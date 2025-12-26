காளைகளைப் பிடிக்கத் தயாராகும் காளையர்கள் - தீவிரப் பயிற்சியில் மாடுபிடி வீரர்கள்
மாடுபிடி வீரர்கள் மேற்கொள்ளும் பயிற்சிகளை ஆர்வமுடன் காணும் சிறுவர்கள், காளைக் கன்றுகளை பிடித்து இப்போது முதலே ஜல்லிக்கட்டு போட்டிக்கு தயாராகி வருகின்றனர்.
Published : December 26, 2025 at 10:46 PM IST
- By இரா. சிவக்குமார்
”மாடுபிடி வீரர்களுக்கு கால்கள் வலிமையாக இருக்க வேண்டும். இதற்காக நடை மற்றும் ஓட்டப்பயிற்சி எடுக்கிறோம். கிணறு, ஓடைகளில் தாவிக் குதிப்பதுடன், தண்ணீருக்குள் மூச்சடக்கவும் பயிற்சி மேற்கொள்கிறோம்” என்கிறார் மாடுபிடி வீரர் விக்கி.
மதுரை: தமிழர்களின் பாரம்பரிய அடையாளங்களுள் ஒன்று ஜல்லிக்கட்டு. தைத்திருநாளை முன்னிட்டு மதுரையில் ஜனவரி 15, 16 மற்றும் 17ஆம் தேதிகளில் நடைபெறும் ஜல்லிக்கட்டு விளையாட்டுகள் முறையே அவனியாபுரம், பாலமேடு மற்றும் அலங்காநல்லூரில் தூள் கிளப்புவது வழக்கம். மாவட்ட நிர்வாகத்தின் வழிகாட்டுதலோடு நடைபெறும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளில் பங்கேற்பதை ஒவ்வொரு மாடுபிடி வீரருக்கும், கௌரவமாகக் கருதுகின்றனர்.
ஜல்லிக்கட்டுக்கு தயாராகும் காளையர்கள்
இதற்காக ஒரு மாதத்திற்கு முன்பிருந்தே மாட்டின் உரிமையாளர்கள் காளைகளுக்குப் பயிற்சி அளிப்பதுடன், மாடுபிடி வீரர்களும் விரதமிருந்து தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபடுவது வழக்கம். அலங்காநல்லூரைச் சேர்ந்த மாடுபிடி வீரர்கள், அங்குள்ள முனியாண்டி கோயிலின் பின்புறமுள்ள வயல்வெளியில் அமைக்கப்பட்ட தற்காலிக வாடியில் பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அத்துடன் நடுவே கயிற்றால் காளையைக் கட்டி வைத்து வடமாடாகவும் காளைகளைப் பிடித்து பயிற்சி மேற்கொண்டனர்.
'வாலப் பிடிக்காத, கொம்பத் தொடாத, மாட்டோட திமில்ல மட்டும் தான் உன்னோட கண்ணு இருக்கணும்' என்று அப்பகுதியே அதிரும் அளவுக்கு இளைஞர்கள் சத்தம் போட்டு சக வீரர்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்துக் கொண்டே, இவர்களும் பயிற்சி எடுக்கிறார்கள். இதனை வேடிக்கை பார்க்கும் சிறுவர்களின் விசில் சத்தம் காதைக் கிழிக்கிறது. அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு உண்மையிலேயே தொடங்கிவிட்டதா? என நாம் சந்தேகப்படும் அளவுக்கு, அந்த இடத்தில் வீரர்கள் பட்டையைக் கிளப்பிக் கொண்டிருந்தனர்.
