்டுக்குள் தென்னிந்தியாவின் பொருளாதாரம் 10 டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலர் அளவை எட்டுவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. வளர்ச்சி அடைந்த இந்தியாவை உருவாக்குவதில் தென் மாநிலங்கள் முக்கிய பொருளாதார சக்தியாக உருவெடுப்பதற்கான ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.

மத்திய அரசு மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கு இடையே நம்பிக்கையும், பரஸ்பர ஒத்துழைப்பும் வலுப்பெற்றால்தான் நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண முடியும்.

ஆந்திரப் பிரதேச மறுசீரமைப்புச் சட்டத்தின் 9 மற்றும் 10 ஆவது அட்டவணைகளில் இடம் பெற்றுள்ள நிறுவனங்கள் தொடர்பான பிரச்சனைகள் கடந்த 12 ஆண்டுகளாக தீர்க்கப்படாமல் உள்ளன. ஆந்திரப் பிரதேச பிரிவினையால் ஏற்பட்டுள்ள அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் மத்திய அரசு விரைந்து தீர்வு காண வேண்டும்.

ஆந்திரா முதல்வருடன் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்
ஆந்திரா முதல்வருடன் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் (CMOTN)

மாநிலத்தின் வளப்பற்றாக்குறை மற்றும் ஆந்திரப் பிரதேச மறுசீரமைப்புச் சட்டத்தின் 56 வது பிரிவுடன் தொடர்புடைய பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு காண வேண்டிய அவசியம் உள்ளது.

போலவரம் திட்டம், சவுத் கோஸ்ட் ரயில்வே மண்டலம் மற்றும் அமராவதி திட்டங்கள் மத்திய அரசின் ஒத்துழைப்புடன் முன்னேற்றம் அடைந்து வருகின்றன. அமராவதிக்கு சட்டப்பூர்வ தலைநகர் அந்தஸ்தும் கிடைத்துள்ளது. துக்களராஜு பட்டினம் துறைமுகம் மற்றும் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையம் தொடர்பான முன்மொழிவுகளுக்கு விரைவாக மத்திய அரசு அனுமதி வழங்க வேண்டும்.

விசாகப்பட்டினம் மற்றும் விஜயவாடா மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களுக்கும், கடப்பாவில் ஜே.எஸ்.டபள்யூ நிறுவனத்தின் ரயில்வே இணைப்பு திட்டத்துக்கும் மத்திய அரசின் அனுமதி வழங்கப்பட வேண்டும்.

கோதாவரி-காவிரி நதிகள் இணைப்பின் மூலம் 500 டிஎம்சிக்கும் அதிகமான தண்ணீரைத் திருப்பிவிட முடியும். இந்த நதிகள் இணைக்கப்பட்டால் தமிழ்நாட்டின் நீர் பிரச்சனைக்கு நிரந்தரத் தீர்வு காணும் வாய்ப்பு ஏற்படும்.

இதையும் படிங்க: அரசு பள்ளியில் வட மாநில ஆசிரியர்கள் நியமனம்? சேலத்தில் வெடித்த சர்ச்சை

ஆந்திரப் பிரதேசம், தெலங்கானா, கர்நாடகம், தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்கள் நதிநீர் விவகாரங்களில் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும். கங்கை, காவிரி நதிகள் இணைப்புக்காக நீண்டகால தேசியத் திட்டம் உருவாக்கப்பட வேண்டும்.

நதிகள் இணைப்பு திட்டங்களுக்கு காலக்கெடுவுடன் கூடிய விரிவான திட்ட அறிக்கைகள் தயாரித்து தேவையான அனுமதிகளை விரைந்து வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்" என்றார்.

TAGGED:

தென் மண்டல முதல்வர்கள் கூட்டம்
CM MEETING
BULLET TRAIN PROJECT
ANDHRA CM CHANDRABABU NAIDU
SOUTH ZONE CM MEETING

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.