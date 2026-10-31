கட்டட அனுமதி, மனைப்பிரிவு ஒப்புதல் மேல்முறையீடுகளை இனி ஆன்லைனில் தாக்கல் செய்யலாம் – புதிய வசதி அறிமுகம்
ஒற்றைச்சாளர இணையதள வாயிலாக கட்டட அனுமதி மற்றும் மனைப்பிரிவு ஒப்புதலுக்கான புதிய இணையதள மேல்முறையீட்டு விண்ணப்ப முறை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதக நகர் ஊரமைப்பு ஆணையர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 31, 2026 at 4:07 PM IST
சென்னை: கட்டட அனுமதி, மனைப்பிரிவு ஒப்புதல் தொடர்பான மேல்முறையீடுகளை ஆன்லைன் வழியில் தாக்கல் செய்யும் வகையில் தமிழ்நாடு அரசு புதிதாக இணையதளம் உருவாக்கியுள்ளது.
இதுகுறித்து நகர் ஊரமைப்பு ஆணையர் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில், "ஒற்றைச்சாளர இணையதளம் வழியாக கட்டட மற்றும் மனைப்பிரிவு அனுமதி விண்ணப்பங்கள் தொடர்பான மேல்முறையீடுகளைத் தாக்கல் செய்யவும், செயலாக்குவதற்கும், கண்காணிக்கவும், ஒருங்கிணைந்த புதிய இணையவழி திட்டம் துவங்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போது, தமிழ்நாடு நகர் மற்றும் ஊரமைப்புச் சட்டம், 1971, பிரிவு 79 ன் கீழ், உரிய அதிகார அமைப்புகள் வழங்கும் ஆணைகள் மற்றும் முடிவுகளுக்கு எதிராக மேல்முறையீடு செய்ய வழிவகை இருந்தாலும், அத்தகைய மேல்முறையீடுகளை சமர்ப்பிப்பதற்கும் செயல்படுத்துவதற்கும் விண்ணப்பதாரர்கள் நேரடியாக விண்ணப்பிக்கும் முறைகளையே பின்பற்ற வேண்டியுள்ளது.
மேலும், மேல்முறையீடுகளைத் தாக்கல் செய்யவும், கண்காணிக்கவும், தீர்வு காணவும் ஒருங்கிணைந்த இணையதள வசதியோ அல்லது மேல்முறையீட்டு முடிவுகள் தொடர்பான விவரங்களைப் பொதுவெளியில், வெளியிடுவதற்கான வசதி இல்லை.
இதற்குத் தீர்வாக, ஒற்றைச்சாளர இணையதள வாயிலாக கட்டட அனுமதி மற்றும் மனைப்பிரிவு ஒப்புதலுக்கான புதிய இணையதள மேல்முறையீட்டு விண்ணப்ப முறை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
மாநிலம் முழுவதும் மனைப்பிரிவு மற்றும் கட்டட அனுமதி முடிவுகளுக்கு எதிரான மேல்முறையீடுகள் வெளிப்படையான மற்றும் எளிமையான முறையில் செயலாக்கப்படுவதையும், கண்காணிக்கப்படுவதையும், தீர்க்கப்படுவதையும் உறுதிசெய்ய இச்செயலி ஒற்றைச்சாளர இணையதளத்துடன் ஒருங்கிணைக்கப்படும்.
இந்த இணையதள மேல்முறையீடு முறைமையானது, மின்னணு முறையில் மேல்முறையீடு விண்ணப்பங்கள் தாக்கல் செய்தல், அசல் விண்ணப்பத்துடன் தானியங்கி இணைப்பு, நிகழ்நேரக் கண்காணிப்பு, மின்னணு தொடர்பு, தணிக்கைப் பதிவேடுகளைப் பராமரித்தல், மேல்முறையீட்டு ஆணைகளை வழங்குதல் மற்றும் வெளியிடுதல் ஆகியவற்றின் மூலம் முழுமையான இணையவழி செயல்பாட்டிற்கு வழிவகுக்கும். இது 27.10.2026 முதல் செயல்பாட்டிற்குக் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது” எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இதனிடையே, கட்டட உயரம், வணிகப் பயன்பாடு, வாகன நிறுத்தம் தொடர்பான கட்டட விதிகளில் திருத்தம் செய்து புதிய விதிமுறைகளுக்கான அரசாணையை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டிருந்தது. இதுதொடர்பாக தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி மற்றும் கட்டட விதிகள், 2019இல் பல்வேறு திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
அதன்படி, சாலையை ஒட்டிய தளங்கள் விதிகள், ஐடி வாகன நிறுத்த விதிகள், ஹோட்டல்களுக்கான விதிகள், திறந்த சமையலறை விதிகள், கழிப்பறை, வாஷ் பேசின் விதிகள் ஆகியவற்றில் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது" என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.