இளைஞர்களுக்குப் பயிற்சி அளித்துக் கொண்டிருந்த மாடுபிடி வீரர் சூர்யபிரகாஷ் கூறுகையில், ”ஜல்லிக்கட்டுக்காக ’வாடி’ மட்டுமன்றி வடமாடு பிடிப்பது குறித்தும் பயிற்சி நடைபெறுகிறது. வாடிக்கும், வடமாட்டுக்கும் வெவ்வெறுவிதமான பயிற்சிகள் உண்டு. அவற்றையெல்லாம் இளைஞர்களுக்கும், சிறுவர்களுக்கும் தெளிவாக விளக்கி பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. வாடியில் களமிறங்கும் போது காளையின் கொம்பு, வால் ஆகியவற்றைப் பிடிக்கக்கூடாது. காளையின் கால்களை 'கட்டி' போடக் கூடாது என்பதை சொல்லிக் கொடுத்து, காளையின் திமிலை எவ்வாறு இறுகப்பற்றுவது எனவும் செயல்முறையோடு விளக்குகிறோம்” என்றார்.
பொதுவாக மாடுபிடி வீரர்கள் நாள்தோறும் கபடிப் பயிற்சியில் ஈடுபடுகின்றனர். அதிகாலை நடைபயிற்சிக்கு பிறகு நீச்சல் என பயிற்சியில் ஈடுபட வேண்டும் என்பதை எழுதப்படாத விதிமுறையாக வைத்துள்ளனர். அப்போது தான் வாடிவாசலில் காளையோடு தாக்குப்பிடித்து நாள் முழுவதும் விளையாடுவதற்கான ஆற்றல் கிடைக்கும் என்கின்றனர் மூத்த மாடுபிடி வீரர்கள். ஜல்லிக்கட்டுக்கு முன்பாக கோயிலுக்குச் சென்று காப்புக் கட்டி ஒரு மாதம் அல்லது 15 நாட்கள் விரதமிருந்து தான் களத்தில் வீரர்கள் இறங்குகின்றனர். இதனை தெய்வச் செயலாகவே கருதி செய்கின்றனர்.
தலைமுறைகளை தாண்டிய ஜல்லிக்கட்டு பயிற்சி
மற்றொரு மாடுபிடி வீரர் விக்கி என்பவர் கூறுகையில், ”மாடு பிடிக்கும் போது வீரர்களுக்கு கால் வலிமையாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத் தான் நடை மற்றும் ஓட்டப்பயிற்சிகளை வழங்குகிறோம். கிணறு, ஓடைகளில் தாவிக் குதிப்பதுடன், தண்ணீருக்குள் மூச்சடக்கவும் பயிற்சி மேற்கொள்கிறார்கள். வடமாடு பயிற்சி மேற்கொள்ளும் போது வீரர்களுக்கு மட்டுமன்றி மாடுகளுக்கும் தேவையான பயிற்சி கிடைக்கிறது.
மாடுபிடி வீரர்கள் பயிற்சி மேற்கொள்ளும்போதே அவ்வப்போது, காளைக் கன்றுகளை பிடிப்பதற்கு சிறுவர்களுக்கும் பயிற்சி அளிக்கிறோம். எங்களுக்கு அடுத்தபடியாக அவர்களைத் தயார்படுத்த வேண்டும். ஏனென்றால் ஜல்லிக்கட்டு நமது பாரம்பரியம். நாங்கள் காளைகளைப் பிடித்து பயிற்சி மேற்கொள்ளும் போது, எங்களிடமிருந்து அவர்களும் கற்றுக் கொள்கிறார்கள். அதற்காகவே இங்கு நிறைய சிறுவர்கள் இருக்கிறார்கள்.
இதுபோன்ற களத்தில் இருக்கும் போதே அவர்கள் தங்களை வீரர்களைப் போன்று தான் உணர்வார்கள். அதுதான் ஜல்லிக்கட்டு” என்றார். மாடுபிடி வீரர்கள் மேற்கொள்ளும் பயிற்சிகளை இமை மூடாமல் அங்குள்ள சிறுவர்கள் கண்டு மகிழ்கின்றனர். பிறகு தங்களின் ஐயங்களை கேள்விகளாக எழுப்பி, கற்றுக் கொள்கின்றனர். இதனை தலைமுறை தலைமுறையாக மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.